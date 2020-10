0 shares







CASA JOVEN DIANA SACAYÁN –

Plan Federal de Viviendas Lomas de Casasco. Nos reciben cuatro mujeres y dos hombres. La entrevista recorre el hacer diario y las corrientes más profundas que tienen poca visibilidad en los medios masivos pero que explican el momento o pasaje social y político.

Si te pregunto acá Karina, la policía bonarense y su acccionar ¿qué me decís?

La policía ha hecho un montón de cosas en nuestro barrio tanto lo que mencionabas de los desalojos, acá teníamos caballería, helicóptero contra un pueblo empobrecido cuando por necesidad la gente había ocupado viviendas por desesperación, porque no habían sido adjudicados y bueno acá hubo mucho clientelismo en la entrega de viviendas, de hecho donde estoy viviendo yo le entregaron esta vivienda a un abusador, a mi golpeador, al abusador de mis hijos cuando la que tenía los críos era yo, el tipo estaba ya siendo buscado y siempre la policía hizo esta aberración vejatoria hacia los derechos humanos y es la peor enemiga del barrio, la que arma causas, la que nos arrebata la vida de los críos, es la que está entongada con los narcotraficantes y es también la que está entongada con la red de trata. Para nosotros la policía es un cáncer del sistema

Fabiola, ustedes han elaborado como una estructura de resistencia propia, de autonomía y de preservación ¿cuáles son las alertas, es decir, si una compañera, una niña, un pibe, está en peligro, como se activan las alertas, como se juntan, como se llaman entre ustedes?

Nosotras formamos un grupo de mujeres, de vecinas, un feminismo de barrio

¿Feminismo de barrio?

Feminismo de abajo, donde exista el compañerismo, asistencialismo pero hacia nosotras por nosotras, para nosotras si la piba, la señora, quien fuera necesita una ayuda nosotras vamos a asistirla con los pocos medios que nosotros tenemos sea en un merendero, sea de manera legal dentro de lo que nosotros entendemos y está en nuestro alcance, siempre es con nosotros porque nosotros del Estado nunca vamos a recibir respuesta, el Estado lo único que está haciendo con nosotros es tratar de sepultarnos, de hecho la prueba más grande la tenemos en lo que es un merendero, en una olla, si nosotros estuviéramos asistidos por el Estado como corresponde no tendríamos ollas, no tendríamos merenderos, no tendríamos nada. Para nosotros hoy, la pandemia más grande es el Estado

Y el hambre, viste que apareció la pandemia, la cuarentena, entonces se hizo como un folcklore de las ollas, hoy nadie se saca muchas fotos

Porque ya no paga

¿Por qué ya no paga?

El hambre existió siempre, la desidia la tuvimos siempre, lo que pasa que hoy la pandemia la usan como excusa. Cuando comienza la pandemia vimos muchas veces a Mariel, incluso hasta en la limpieza del Riachuelo, sacándose fotos con niños, cuando vino hace poco a entregar las computadoras que le correspondía a los pibes no quiso foto, no quiso que se le acerquen porque ya no paga vino acá a una cuadra. Las fotos estuvieron siempre, pero ahora tratan de esconderlo un poco, siempre tapándonos a nosotros primeros

Moreno tiene un triste récord, una estadística de femicidios ¿por qué, qué está pasando?

Karina: Porque hay una justicia no solamente patriarcal sino también racista, clasista, es una justicia que va en contra de las mujeres pobres, que va en contra de nuestra protección porque ni la justicia ni las leyes están hechas por personas de nuestra clase social. Tampoco tenemos defensores de nuestra clase, no hay jueces de nuestra clase, hablo de nuestra clase social pobre, no hay nadie que nos represente en la justicia que sea de nuestra clase, de acá abajo, que haya padecido este tipo de violencias. Yo lo dije en una nota, creo que hace un año, esto va ha acrecentarse, esto viene en picada y el feminismo viene levantando banderas detrás de las muertas cuando no bajan a los territorios por eso nosotras decidimos empezar a hacer un feminismo distinto, crear el feminismo de abajo, un feminismo territorial. No tenemos planes, nada del Estado, nosotros lo que hacemos es empoderar a las compañeras y a las vecinas diciéndoles la verdad y nos tenemos que organizar nosotras porque no hay todavía un feminismo que nos representa, porque ese feminismo que decía representarnos hoy esta con los poderes de turno y nos dejaron acá tiradas en el barrio en el peor momento de nuestras vidas, cuando el feminismo garpa para los partidos políticos a nosotras nos desalojaron con todas las fuerzas represivas, Mariel Fernández nos tira a la calle, nos tira todas nuestras cosas de Casa Joven a la calle, cuando en ese lugar lo único que hacía era organizarnos para salvar la vida de compañeras y compañeros y jóvenes de los barrios pobres.

El hambre viene fomentando por las políticas públicas desde hace 25 años, bueno aparecen las ollas pero el hambre sigue y la exclusión también y la indigencia y la muerte. Ustedes conocen esto, lo viven y lo enfrentan

Carla: En el merendero hoy por hoy, cada una hace sus cosas en su casa, la elaboración, ya sea pan casero, rosquita, la leche, ya que no tenemos el espacio físico que antes teníamos que era Casa Joven del cual nos desalojaron por la Intendenta. Nos quedamos sin espacio físico y ahora lo estamos haciendo en la casa de una de las compañeras. Ahora no podemos estar haciéndolo porque no tenemos los recursos que es la leche, entonces es un poco indignante no poder hacer la leche que vienen a buscar los chicos y vos tenes que estar diciendo ‘no hay’ ‘no podemos hacerte la leche porque no tenemos’. Cada una rescata una caja de leche, yo sé que tengo en casa, otra compañera tiene o cambiamos en los grupos por otra mercadería o compramos en los grupos que se venden leche en polvo para poder hacer esta semana la leche a los chicos porque ellos vienen a buscar porque tienen hambre. Estamos poniendo lo mejor de nosotras para poder cumplir con ellos

¿Con cuarentena que cambió en el barrio, que se agravó o mejoró?

Carla: Acá lo que se agravó fue el hambre, mucha gente quedó sin laburo, mucha gente que laburaba changueando y de repente empezó la cuarentena no pudieron salir a laburar más. El tema de la olla que casi no hay, y cosa que tendría que haber mucho más hoy por hoy con todo esto de la cuarentena justamente para esas familias que quedaron sin recursos que no pueden salir a trabajar, no pueden salir a buscarse el mango como lo hacían antes. Lamentablemente es una situación fea que nos toca vivir hoy por hoy pero nosotras tratamos de ponerle el pecho y hacer lo mejor para los chicos del barrio