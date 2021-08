Fraga: «Mariel está haciendo una gestión brillante»

Subsecretario de Seguridad, candidato a concejal en la lista oficial del Frente de Todos. Gastón Fraga, abogado y líder de la Agrupación 125, no tiene dudas en sentir que Mariel Fernández es su conducción, pero además que el actual gobierno promueve una política inédita en el cuidado y ejecución de los recursos porque es evidente una vocación de gobernar por y para el pueblo:

¿Qué se puede mostrar de seguridad si todos los días hay un acontecimiento que tiene que ver con el mapeo del delito y el efecto que esto tiene en las barriadas? Siendo parte de la gestión y la conducción, ¿qué es diferente a los anterior?

En seguridad nos hacemos cargo de una consecuencia. La causa es la desigualdad, la exclusión social y todas esas cuestiones que nosotros como espacio político trabajamos fuertemente. No obstante ello, sabemos que hay una demanda permanente por parte de nuestra comunidad de herramientas y políticas públicas destinadas a seguridad y yo te puedo asegurar que no he visto jamás una inversión tan fuerte como la que ha hecho Mariel Fernández en políticas públicas de seguridad. Ya hemos ejecutado cerca del 90% del Fondo de Fortalecimiento que a través del ministro de gabinete fue enviado por el presidente Alberto Fernández a cada distrito y nos permitió comprar una flota de vehículos policiales, histórica para Moreno, entre motos y autos estamos hablando más de 90 móviles nuevos. Hemos adquirido más de 700 cámaras de las cuales ya hemos colocado la gran mayoría. Hemos desarrollado un esquema totalmente profesional con mejores servidores, con mejor conectividad. Con una red de convenios con empresas de fibra óptica que nos permiten tener una señal rápida, fidedigna de lo que están emitiendo las cámaras y con una inmediatez absoluta. La constitución de botones antipánicos comunitarios para poder empoderar a que los propios vecinos sean un canal de información para el municipio y obviamente nosotros, interlocutores con la fuerza de seguridad. Una escuela de policía local con 400 alumnos, un esquema abordaje territorial a través de la creación de una Dirección de Abordaje Territorial, para realmente hacer un trabajo colectivo y comunitario con los distintos barrios y tener información automática y directa. Es un esquema que tanto por recursos, que como te digo son históricos, así como por ordenamiento y por implementación distintas políticas públicas, es realmente histórico y estoy muy orgulloso obviamente de tener en el honor de ser Subsecretario de un área tan compleja, pero que de a poco va viendo un montón de inversiones que realmente van haciendo el cambio al final del mes.

AUDIO 1 FRAGA

Por que sos un hombre del campo nacional y popular. Que Moreno tenga como nave insignia el cartel LIBRE DE TOMAS, siendo un gobierno que, como movimiento acompañó tomas y las viste vos en las gestiones anteriores, el Movimiento Evita estuvo ahí y no fue el único. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te genera alguna contradicción que personas que están buscando un pedazo de tierra para ser visibles se encuentren con 500 policías y se van, estando vos ahí?

Creo que sin lugar a dudas los grandes conflictos que tenemos en algunos barrios, con inundaciones, con falta de programación en términos sanitarios, de educación, de infraestructura, de servicios públicos, provienen de zonas que fueron pobladas sin ningún tipo de ordenamiento, sin ningún tipo de organización a partir del Estado y sin tener en cuenta las miles de demandas que esas personas tienen que tener. Que además de ser demandas son derechos constitucionales y garantías en todos los tratados de derechos humanos. Por supuesto que uno cuando ve esa situación de necesidad absoluta, el abordaje más correcto, más correspondiente, es una política pública de hábitat y otorgar viviendas a las personas que es su justo derecho y que tienen como ciudadanos. No obstante, eso obviamente que necesitamos ordenar lo del Estado, que no puede ser de hecho de una manera sin control, de una manera sin la premeditación y que tiene que ser canalizado por el área correspondiente. En nuestro caso será el IDUAR, y también si es cierto que, si bien hay una justa necesidad, puede haber casos donde hay una promoción. Siempre hay de todo…

El concepto de la contradicción tiene que ver con ser un gobierno que proviene de las organizaciones sociales que acompañó a tomas, sobre todo en Cuartel V y que hoy dice ‘no se toma más la tierra’, esa es la contradicción… ¿no?

Yo creo que el Estado tiene que estar presente ordenando el acceso al hábitat y a la tierra, hay una política clara respecto de no permitir tomas, de canalizarlas a través del IDUAR, y de las organizaciones que correspondan y que toda aquella persona que tiene una legitimidad de su derecho, ha sido encolumnada en un programa y han sido beneficiarias de viviendas. La Perla fue habitada en un grandísimo porcentaje, la reubicación de Manantiales lo mismo, no sólo con el Estado sino con las organizaciones que se han encargado de, no solamente construir las casas, sino de hoy por hoy construir plazas, construir el espacio público, empezar a hacer los ingresos de los colectivos. Toda una serie de derechos que fueron otorgados gracias a que hubo una reubicación ordenada y el Estado municipal garantizando, no solamente que la fuerza sea ejercida de una manera correspondiente y dentro de los parámetros legales correspondientes, sino además que su derecho al hábitat y todo lo que se confluye sea acompañado por parte de un ordenamiento.

