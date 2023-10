Expo 2023: «Llamamos a que se apropien de este espacio, de lo que ofrecemos con mucho esfuerzo como Universidad de Moreno»

Lorena Demitrio, Directora de Articulación Orientación e Ingreso de la UNM, demuestra en su voz la energía que fluye en cada rincón por ese palpitar de la EXPO UNM 2023: «Esto nos emociona, sobre todo cuando atravesamos momentos en los que se critica mucho y se dice que los pibes y las pibas no están interesados en estudiar, pero esto no solo demuestra lo opuesto sino que nos provoca muchas ganas de seguir, de pensar, de hacer, con un gran interés de los pibes /as y de los docentes que acompañan. La escuela está presente en la Universidad y es producto de estar trabajando en redes, de manera articulada con los colegios y escuelas porque es parte de una política institucional que tiene la UNM desde sus inicios. Se trata de acompañar la terminalidad de la secundaria y el ingreso a la Universidad. Por supuesto que las carreras apuntalan lo que estamos viendo porque no hay articulación que se pueda hacer en abstracto».

¿Qué mensaje transmite al territorio la Expo 2023?

El compromiso, que en conjunto se puede realizar y sostener un esfuerzo muy grande. Estamos incorporando para el ciclo 2024 la Carrera de Abogacía, y este año se sumaron cuatro carreras de Diseño. Eso es enorme porque estamos en una crisis, en una emergencia en relación a los espacios, al aula, al crecimiento edilicio, pero aún así se apuesta al crecimiento de la oferta, a dar más posibilidades y opciones.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: