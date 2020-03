3 shares







DESPRENDIMIENTO DE UNA CAUSA QUE AVANZÓ –

Día viernes y la noticia vuelve a colocar en escena judicial al ex intendente de Moreno. Walter Festa se hace presente en sede fiscal donde es notificado de una investigación que se desprende de otra que comienza el 17 de diciembre de 2018 y está a cargo de la Dra. Urrutia y el Dr. Velázquez. Concurre y se pone a derecho en función del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal, esto es según el inciso 1 «ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de los cargos que se le imputan«, texto que se inscribe en el Capítulo II El Imputado.

El ex intendente aún no está imputado ni procesado. Walter Festa y Lucía Vázquez (ex Coordinadora General de Recursos Humanos) fueron acompañados por el Dr. Herman Schumacher y en sede fiscal tomaron contacto de la figura penal por la que son investigados: Defraudación a la administración pública, peculado y falsedad ideológica.

Estas figuras se DESPRENDEN de un proceso penal que comienza con un testimonio en diciembre de 2018 y en abril de 2019 produce allanamientos, detenciones y pruebas. Cuatro dirigentes del Movimiento Octubres Moreno pierden la libertad: Hugo Rubén Ortiz sindicado como jefe y organizador asociación ilícita y extorsión (el único que sigue detenido); Alexia Xiomara Gómez, Norma Beatriz Morinigo y Soledad Magalí Paz partícipes necesarios de asociación ilícita y extorsión. La denuncia original llega con la presentación en sede fiscal de la señora Eliana Brisa Vera. Asume conocimiento y responsabilidades para acceder casi la figura de arrepentido /a. El Secretario de la UFI N° 8, Dr. Walter Velázquez, no sólo otorga entidad a la denuncia sino que diagrama un trabajo preciso para ahondar en todo material probatorio, lo suficientemente homogéneo para solicitar «allanamientos y detenciones». Como se expresa en la jerga, «conforme a los lineamientos se realizó una amplia pesquisa que incluyó escuchas telefónicas y tareas de inteligencia criminal» . Los resultados fortalecieron la denuncia original. Las primeras pruebas fueron:

1- Alrededor de 30 banderas partidarias que rezan Octubres Moreno y Walter Festa 2019.

2- Cuatro (4) aparatos celulares y dos (2) notebook y documentación relacionada con el delito.

3- Guardapolvos (61)

4- Cajas de leche (21) y alimentos no perecederos.

Las cuatro personas del Movimiento Octubres Moreno quedaron detenidas por el delito de asociación ilícita y extorsión, teniendo el Dr. Velázquez y la fiscal Urrutia, una batería de pruebas materiales que dan cuenta de lo siguiente: «Los investigados conforman una Asociación Ilícita destinada a la recaudación de dinero a través de cada beneficiario, solicitando la suma de 300 pesos como aporte mensual en concepto de COTIZACIÓN por la percepción del plan PROGRAMA SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Virtud de eso los obligaban a concurrir contra su voluntad a diferentes actos y movilizaciones y en caso de NO asistir debían abonar distintas sumas de dinero por cada INASISTENCIA en concepto de AUSENCIAS».

De esta investigación, con detenidos y pruebas suficientes, ¿qué habría encontrado la justicia para notificar a Walter Festa y Lucía Vázquez de una investigación en curso por los delitos de peculado, falsedad ideológica y defraudación a la administración pública?