AUDIO 2 FRAGA



Me sorprende la cantidad de detenidos, antes no ocurría eso, se iban y no había tantas detenciones. Hoy sí ¿por qué?

Yo creo que estamos viviendo un momento de la sociedad de mucha escala de la violencia, lo vemos todo el día en la calle, en todos lados, a todo momento. Y obviamente que todo fenómeno social está imbuido de un contexto, de una coyuntura de mayor violencia y mayores grados de contradicción, y que obviamente no te lo voy a negar que eso es consecuencia de un sistema capitalista que es más injusto y que más agiganta las brechas entre unos y otros, y que la manifestación más natural e instintiva que tiene la persona es a través de la violencia. Seguramente corresponda con eso, pero insisto nosotros en todos los temas que hemos participado respecto de la administración del acceso al hábitat de esa persona y de poder canalizar a través del Estado la toma de posesión de un predio y demás siempre ha sido garantizando que todo se haga a través del estado de derecho y sin que haya un abuso de la fuerza de seguridad.

¿Te interesa ir al Concejo Deliberante?

Me parece un lugar muy interesante, me parece que además es un honor estar en una lista, donde seguramente un montón de compañeros y compañeras hubiesen deseado estar y poder hoy representar al espacio político en el que comulgamos que es el Frente de Todos de Moreno, es realmente un reconocimiento a nuestros 10 años de trayectoria política en nuestro distrito. Yo creo que es un lugar muy interesante para explotarlo en miles de aspectos, creemos que necesariamente la política es la posibilidad de institucionalizar el trabajo territorial que nosotros venimos desarrollando hace tantos años. Creo que tenemos junto con los y las compañías que componen la lista, estando a la cabeza Noelía Saavedra, también una compañera con la que nos sentimos muy identificados por su lucha, su trabajo permanente y su compromiso con la comunidad. Tener realmente un diagnóstico concreto del territorio, para poder traducirlo después en la política pública a través de la ordenanza, que es la herramienta que tiene el concejal para poder administrar y para poder gestionar y que obviamente eso se traduzca con el acompañamiento del estado municipal.

¿Querés estar en el Concejo Deliberante?



Me parecería un gran desafío, como un paso siguiente a la construcción que venimos desarrollando.

AUDIO 3 FRAGA

¿Qué diferencia a Mariel Fernández de Festa y de West? Ya que estuviste en las otras gestiones, que hace que vos te sientas más contenido, más acompañado, más seducido por una política que, un arco del peronismo dice que es antiperonista. ¿Vos sos peronista no?

Sí, por supuesto.

Te escucho…

La verdad que conocerla a Mariel en el trabajo de la gestión ha sido un placer enorme, me siento totalmente identificado con su percepción de la realidad, con su vocación de servicio, con su procedencia social también. Me parece muy simbólico que una mujer de Cuartel V, después de mucho trabajo y mucha militancia haya accedido a un lugar de tanta responsabilidad y yo creo que está haciendo esta gestión brillante, parece que tiene una responsabilidad de la administración pública muy importante. Me parece que ha logrado convencer e ir enamorando distintos sectores sociales, más allá del que ella proviene que es el sector popular, hija de trabajadores como nosotros también. Si no que hoy veo una mirada positiva de todos los sectores con los que uno tiene posibilidad de charlar, los comerciantes, los empresarios, los profesionales. Todo el arco de la comunidad morenense está viendo una responsabilidad inédita a la hora de administrar los recursos del estado, y una profunda vocación de servicio creo yo. Yo creo que todos estamos viendo en Mariel una profunda vocación de servicio y creo que como peronistas tenemos una oportunidad histórica que se está abriendo, obviamente acompañada del gobierno nacional de Alberto Fernández y en la provincia de Axel Kicillof, bajo la conducción política Cristina Fernández de Kirchner. De poder realmente transformar el paradigma de Moreno y realmente brindarle todos los derechos, de los cuales fuimos privados durante mucho tiempo como morenenses

¿Cuál es el delito más complejo que tiene Moreno? El que ves todos los días en las pantallas o en la calle ¿cuál es?

Más que complejo diría el que más afecta a los vecinos es el robo, por supuesto.

¿Y la droga?

La droga también…

¿Narcotráfico?

Es una consecuencia directa del robo. Sabemos que hay muchos pibes y pibas victimas del consumo de drogas, consumos problemáticos y eso en algunas ocasiones lleva al delito y es por eso que digo que la política de seguridad, es una política pública más de una integralidad que hay que abordar en los barrios para trabajar la exclusión social, para trabajar las adicciones y obviamente para darles a esos pibes un futuro y una vida mejor.

¿Si esos pibes son potencialmente soldaditos es que hay ramas constituidas en Moreno?

Yo creo que ramas constituidas me parece demasiado fuerte decirlo de esa manera. Yo creo que hay un nivel tan grande de organización política y social en Moreno que todavía permanece generando lazos de contención social en los barrios y eso permite que se pueda seguir generando investigaciones judiciales para desbaratar algunos puntos de venta, se pueda seguir trabajando los barrios sin que eso sea una amenaza para nuestros compañeros y compañeras allí. Hoy seguimos manteniendo una consolidación de las organizaciones políticas y sociales que permiten seguir teniendo los pies bien puestos en el territorio y nos sigue permitiendo generar políticas públicas de contención de esos pibes y de lucha contra esos puntos de venta de drogas.

AUDIO 4 FRAGA