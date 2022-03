Feria Las Flores: la resistencia desde el trabajo, rechazo al desalojo planificado

La Capitana a cargo de la Intendencia ya tiene preparado el plan de ejecución: desalojar el predio a metros de la Ruta 23, relocalizando a los /as feriantes que encuadren en la lógica única de la economía popular que hegemoniza el gobierno, quien proviene de la experiencia social y que potenció todas las experiencias emergentes por la falta de trabajo antes de volverse Ejecutivo.

Carlos vive en barrio Satélite. En la crisis de 2001 – 2002 salió con su carro a cartonear. A dos décadas de esa implosión social, sigue buscando en la calle lo que ofrece cada fin de semana en un puesto en la Feria Las Flores: «En el 2001 me quedé sin trabajo y me dediqué a cartonear, ese tiempo era cartonero en Capital Federal, después sacaron el tren y luego los camiones. Empecé a cartonear acá en Moreno y encontré acá, todo lo que ves acá, todo de la calle. Esto lo hace mi señora y mi hija, cosen a mano compramos y vendemos; y bueno, yo ya voy a cumplir 60 años y sigo con el carro».

Seguís con el carro

Sigo con el carro sí porque no consigo trabajo, yo de lunes a viernes junto, busco y vengo acá a la feria haciendo cuarenta cuadras. Hace más de 10 años que estoy en la feria.

Qué sucede con tu compañera

Y mi señora tuvo un ACV, ella es insulina dependiente, tiene problemas de corazón entonces prácticamente no sale de casa porque le agarró ataque de pánico y todo eso. Sobrevivimos con esto

Ni siquiera ayuda, hay cuestiones que se llaman derecho

Fui a hacerle la pensión y me dijeron que si no era insulina dependiente no podía tenerla. Estamos luchando para que le den la jubilación empezamos los trámites, vamos a ver qué pasa.

Ahí afuera hay un cartel que dice “no queremos planes, queremos trabajo”, este lugar qué es para vos

Y este es mi sustento de vida, yo vivo de esto. Yo soy carpintero pero bueno, ahora la edad que tengo nadie me da trabajo, buscan gente joven. Con esto le compro los remedios a mí señora porque muchos no le dan tampoco.

Laburás buscando en la calle toda la semana, sábado y domingo venís a vender

Y si, le tengo que comprar los remedios mi señora.

Qué es la feria, porque uno de afuera ve una parte, al ingresar registra un movimiento increíble, como dijo alguien recién, esto es el pueblo de Moreno

Pero es lógico, la gente vive de esto, ellos dicen que nos quieren poner en otro lado, pero en otro lado no va a entrar toda la gente y acá que hay gente que realmente necesita, que vive de la feria, que está esperando el fin de semana para venir y hacerse el mango y no sé, nos quieren sacar. Yo vivo del lugar donde la van a poner a seis cuadras.

¿Cuál es el lugar Carlos?

Pasando el puente las Catonas, al frente del Polideportivo, no entra ni siquiera 100 puestos allí y acá vos fíjate, es grandísima, hay mucha gente que vive de esto así que si la sacan no sé, no sé, yo ya te digo yo no creo que allá entre toda la gente, ¿y la otra gente qué va a hacer?

María tiene 47 años. Es mamá de niños con capacidades diferentes. Habla con una bandera en su espalda que dice No al Desalojo: «Nosotros de acá sacamos para la comida, para la ropa, para todo. Nosotros venimos a trabajar, no solamente yo, hay varias familias que son discapacitadas y estamos acá trabajando. Lo que nosotros queremos es, tener el lugar de trabajo, nosotros no queremos apropiar del terreno pero necesitamos el lugar para trabajar porque no hay fuente de trabajo, al contrario, están desapareciendo

Esta es la forma de vivir que tenés vos, como de todas las familias, un mecanismo de subsistencia. No quieren planes, exigen la permanencia en este lugar

Claro, y si hay que pagar un impuesto acá por trabajar, bueno, que venga y que hable con nosotros para que podamos aportar también al municipio. Hablo como mujer a todas las mujeres que están por ahí, queremos que nos apoyen, que vengan acá con nosotros a poner el pecho si vienen las topadoras. Nosotros lo que necesitamos es nuestra fuente de trabajo para poder trabajar tranquilos.