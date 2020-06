1 shares







Breve introducción porque las palabras conjugan en conceptos. Prohibido disociar, el fin social que ha de proponerse pone en valor agregado los medios: tierra, arraigo, trabajo, creación, revolución.

El pensamiento vertido en esta hoja digital cuenta con antecedente. luchas dadas y un sembradío que tiene abono natural intacto cuando la sentencia hegemónica es: el mundo tal cual lo conocimos no existe más. Para obtener una cosecha del HACER AHORA perfilando el DESPUÉS de la pandemia es una deuda política o, mejor planteado, la política fue configurando las grandes urbes que hoy son el foco de atención ante la real amenaza de un virus. Los grandes desplazamientos urbanos son consecuencia de una causa: industrialización del campo, sojización, agro tóxicos, destrucción de los suelos y pueblos.

Pensar, elaborar y edificar el repoblamiento del país demanda aceptar el modelo que vio luz en el comienzo de la década de los ’90 con Carlos Menem y jamás detuvo su marcha en los sucesivos gobiernos. En modo directo y hasta presencial, requiere entrarle de frente al sistema que se ramifica en todos los órdenes de la vida

Mil Pueblos Jóvenes es una iniciativa que en 2020 podría tener un resquicio en la agenda del poder. Jorge Rulli, hombre de la resistencia peronista, gestor del Grupo de Reflexión Rural, apostado en su Trinchera para la Liberación Nacional, lanza el desafío que desde hace años intenta, siempre, romper los silencios y las complicidades:

Otro mundo habrá después de la pandemia, ¿qué oportunidad se abre si la política sale de la coyuntura y la útil simplificación que ofrecen los relatos?

En primer lugar te confirmo que para mí la post-pandemia tiene que ser una etapa de renovación y cambio total, es la posibilidad de un mundo nuevo y habría que poner en juego toda la imaginación y nuestra voluntad de lucha para cambiar las cosas. Las condiciones se están dando, en EEUU y Europa se está (derrumbando) un sistema ecológico o agrario que Monsanto nos impuso a nosotros en los ’90, se está cayendo estrepitosamente, dicen que los próximos juicios contra el glifosato en Alemania van a ser terribles y contra el Dicamba que es peor que el glifosato y en Argentina se usa con total normalidad. Miles de personas en Italia se vuelven a las aldeas, el boom de compra de bicicletas en Alemania, la marcha de millones de hindúes a sus aldeas que han vuelto a ser labriegos, gente que vivía en el Conurbano de Calcuta y Nueva Delhi que han vuelto a ser labriegos, hay un cambio. ¿Qué va a pasar en Argentina? Vos has entrevistado a líderes locales que tienen ideas, la cuestión es cómo lo hacemos y en que marco, lo que me inspira mucho terror es que las mejores intenciones queden atrapadas en la matriz inspiradora que rige la Argentina.

¿No te parece que lo primero que habría que hacer para que no nos inspire terror es entender cuál es el modelo?

No está en discusión el modelo, en definitiva, lo que hagamos será un parche o mejora del modelo. Cuando veo al Chino Navarro conversando con Grobocopatel que ha sido nuestro más grande enemigo durante 30 años digo: “hay una funcionalidad”. Digo Basterra que lo conocemos de los años ’90 como diputado aprobando y respaldando los transgénicos que han convertido a los argentinos en ratones blancos de laboratorio de ensayo, que nombra una Dirección de agroecología digo: “se ha hecho funcional al modelo de los agro negocios”. Hasta ahora es la soja pero que podría dejar de ser la soja porque Diego Guelar, el embajador de Macri en China, que confiesa que es peronista, viene de Montoneros y terminó en Macri, nos propone una economía complementaria de Argentina con China y que hagamos 50 millones de cerdos para abastecer a la población china, un gran chiquero nacional. El modelo podría dejar de ser soja para ser cerdos pero seguiría siendo el mismo modelo de los agrobusines, o sea, convertir la agricultura en un negocio y aplicar normas industriales a la ruralidad, lo cual es terrible. Podría ser cerdos, agroecología, que se yo, el tema es que vamos a seguir en el mismo modelo colonial, el mismo modelo de Argentina globalizada.

