Festa: la compra de tierra, un negocio privado y el escándalo público

A pocos días de las elecciones generales circula por las redes un video que tiene como protagonistas a dos figuras públicas: Walter Festa, ex Intendente de Moreno, y Romina Uhrig, diputada nacional del Frente de Todos y candidata a concejal por E.V.A (Encuentro Vecinal en Acción). Intentan explicar al morador de un predio (hectáreas) que «ellos compraron la tierra, no obstante le ofrecen un comodato por veinte años». Participa de ese encuentro quien sería la única heredera con título perfecto, una mujer de apellido Fainster.

Festa y Uhrig inician la compra de 3200 metros cuadrados en la zona denominada Chacras del Lago (atrás del Museo Muñiz). La operación tiene a la firma RE / MAX como la INMOBILIARIA actuante. La pareja realiza un anticipo de 3.000 dólares (a valor oficial) y les resta cuotas de 800 dólares (24) para cubrir la INVERSIÓN. Ocurre que el caso de interés privado tiene dominio y estado público. La Municipalidad de Moreno, a través del IDUAR, pone la mirada en la operación por varias razones.

En diálogo con Desalambrar, el ex Intendente de Moreno deslizó la opción de suspender la inversión particular porque hay un gran ruido político:

¿Compraste, compró Romina Uhrig? ¿A quién se le compró?

Hace tiempo que venía buscando algo cerca de mi casa para poder críar animales, algo verde, lindo y después de tanto buscar encontramos en Youtube una publicidad que está hace tiempo de un lugar que se llama Chacras del Lago que está detrás del terraplén y la parte final del Museo Muñiz. Luego de ver nos acercamos, nos presentamos en la Inmobiliaria RE /MAX y nos pusimos de acuerdo, le dí un anticipo, no mucho, y adquirí ese predio.

Todavía no es de ustedes

No, no de hecho con todo este lío imaginate no me dan ganas de nada.

Cuando te acercas a RE/ MAX ¿qué ofrece? Es el intermediario, es una inmobiliaria que habla con la propietaria, la propietaria puso en venta a través de RE / MAX, ¿es correcto?

Hace tiempo que está en venta eso, no es que es de ahora, de hecho hay muchas viviendas, es una zona muy linda, alejada, de difícil acceso pero hace tiempo que está publicitado, no es de ahora. Esto toma vuelo porque soy yo el que compra, si hubiese comprado otra persona, no hubiese pasado nada. Pero obviamente con todo esto, nosotros con Romina (Uhrig) dijimos no nos vamos a meter en ningún lío, más allá de que yo vi los informes de dominio que eso es la base de todo. Vi los impuestos municipales, los provinciales, hicimos averiguaciones y está a nombre de la propietaria. No entiendo mucho que reclama el Municipio, que cuenta lo que se decía que esto había sido de Hidráulica en su momento, del día que se hizo el dique, la verdad que no hay nada de eso. Lo único que yo, con el tiempo, me acordaba que había sido reconocido como una reserva protegida, que eso no tiene nada que ver con la propiedad privada. Eso puede existir pero no puede ir sobre la propiedad privada, nada, no más que eso. Y en base a esa cuestión se armó un escándalo.

Lo que pasa que ocurre que previo a una campaña electoral que lo charlé con vos, aparece un video en donde el ex intendente y la diputada nacional están diciéndole a un hombre firme acá y se va a quedar 20 años, un hombre mayor. Hay un contexto que lleva claramente a preguntas y respuestas, tienen que ser muy puntuales porque de nuevo, la Municipalidad dice “nosotros vamos a reclamar si la propietaria tiene deudas tendrá que pagar de alguna manera, pero también reconoce que hay una cuestión privada ahí

Claro, lo que la municipalidad puede reclamar es la deuda porque después, salvo que le compres a los propietarios, no hay mucho más que eso. Nosotros ese día del video, habíamos charlado con la persona que estaba ahí, es un hombre de setenta y pico de años. Él estaba preocupado, él sabía que quería comprar y estaba preocupado por su vivienda, y la verdad que a mí no me molestaba porque no pienso construir nada ahí, yo lo que quería hacer era compartir los animales y disfrutar el verde. Cuando vamos a firmar, creo que fue bueno lo que se hizo, porque se hizo un comodato para cubrir a la propietaria, para cubrirme yo el día de mañana, daba autorización por 20 años. Cuando yo le dije eso al hombre, se puso a llorar de contento pero cuando vamos ese día, todos juntos con la inmobiliaria a firmar ese papel, dos personas alrededor que fueron las que filmaron eso, le aconsejaban que no lo haga.

¿Pero ustedes ya son los propietarios?

Fue un anticipo.

La propietaria sigue siéndolo hasta que vos no termines de pagar y de escriturar, no sos el dueño ni vos ni Romina

Claro, ya te adelanto que todo esto me desanima, yo quiero vivir en un lugar en paz, no para complicarle la vida a nadie y mucho menos el municipio. Entonces, sinceramente no voy a tirar de la soga.

La impresión es que estaban por hacer una inversión, no sé si quieren vivir allí

El lugar es grande

Está bien pero es una reserva natural protegida, lo cierto es que no se puede hacer nada que atente contra el ambiente, cualquier tipo de construcción. Si se derribaron árboles eso es atentar contra una reserva

Sí si, está bien, nosotros cuando se compró, iniciamos la limpieza del predio, no sabíamos que era una reserva

Lo tenía que haber informado RE / MAW o la dueña, es una reserva natural protegida

Me parece que nunca fue notificado.

