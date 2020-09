0 shares







ESTÁ ESCRITO –

La UCR de Moreno plantó posición frente al conflicto policial y la explícita falta de manejo político para evitar y resolver una demanda que superó expectativas:

«Los que siempre ponen el carro delante del caballo creyeron que la situación del reclamo policial era similar a vivida en Semana Santa del 87. Situaciones incomparables! Hoy, la DEMOCRACIA está consolidada; salvo en el trasnochado pensamiento de Eduardo Duhalde. Allá lejos y hace tiempo reclamaban las Fuerzas Armadas y el planteo si era de carácter institucional; veníamos de los tiempos negros de la nefasta dictadura. Además, en 1987 la sociedad toda estuvo en la calle. Ayer la marcha de velas se apagó. Y Fernández no es Alfonsín! Reclamó una institución civil armada, pero no se trató de un planteo institucional. El conflicto fue salarial circunscripto a una Policía provincial; y no existió reclamo institucional alguno. Nadie duda en la República que la oposición no es golpista ni destituyente. El método de presión elegido por la Policía Bonaerense empañó un justo reclamo; por eso el Comité de la UCR de Moreno lo rechaza. Dicho esto, sostenemos que la situación la generó la falta de conducción del ministro Sergio Berni que desde que asumió no fue más que un showman. El reclamo, analizado por quienes han defraudado a muchos de sus votantes, causó pánico; pero se trató sólo de un reclamo salarial. Faltó templanza en la resolución que el Presidente eligió! No es generando un conflicto que se soluciona otro! Menos aún si se violenta la Constitución Nacional.