Menem lo hizo y el resto, hasta hoy, mostraron convicción y consenso haciendo intocable y fuera de debate este modelo neocolonial

Nos lo impuso Menem y eso no está en discusión, el problema de buena parte de la izquierda argentina es que nunca lo pudo o lo quiso ver, pasan de la categoría del capitalismo internacional a la plusvalía que le sacan al obrero pero hay muchos estadios intermedios que hay que entender. Pasan del imperialismo al alambrado que le corrieron a un pastor en Santiago del Estero y en el medio no entienden nada, están sirviendo a otros intereses, ¿comprendes por qué? Siempre dijimos que el problema acá es la zona núcleo, se la están llevando, el INTA reconoció que el 50% de la materia orgánica de la zona núcleo es nuestra principal riqueza, no es Vaca Muerta es la zona núcleo. Nadie tiene una tierra como la que teníamos nosotros y eso se lo hemos regalado a los chinos, se fue en forma de porotos de soja. En la Patagonia teníamos una tierra fantástica y se fue como polvo al océano porque hicieron sobre pastoreo de ovejas, hay que entender un poco de esto, si hablamos de cuestiones urbanas no entendemos al país. ¿Por qué proponemos pastoreo racional en Chubut? Para poder recuperar esa tierra, en vez de poner ovejas en extensión, una cada dos km2, pongamos 100 por km2 pero después las movemos y dejamos que se recupere, que el bosteo se integre a la tierra, prácticas que ya están pero cuando hablamos de tecnología hablamos de la que nos vende Monsanto y no de las que nosotros podemos pensar para recuperar o remediar territorios devastados por el modelo productivo. Me parece que la idea de formar nuevos pueblos es una idea antigua, me acuerdo después de la gran crisis del 2001-2002, nosotros estábamos en la Secretaría de Cultura de la Nación, llegamos ahí con el actor Rubén Stella en la época de Duhalde, había muchas expectativas, el Estado cambió y se llenó de compañeros, era una mezcla y había mucha democracia, se podía discutir, pelear. Peleábamos contra los alfajores de soja que nos proponía Chiche Duhalde, se hizo una reunión en la Biblioteca Nacional de 500 funcionarios y directores de proyectos del Estado, se armó un despelote bárbaro y le ganamos, hoy se perdió totalmente ese nivel de democracia. ATE perdió, no existe más, hoy es un centralismo del Estado total, casi militarizado, en aquel momento se vivía en asamblea. En ese momento hicimos un proyecto en la Secretaría llamado Mil Pueblos que fue aprobado, Ignacio Lewkowicz famosísimo pensador fue el que coordino el equipo que pensó los documentos. Lo pusimos en práctica en la localidad de Carlos Ken empezamos a trabajar, toda la zona de Lujá, con semillas y producciones integradas en el mismo pueblo: uno hacia la harina, el otro los fideos, el otro el restaurant para los turistas, entramos a armar circuitos, a motivar, alegrar, una experiencia muy linda hasta que en el 2003 llegó Néstor Kirchner y puso de Secretario a un tipo que nos dio una patada en la parte de atrás, nos dijo que las semillas y los pueblos muertos no tenían nada que ver con la Cultura, fue muy triste.

Nació el modelo kirchnerista y aquel proyecto en Carlos Kent y zona de influencia comienza a extinguirse

Argentina está regida por un modelo que se instaló con Menem, es público y lo hemos dicho mil veces, es el modelo de Bunge y Born, pasamos de tener aviones y camiones para tener latas de tomates, harina empaquetada, aceites de todo tipo: mezcla, girasol, maíz ¡qué bueno tenemos todo tipo de aceites! Pero no tenemos más camiones, ni barcos ni aviones.

Este debate que estamos proponiendo como central, estratégico, mirando el futuro y si es que hay horizonte, se plantea cuando miramos AMBA, que la mayor parte de la población está concentrada allí, que los Conurbanos son sitios de explosión permanentes, puede aparecer la idea de Pueblos Jóvenes para sacar una gran cantidad de personas hacia el resto del país, pero me interesa discutir qué es el trabajo porque si no se puede hacer un desplazamiento sin comprender el trabajo, el arraigo, serán depósitos más lejos del Conurbano pero seguirán siendo depósitos