RE /MAX no tiene buenos antecedentes, no está dentro del Colegio de Martilleros Moreno – General Rodríguez, pero esta empresa mundial tiene oficina en el K 41

Igual RE / MAX es algo internacional, creo acá que hay algo más particular entre la presidenta del Colegio de Martilleros y RE / MAX. Lo que sí estoy seguro de que las cosas, por lo que yo veo, las hacen bien, no veo transacciones que vos me digas “me dio un predio municipal”, acá en este caso no, en este caso no. No es que defiendo a RE / MAX, lo que quiero ser por lo menos honesto.

¿Están más que decididos a no seguir con el emprendimiento privado?

¿Y la verdad que vale la pena?

Y si es todo legal

La verdad que en esta etapa de mi vida quiero disfrutar las cosas bien, que se yo, si yo veo que se complica mucho más no. Prefiero que se arreglen entre ellos, entre las dos partes y yo veré como reclamo el anticipo que dí.

Vos fuiste intendente, ¿le das valor a la gestión actual que busca en esa zona construir un polo turístico, ecológico, respetando lo natural?

Yo como ex intendente digo, no se puede involucrar la propiedad privada de una persona. Yo puedo soñar y hacer acá un proyecto turístico, listo, te tengo que comprar la tierra.

Expropiar y pagar

Claro, que es lo que la mujer en su momento quería, hace tiempo atrás. Tengan en cuenta que esta familia, no es una familia de ahora de Moreno, estamos hablando de hace años, no de alguien que se mudó ahora a Moreno. Que bueno, para mí, el proyecto turístico tiene que ir en base a lo que uno tiene como propiedad. Lo que es del municipio podemos soñar un montón de cosas, lo que no es del municipio no podemos soñar tanto porque es de otra persona.

Hay cosas que vos no podías desconocer porque sos un hombre que estuvo en la intendencia, la titularidad, por ejemplo RE / MAX, que es un área protegida, que hay un proyecto para hacer del dique, el Parque Los Robles y toda esa zona un pulmón turístico para una explotación más social y colectiva

La titularidad por lo que yo vi, porque yo vi todo, es de la señora. De RE / MAX no sé, es la inmobiliaria, no tengo nada que decir. después si es una reserva natural, hay muchas reservas naturales en el país donde se construye igual respetando el medio ambiente. Eso no es tampoco nada anormal, yo sinceramente cuando fui ahí no sabía que era una reserva natural, se ve que es un barrio, una zona muy linda pero no una reserva natural. Está en el fondo del Museo Muñiz.

¿Cuánto sale hacer eso? Yo no te pido la cifra total ¿Es oneroso?

No, no es oneroso. Es muy fácil de averiguar, entrá en Youtube fijate en la publicación, fijate el anticipo y fijate las cuotas, después revisa los papeles de Provincia y de Municipio y vas a ver que no hay nada anormal.

¿Vos tenés un boleto de compra y venta?

Si

Y por toda esta exposición pública estás inclinado a terminar esto

Pero claro

¿RE / MAX devuelve el anticipo?

No sé. A veces pienso que si hubiese comprado un vecino de Moreno eso, nunca hubiese pasado nada pero parece como que siempre hay algo en el medio, y la verdad es una pena porque yo podría haber comprado o intentar comprar en cualquier lugar y quise comprar acá en Moreno pero bueno, por ser ex intendente, por ser opositor al gobierno actual se hacen relatos que no son ciertos. Por suerte en una nota que yo vi del jefe del Iduar (Federico Aliaga) reconoce que no es de hidráulica, que no es del municipio y que lo que está reclamando el municipio es la deuda de la señora. Entonces, ya está reconociendo la propiedad privada

¿Cuándo compraron?

Un mes o dos meses atrás.

La situación merece explicaciones, es una diputada nacional con el ex intendente de Moreno discutiendo con una o dos personas, ofreciendo a un adulto mayor firmar un comodato

Si, pero antes de poder decir yo dos palabras ya prejuzgaron todo.

Que Festa hizo otro negocio

Ya está, me quedan como dos caminos, con esto obviamente que está totalmente desmoralizado, no le voy a meter un problema más grande.

Si es legal pueden seguir, después pueden decidir ustedes

Claro, legal es seguro, ahora por otro lado también me da no se qué, ¿no puedo hacer nada Moreno?, ¿No puedo ir al shopping de Moreno, al Nine a comprarme una remera de una marca cualquiera?, ¿No puedo ir al Cóndor a tomar un café? ¿Qué está mal, hago política si tomo un café con un amigo? Yo entiendo, hace dos años que fui Intendente y no hay ex intendentes caminando por Moreno, no hay muchos. Yo fui uno de esos y me encanta caminar por la plaza, me encanta ir a la esquina del Cóndor a tomarme un café, ir a almorzar, ir a cenar, me encanta Moreno y me preocupa la maldad que hay en algunos dirigentes políticos creyendo que haciendo estas cosas crecen.

¿De dónde obtienen los recursos para hacer las compras que quieren hacer, inversiones que quieren hacer? aron como una gran, para todos y todas, porque hay de todo para todos los gustos

Fijate que nadie preguntó, en las redes no se preguntan de dónde saqué la plata porque tampoco nadie se pregunta SI se pagó. Ni tampoco preguntan cuánto nosotros ganamos. Todo eso obviamente no lo vamos a hacer público pero sí es cierto que tenemos ahorros. Tengo 51 años, tengo una vida hecha, entonces, si esta misma situación lo hace cualquier otra persona no le hacen preguntas, pasa desapercibido. Me gustaría charlar de otra cosa pero está bueno aclarar esto.

