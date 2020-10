0 shares







ERNESTO LOMBARDI SEGUIRÍA EN EL GOBIERNO COMO ASESOR –

En el manual de estilo de la política oficial, es regla presentar los finales como fruto de metas cumplidad. Desde ahí en el libro de bitácora de Mariel Fernández está escrito que El Coco puso la cabeza en aportar experiencia para el ordenamiento, capacitación para los /as jóvenes administradores /as de lo público, observancia de los procedimientos administrativos o comprensión de los expedientes. También el capital, reconocido por un vasto sector del peronismo, de armar el circuito de «conexión con la Intendencia». Puede ser, tomando como conjeturas las fuentes consultadas, el ciclo terminado o el desgaste producido, tenga más que ver con el valor de la palabra que es la esencia no sólo de los acuerdos sino de la política como praxis. El ex intendente y ahora ex Secretario General, asumió con inteligencia la tarea de, en lenguaje deportivo, atajar varios penales. Pero como se trata de un juego en equipo, manejar la pelota es ofrecer respuestas con la palabra empeñada de un hombre visceral, intelectual, histórico y comprometido con las causas sociales y humanas.

En lo real, visible y explícito, Mariel Fernández no sólo es la Intendenta sino la centralidad. Es ella, escuchando opiniones, sugerencias o recomendaciones, quien tiene la primer y última palabra, que dirige los destinos de un Moreno que no es aquel que existió en los primeros años de la democracia.

Ernesto «Coco» Lombardi volvió al poder real, ejecutivo, en mayo. No llegó a los cuatro meses de su tarea como Secretario General, área que no tendría reemplazante porque se estudia sacarla del organigrama.

Puede ocurrir, si las charlas avanzan en muy buenos términos, que Lombardi sigue conectado el histórico gobierno de Mariel Fernández como Asesor pero, hace falta decirlo, ya no nada será lo mismo.