Va a ser lo mismo o peor porque vamos a extender la ausencia de cultura del trabajo y la marginalidad conurbana hacia las Provincias que todavía son en cierta medida un reservorio de cultura nacional. Me parece que esto requiere un gran debate, sin exclusiones, entendiendo que los Conurbanos de pobreza son la consecuencia del modelo que pobló el territorio pero donde la gente no es la misma. Los trabajadores del Chaco fueron reemplazados primero por una máquina, cada máquina cosechadora reemplazaba 500 brazos en los ’90, sobre eso vino la soja y no quedó nadie, ¿esos cosechadores y campesinos del Chaco después de veinte años son los mismos? ¿Después de 20 años de planes los volvés a Chaco y qué va a pasar? Me contaba una agrónoma que trabajaba para el Ministerio de Agrarios en Chaco que en las reuniones de productores a las que asistía reconocía a los que volvieron de Buenos Aires porque estaban con la cabeza baja y una amargura terrible, son los que volvieron derrotados, no quisiera que la gente vuelva derrotada, tenemos que volver con entusiastas para recuperar las producciones y policultivos, el arraigo, la música y lo que había en este país que de Menem para adelante fue barrido. Argentina tenía una vocación de gran país y ahora somos una colonia dependiente de China, son 20 años de recibir subsidios, planes, abusos sexuales, el dominio del narco, tipos como D’elía que te ofrecía una casilla a pagar en 3 años pero en el medio de la nada en un basurero industrial, los chicos se enfermaban y no tenías escuela ni laburo cerca, dejabas de pagar la casilla y venía una patota y te la quemaba. Lo que ha pasado la gente campesina para hacerse urbana ha sido muy dolorosa y la historia del desarraigo de millones de personas nunca ha sido contada.

Para que funcione Mil Pueblos o repoblamiento del país ¿Qué no debe faltar en ese proyecto?

Lo primero es el ferrocarril, Argentina no es Europa: nunca tuvo aldeas. He visto las aldeas preciosas en Ginebra, hay leyes que las protegen y están iguales, parecen de cuentos pero no hay suizos, las compro la mafia rusa, donde estaban las vacas abajo y calentaban el dormitorio de arriba ahora hay un último modelo de autos de colección. Allá había aldeas en el campesinado, acá hubo estaciones de ferrocarril donde a lo largo del territorio era como una tela de araña y cada estación generaba alrededor un poblado rural, ahora no tenemos ferrocarril. Los camiones de Moyano no generan nada, matan, estrangulan, hay que terminar con el imperio de Moyano de los camiones y volver al ferrocarril, sino no creo nada. No creo en un pueblo sin ferrocarril, todo se convierte en una mentira. Han pasado gobiernos y la cantidad de demandas, La última película de Pino Solanas, la de la Estación, nos hizo llorar y nos emocionó a todos y no pasó nada. Tenemos que quebrar la voluntad de seguir pisando el ferrocarril, Argentina está llena de gente que lo ama y saben todos los detalles, se fascinan con los recuerdos y arman museos, pocas cosas en Argentina son tan amadas como el ferrocarril. Si empezamos por ahí creo que mucha gente va a volver porque facilita el tráfico de mercadería, de personas que van de un pueblo a otro. Después hay que tener una política de repoblamiento, cuando la Iglesia argentina reconoció a los misioneros de Francisco decíamos: ¿Cómo puede ser? Hay mil pueblos que se quedaron sin curas, están vacíos en el interior y vienen a reconocer los misioneros de Francisco que son un montón de grupos que viven en las villas de Buenos Aires, se les trabucó la brújula a los Obispos, ¿que les pasa a los argentinos que no se dan cuenta que en cada pueblo había pastores, curas, herreros, farmacéuticos y no quedó nadie o quedaron veinte viejos? Se inventó el colectivo 20 veces, estaba lleno de gente increíblemente capaz que inventaba cosas y desapareció junto con los pueblos. Puedo decir tipos que me contaban “éste invento el colectivo”, yo les contestaba cómo si ya se había inventado y ellos me respondían “él no se enteró y lo inventó igual”: en paralelo inventaban el colectivo. Decía que linda casa y me respondía “la hice yo”, un tipo que había inventado el colectivo, yo pensaba es un superhombre y estaba lleno de ellos que hacían cualquier cosa, que inventaban máquinas agrícolas y cosas increíbles, toda esa riqueza lamentablemente se perdió y hay que recuperarla. Para ver como la recuperamos se requiere arraigo, el tipo del Conurbano es un desarraigado ¿Cómo hacemos para que arraigue? Es una tarea muy delicada porque tiene que valorar lo que va a tener, sea un terreno, una casa, participar de la construcción, hay que pensar cómo hacemos para que millones de tipos vuelvan a arraigar en un lugar. Ayer hablaba con alguien, un compañero de Santa Cruz, me dice que el último pueblo que se construyó en Argentina en el ’85 fue El Chaltén, que hoy vive del turismo. Empecemos a poblar la Patagonia, ahí hay que mandar gente voluntaria, conversar con ellos, que pueden hacer, en qué se pueden integrar, la cría de ovejas y la producción de lana no es un tema banal es fundamental, hay que revisar el modo en que se hacía antes y revisar los nuevos modos ecológicos para criar ovejas en cantidad, eso sería posible eso.

