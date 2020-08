0 shares







Franco Martínez es un joven de 21 años que fue visto por última vez el 23 de julio por la tarde en Villa Albertina, Lomas de Zamora y desde entonces no se sabe nada de él.

Este mediodía sus familiares marcharon desde Itatí hacia los Tribunales de Lomas de Zamora para exigir respuestas. No fueron atendidos por ningun funcionario y tampoco recibieron explicaciones de la Fiscal Marcela Juan.

En diálogo con ANRed, Lissette hermana de Franco dijo “hoy marchamos desde Itatí hasta Tribunales de Lomas de Zamora, de ahí a la Fiscalía N°16 a pedir que la Fiscal Marcela Juan de la cara. Nunca bajó, ni dio explicaciones del porque la investigación no avanza. Ya pasaron doce días y no tenemos respuesta. Ciberpatrullaje no movió nada, ¡no se lo que pasa!. No sabemos la ubicación del teléfono. Sobre las cámaras, dicen que las estan revisando y que no vieron nada. ¡No entiendo que pasa!”.

En relación a la situación judicial del caso Lissette agregó “tenemos varios abogados interviniedo. Se presentó hace varios días un habeas corpus, que esta encajonado en el Fiscalía N°8. Por algún motivo no se respeta el habeas corpus presentado el miércoles pasado y hasta ahora no tenemos novedades. Respecto a la carátula sigue como búsqueda de paradero, siendo que los abogados hace varios días estan pidiendo la modificación y la Fiscal Marcela Juan no quiere autorizalo”.

Continuó “los abogados pidieron la intervención de la Policía Federal. Se hizo a través de oficios el pedido de búsqueda con drones, con Prefectura Naval en los arroyos, que intervengan los perros de búsqueda. Todo fue a través de los abogados, sino fuera por ellos tampoco hubierámos obtenido eso”.

Finalmente los familiares realizaron un corte a la altura del Puente La Noria para exigir respuestas y la aparición con vida de Franco.

“Estan (las autoridades estatales) ninguneando a la familia y a los abogados. Nos nos estan dando la atención que necesitamos. Doce días pasaron y no tenemos respuesta. Hoy reclamamos en la puerta de la Fiscalía y nos cerraron las ventanas y no salió nunca la Fiscal Marcela Juan.

No sabemos si la falta de agilidad es por incompetencia, porque nos dicen que la fiscal es especialista en violencia de género pero no de paraderos o si en es que están ocultando algo” finalizó.