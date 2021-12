Fernández confirmó que pagará la deuda al FMI mientras se descartó un bono a los jubilados

El presidente afirmó en la 27° Conferencia de la UIA que «debemos resolver el problema de la deuda», pero que no será en base a un plan de ajuste. Sin embargo, el mismo día la portavoz Gabriela Cerruti aseguró que no existe posibilidad de otorgar un bono de fin de año a los jubilados. Uno de los sectores afectados por el ajuste oficial.

Alberto Fernández dio el discurso de cierre de la 27° Conferencia de la UIA y le confirmó a los empresarios que pagará la deuda con el FMI. Este sábado una delegación de funcionarios parte a EE. UU. para seguir las negociaciones con el organismo.

Mientras se conoció el rechazo del pago de un bono a los jubilados y avanzó el ajuste, el presidente ratificó que el Gobierno sigue negociando «a paso seguro y con el pulso firme» con el Fondo bajo la premisa de que ese acuerdo «no nos impida llevar adelante el programa plurianual».

Por su parte, Fernández destacó el crecimiento económico y sostuvo que «los daños generados por la caída del PBI ya se superaran con el crecimiento actual y a inicios del año próximo la actividad industrial habrá recuperado lo que se perdió al inicio de la crisis en 2018 y 2019. Pero necesitamos crecimiento con inclusión y en esa tarea debemos trabajar armónicamente con responsabilidad para lograr un crecimiento justo, reparador socialmente, que enfrente la pobreza y ponga fin al hambre». Bajo un acuerdo con el FMI por al menos diez años solo aumentará la pobreza y el hambre por sus exigencias de ajuste.

En ese contexto, el Presidente anticipó que en las próximas semanas dará a conocer el Plan Productivo 2030 «para potenciar los sectores productivos, los nuevos empleos, las exportaciones y las industrias. Ese renacimiento de la Argentina no excluye a nadie para desplegar las capacidades productivas». Un plan que incluirá más beneficios impositivos a las grandes patronales.

Blando con el Fondo

Fernández sostuvo que “le pedimos al FMI que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se desembolsaron U$S 44 mil millones que se mal-utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Eso nos va a ayudar a terminar de entendernos. Es un paso necesario en este camino”, y agregó que hay que hacer “todo para evitar que vuelva a pasar algo como lo que pasó con el programa que firmó el gobierno anterior y que tanto daño le hizo a la Argentina”.

Las declaraciones del presidente pueden parecer duras hacia el organismo, pero lo cierto es que el Gobierno viene pagando al FMI, desde que asumió y con el pago que se hará en diciembre habrá pagado U$S 6.496 millones. No solo paga en medio de una pobreza elevada, sino también hizo todos los deberes para alcanzar un acuerdo con el Fondo y avanzó con el ajuste fiscal. En los primeros diez meses del año las prestaciones sociales cayeron un 14 % en términos reales en relación al mismo período del 2020.

Según el mandatario se afrontarán las deudas, pero no será en base a un plan de ajuste. Sin embargo, este jueves la portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti, descartó la posibilidad de que a fin de año el Gobierno nacional otorgue un bono adicional para jubilados o para otros beneficiarios de planes sociales. Es decir, no habrá un bono para los sectores más vulnerables que perdieron en los últimos años poder de compra tras la suspensión de la formula de movilidad, y luego con la nueva ley se negaron a incluir una cláusula para que los haberes no pierdan contra la inflación, pero sí se pagará una deuda ilegal al organismo internacional. Las prioridades oficiales están a la vista.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, sobre el rechazo del bono a los jubilados afirmó que «la jubilación no es un subsidio, la asistencia requerida no es un favor o una ayuda sino una compensación mínima por el saqueo que se viene perpetrando desde hace décadas. Los jubilados son personas que aportaron durante treinta años. No puede ser que nunca exista la posibilidad de revertir el proceso de deterioro de su haber».

Nada bueno vendrá para pueblo trabajador de la mano del FMI. Hay que rechazar el acuerdo con el Fondo, junto a un programa de otra clase, con medidas como el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, la reducción de la jornada laboral a seis horas, sin rebaja salarial, para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, y el desconocimiento soberano de la deuda.

Hay que prepararse para enfrentar al Fondo, es ese camino es importante la movilización contra el FMI y la deuda el 11 de diciembre.