Podemos entonces colocar en algún mapa el repoblamiento post pandemia

Es una dimensión, el re poblamiento de la Argentina es una dimensión donde tendrían que trabajar todos los ministerios, despertar una mística en la población. Lamentablemente no lo veo con este gobierno. Ayer en Marcos Paz se inauguró una termoeléctrica de Mindlin,

Estamos en la misma de siempre, no puedo creer que vayamos a re poblar el territorio con este gobierno, son los mismos negocios de siempre, la misma joda, discutiendo nosotros en torno a Vicentin. Hay un cansancio. El re poblamiento es una gran empresa, si este gobierno no lo puede hacer por lo menos empecemos con algo, que puede ser la experiencia de apostar por una provincia donde se acepten 20 familias o seguir insistiendo en la campaña para –volver al ferrocarril. Empecemos por alguno de los ejes, empecemos a debatir qué es el arraigo, empecemos por alguno de los ejes que nos conduzcan a un plan, el día que lo pongamos en marcha necesitamos un gobierno que se comprometa con esto, re poblar el país, movilizar un millón de personas para que se instale en el territorio implica cambiar el modelo del país, implica renovar la cultura, tenemos que poner en marcha procesos de democracia participativa en todo el territorio, economías regionales, autonomía para la provincia, terminar con este régimen unitario que tenemos ahora, yo lo veo como algo tan fantástico que me parece penoso mal lograrlo y tirárselo a Fernández que está ahí, que me parece que no da para mucho más, es demasiado lo que ha hecho frente a la pandemia y es un gobierno que me parece que no puede encarar una tarea de esta naturaleza, pero hay que alimentar el proyecto y esperar que se den las condiciones e ir avanzando.

¿Esa dimensión permite pensar y hacer, no tanto esperar que un gobierno adopte un proyecto de este calibre estructural?

Si los mismos que me proponen repoblar el interior vacío son los que me están proponiendo urbanizar las villas, yo te digo que no les creo nada, te digo que me están estafando porque hace muchos años vienen con esta propuesta de urbanizar las villas y ahora las villas han sido azotadas por la pandemia. Llegaron a ser guetos donde las ambulancias no entraban porque los que allí estaban tenían la cara de Evo, y ellos son los mismos que hablan de reforma agraria, no les creo nada. Hablame del arraigo, háblame de que un boliviano tiene que ser igual a un argentino, somos hermanos. Recuerdo el intento de regreso de Perón en Montevideo, me entrevisté con el delegado insurreccional y me anticipó que Perón volvía de cualquier manera, que se tomaba el avión de Italia, teníamos que organizarnos para respaldar una situación que podía ser terrible y ahí se organizaron la FAP, me dijo que si Perón lo tocan y esto se pudre ya tenemos el compromiso de que el ejército boliviano entra por el norte, decíamos el movimiento obrero paraliza el país y la milicia boliviana entra por el norte. Éramos hermanos y ahora son bolitas y para entrar entrar a la villa hay que poner una ambulancia con la cara del Evo, dejemos de joder, tenemos que volver a sentir la Patria Grande. Vamos a repoblar pero con un sentimiento de Patria, Por supuesto que quiero hacer la revolución social, pero tengo que tener un sentimiento DE patria para ir arraigar, y plantar arboles, tener hijos, esto es lo que nosotros estamos proponiendo. Con gente que hace 20 años tiene un plan no va ser fácil que pasen de los planes a la agricultura, hay que tenerlo en cuenta pero hay que empezar de a poco, se puede pero no sigamos hablando de urbanizar las villas, por favor ni sigamos hablando de que nuestro mérito es evitar que haya una explosión social ¿cómo no les da vergüenza decir que su rol es evitar que el conurbano estalle? Para eso les pagan, y se dicen líderes sindicales o sociales. Empecemos a cambiar.