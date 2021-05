Faltan jeringas, agujas, elementos de limpieza

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA DESCRIPCIÓN DE LO COTIDIANO –

Delfina tiene 22 años. Es de Moreno y abrazó la profesión por vínculo familiar. Sale unos minutos de su lugar de trabajo, la Unidad de Pronta Atención en Cuartel V. Ingresa al Hospital Modular que solo atiende pacientes COVID y regresa al lugar donde se espera poner la «olla» y compartir un plato caliente con sus compañeras /as que desde hace cinco meses no perciben ingreso alguno. En el Día Internacional de la Enfermería, en pleno curso de la Segunda Ola de coronavirus, se revela la distancia que existe entre el escritorio de los gobiernos y el trabajo de quienes son trabajadores /as esenciales:

¿Qué es lo que no están teniendo hoy como enfermeros y enfermeras?

Empecemos por los elementos de protección personal que en este hospital son escasos. No tenemos oxígeno, no hay oxígeno en las centrales de los consultorios, en ningún lado. Tenemos un oxígeno portátil que es a bajo flujo, o sea que, si una persona viene desaturando, se tiene que trasladar directamente al modular donde si hay oxígeno. Nosotros en la guardia no tenemos oxígeno.

En la guardia de la UPA que es la unidad de pronta atención no hay oxígeno…

Claro, en la guardia de la UPA no hay oxígeno.

¿El modular es COVID?

Claro, y ellos sí tiene oxígeno porque tienen una central mucho más grande que lo baja Provincia directamente. Provincia, Nación…

Es fuerte escuchar esto de la realidad que es no tenemos oxígeno ¿y los insumos básicos jeringas, agujas?

Jeringas, agujas no hay, tenemos jeringas de tres, de cinco o de veinte. No hay jeringas de 10, por ejemplo. Cuando nos toca intubar un paciente cargamos las cosas con jeringa de 3 y te lleva un montón de tiempo. Cuando necesitamos una jeringa de 20 mínimo, necesitamos no una, cinco para cada paciente y no las tenemos. Entonces se complica trabajar también así.

¿De qué forma resuelven esa circunstancia que es específica, es concreta y es tan humana?

Siempre nos enseñaron que la enfermería es un arte, bueno, nosotros hacemos arte básicamente con lo que tenemos. Con jeringa de 3 cargamos y pasamos lo más rápido que podemos, con jeringa de 3 sedamos e intubamos a un paciente. Y con jeringa de 3 te colocamos un diclodexa y con jeringa de 3 te hacemos lo que podemos.

Es más de campaña lo que me estás describiendo. ¿Es una instancia de guerra, que dice, armamos un hospital de campaña?

No, este hospital en algún momento tuvo insumos. Ahora puntualmente con el pase de Nación a Provincia y toda la burocracia… como que está en el medio de la nada. No te baja Provincia, no te baja Nación tampoco. Entonces es complicado. Yo no solamente trabajo acá, trabajo en Hurlingham, y en Hurlingham no faltan insumos. Pero eso lo baja directamente Nación. Acá con el pase a Provincia quedamos en la nada.

Están en un limbo…

Estamos en el medio. Donde no sabemos si pertenecemos a Provincia, si pertenecemos a Nación. Y un día te baja Nación y un día te baja Provincia, pero no te bajan todo.

Cuando no tenés los insumos, tenés que enfrentar al paciente y a la familia. Ese momento de crisis…

Si, de crisis y de enojo de los vecinos que se atienden. Y nosotros realmente lo entendemos. A veces nosotros estamos en el lugar del paciente y no el paciente en el lugar nuestro. De decir nosotros estamos acá, somos la primera línea y estamos trabajando, pero si no tenemos no podemos trabajar tampoco, hacemos hasta donde podemos. Y nada el enojo de los vecinos. Nos putean, nos dicen cosas feas todo el tiempo, y somos nosotros los que damos la cara. Porque no viene nadie a dar la cara por nosotros, somos nosotros.

