0 shares







PROTESTA DE TRABAJADORES /AS –

Si la pandemia es una olla a presión, la tapa de ese recipiente es la cuarentena. A la calle salieron todos los sindicatos de la salud pública. En papel afiche se escriben las demandas, que no son muchas pero revelan hasta dónde está fortalecida la estructura que enfrenta el virus. El recurso humano, mejor expresado, la fuerza de trabajo, entrega un manifiesto y corta la calle Libertador, frente al único Mariano y Luciano de la Vega.

Matías Parola se aleja unos metros del micrófono que propaga la palabra de un histórico como Quique Lombardía: «Hicimos una manifestación con todos los sindicatos compañeros del Hospital, un corte frente al Hospital, más o menos duró media hora. Lo que pasa es que hay muchos compañeros que tienen miedo, a una compañera ya la “apretaron” desde arriba por decirlo de alguna manera, “que se deje de molestar o habrá sanciones contra ella”. Estamos trabajando de mala manera, el 70% de los compañeros está contagiado en el Hospital.

Es un número alto, ¿por qué es una molestia que ustedes protesten por sus derechos, si teniéndolos se prestaría una mejor atención?

Totalmente de acuerdo, lo que pasa es que somos trabajadores que peleamos por nuestros derechos, en esta ocasión sería la falta inminente por parte de la Dirección que peleen por derechos, pero cuando un trabajador pelea es que no queremos trabajar, es todo un tema.

AUDIO 1

Lo que piden refleja una parte esencial

Aumento salarial ya, falta de insumos, pase a planta permanente, re categorización ya, que entreguen ropa de trabajo porque no nos entregan, basta de aumentos no remunerativos porque para las jubilaciones no sirve. En particular para el partido de Moreno infraestructura hospitalaria ya, no deben ser dos Hospitales que funcionan un ratito y ya está.

¿Hoy no bajó el Director del Hospital? ¿No tiene diálogo con ustedes?

El director Álvarez está pasando una situación de enfermedad por estos momentos, pero ninguna parte de la Dirección bajó con nosotros, solo somos nosotros los que estamos peleando.

¿Cómo es el día a día del Hospital?

Es venir a fichar con incertidumbre porque nos podemos infectar con el momento que estamos pasando, llevarlo a nuestras familias, algunas veces no tenemos los insumos correspondientes, falta de recurso humano. Por ejemplo, tenemos una paciente COVID positivo tenemos que separarnos todo el equipo y después entrar en una habitación limpia donde están los pacientes sanos, me parece una falta de ética, no se cumplen las consignas de bioseguridad como debe ser. Estarían faltando unas medidas de bioseguridad como barbijos (N95) que tenemos que usar, supuestamente nos dan uno de esos que duran un mes, pero me parece a mí que un barbijo no dura un mes. Faltan sábanas en el Hospital, tenemos que hacer la higiene a los abuelos o pacientes sociales y se tienen que quedar sin sábanas porque no hay.