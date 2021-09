Explotó el medidor de la Escuela 40

BARRIO EL CAÑÓN, MORENO SUR.-

Un docente que concurre a la institución, envió esta carta expresando su preocupación por los hechos ocurridos durante la noche de ayer:

«Hola. Quería contarte que ayer miércoles cerca de las 23:30 hs hubo explosiones en el medidor de la Escuela Primaria 40, del Cañón, provocando un incendio que los bomberos pudieron apagar. La escuela se encuentra sin luz. No sabemos bien si fue un problema técnico o algún tipo de acto de vandalismo. Hace dos años ya había sucedido un hecho similar con el medidor sumados a hechos de robo en la escuela y logramos que se pusieran luminarias y cámaras del municipio por prevención. Hoy la cuadra está sin luminaria y la cámara, según los vecinos no funciona, lo cual demuestra la ausencia del Estado. Quería decirte que por suerte no hay que lamentar alumnos heridos ni de ningún miembro de la comunidad educativa. Pero las autoridades municipales y el consejo escolar tienen que garantizar la prevención de estos hechos y la refacción de los daños de la escuela y que se aclaren estos hechos que perjudican a la educación pública.»