Creo que es una descripción de lo que es la violencia institucional, no ejercida por ustedes sino que, ustedes tienen que responder algo que no está a su alcance y la familia viene a pedir algo de urgencia cuando no la encuentra, claro… los que están arriba de un escritorio no tienen ni idea, salvo de decir que ustedes son esenciales, que son héroes y heroínas, ahí sí, todos los días y aplaudimos todos ahora, la realidad es esta.

Si, a las nueve de la noche y después nadie viene a ver cómo trabajamos, si tenemos los elementos de protección. Acá mis compañeros a veces entran con un mameluco hidro repelente que no es descartable eso se desinfecta con amoniaco o con alcohol y se cuelga. Pero no es la forma de trabajar un mes con el mismo mameluco, porque llega un punto que el alcohol ya lo perfora y no te cubre lo que tiene que cubrirte. Por eso están los EPP descartables, que lo usas y lo tiras. Y bueno… a veces no hay.

Pensaba que tenían eso…

No, hoy hay. Pero ayer había para un solo turno y después se usaban los hidro repelentes que no son descartables.

¿Por qué elegiste esta carrera?

Porque de chica me gustó, siempre acompañé a mi abuela al médico y siempre veía como atendían y yo decía “quiero ser enfermera o quiero ser médica”. Y siempre me gustó y mi mamá también es enfermera y dije “yo quiero ser como mi mamá”. Siempre me gustó, a mi me encanta la guardia, me encanta los pacientes, estar. A veces uno dice salud y educación son las carreras más precarizadas porque es una realidad, pero a mí me gusta. Como dice una compañera “estamos por y para los pacientes, nada más”. Acá mis compañeros hace cinco meses que no cobran y siguen viniendo acá todos los días, y todos los días ponen música, todos los días atienden y no les pagan un sueldo. Hace cinco meses que mis compañeros no cobran un sueldo.

Y cuando se da una beca, espero que se cumpla… ¿Cuándo se da una beca ni siquiera?

Ni siquiera un contrato de planta permanente.

¿Y tu sueldo cuál es?

Mi sueldo es un sueldo básico de 44 mil pesos, y después tienen bonos, presentismo y puntualidad. Que cuando llegaste 15 minutos tarde te los descuentan. Con obra social y sin aporte jubilatorio.

Con obra social y sin aporte jubilatorio… ¿y tenés que trabajar cuántas horas por día?

Siete horas por día, de lunes a viernes.

¿Qué es lo que te ilusiona del trabajo que elegiste y la profesión y que es lo que te asusta o te da temor?

Lo que me da temor es que esto se desborde y que no demos abasto pero a nivel nacional. No a nivel hospital, sino a nivel nacional que esto se desborde y no podamos solventarlo ni solucionarlo nosotros. Y después la esperanza que en algún momento cambie y nos reconozcan como profesionales y que nos paguen como profesionales, que realmente haya insumos y realmente uno pueda trabajar como corresponde.

Eso que decís es lo que va a ocurrir hoy en Capital Federal con trabajadores enfermeros que dicen que seamos reconocidos como profesionales, ¿aquí también?

Exactamente, mi beca dice que yo soy técnica. Y el médico dice que es profesional. O sea que nosotros somos técnicos, no por desmerecer pero un radiólogo, un extracccionista y un enfermero tienen el mismo rango. No somos profesionales para la provincia, veo que para nación tampoco.

Cuándo las autoridades dicen todo lo que habitualmente señalan, que son esenciales, que están en la primera línea de fuego. Pero después vos tenés compañeros que no cobran hace cinco meses, vos no sos profesional pero además no tenés jeringas, no tenés agujas…

Y ahí te genera duda si realmente están pensando que somos héroes y nos aplauden o nos están boludeando. Yo la verdad que pienso que los de arriba no ven el esfuerzo que hacemos nosotros todos los días. El de venir y trabajar.

Pero sí usan…

Si, obvio que usan. Eso sí usan, pero bueno, yo la verdad que quiero creer que el gobierno en algún momento nos va a reconocer, porque creo en el gobierno que tenemos y creo que nos va a reconocer en algún momento. Pero hoy, no lo está haciendo.