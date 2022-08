Fraiz lo hizo, la calle está liberada

En la primer entrevista que brindó Martín Fraiz al asumir como Secretario de Tránsito y Transporte emitió una convicción política: «Mientras sea Secretario voy a hacer que La Perlita cumpla con el pliego y contrato vigentes».

Meses después se encuentra parado sobre la calle Alcorta esquina Asseff. La arteria liberada, ya no están las unidades de La Perlita en modo ESPERA. Actuaron las comisiones que preveía el pliego desde el año 2016, pero fue la voluntad política la que tuvo carácter resolutivo: «Estamos muy contentos con Miguel (Dip) que es el Coordinador de Transporte Público, y la verdad que todo esto se ha dado después de un inmenso trabajo que hemos generado, con charlas y debates y hasta paros de transporte en el medio»

Paro sorpresivos

Sí, que realmente no los teníamos en cuenta por parte de los delegados y choferes, pero bueno, después de mucho tiempo se llegó a un acuerdo mediante la Mesa de Fiscalización, que por pliego de bases y condiciones tendría que haber estado armado desde siempre, pero empezamos a trabajar constantemente con la empresa.

Por eso recuerdo la nota donde dijiste que el cumplimiento del pliego era innegociable

Me parece que el tema es controlar, haber, cuando algunos decían ‘tenemos que sacar o tenemos que cambiar’. El tema es controlar, a veces la empresa piensa en la empresa y piensa en sus empleados y piensa en sus ganancias, somos nosotros el gobierno local que tenemos que pensar en los vecinos de Moreno, en que ellos puedan viajar bien, de que puedan estar bien, que puedan estar cruzando una calle y que no tengan un colectivo estacionado en la puerta de su domicilio o en la esquina o en un paso peatonal. Somos nosotros los que tenemos que ver eso y poder cambiarlo, Bueno, por suerte lo pudimos hacer, pudimos trabajar.

Con diálogo, con la empresa

Sí por supuesto. Con resolución, efectiva por escrito, que tienen el poder de una ley, podríamos decirlo, porque realmente las resoluciones que saca la comisión fiscalizadora tienen poder de ley y tienen que responderse en 24 horas y tienen que realmente estar a la altura de lo que estamos pidiendo, que es para los vecinos de Moreno.

Es muy interesante ese punto, porque una resolución como decis vos con carácter de ley, si la empresa no cumple hay multas. Si las multas crecen ya pasamos al terreno de la rescisión del contrato

Te lo adelanté el día que vino Sergio Massa a inaugurar el puente modular, «estamos realmente a un paso de que realmente la empresa pueda poner la cabecera donde la tiene que poner», que es en un lugar privado no en las calles de Moreno, no en la puerta de los vecinos de Moreno que no se merecen eso. Lo que se logró fue que se busque una cabecera privada, bueno hoy está en la calle Callao en Paso del Rey donde los trabajadores tienen su matera, sus baños, y todo lo que tenían sobre la calle Asseff desde hace 20 años atrás.