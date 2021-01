7 shares







LAS ASOCIACIONES QUE APOYAN LA LEY Y RESOLUCIÓN DEL ENACOM

Enero con un 20 por ciento de aumento, mismo porcentaje para febrero. Incremento ilegal porque el gobierno fijó un máximo del 5 por ciento. Quienes desconocen una decisión presidencial son TELEFÓNICA, TELECOM, MOVISTAR, PERSONAL, TELECENTRO, CLARO, CABLEVISION, entre otras.

Grupos que desconocen la norma y fijan sus precios. Ya son 25 las asociaciones de usuarios y consumidores que no sólo repudian el accionar empresarial sino que acompañan con firmeza lo dispuesto por el ente regulador (ENACOM).

El Ente Nacional de Comunicaciones, a través de la Resolución 1466/2020, estableció el porcentaje de aumento de los precios de los Servicios de Telefonía Fija, Móvil, Internet y Televisión por Cable, en un porcentaje del 5%, vigente a partir del 1 de enero de 2021.

Debido a que la mayoría de las empresas TICS ya habían emitido sus facturas, con un aumento del 20%, que no fue autorizado, el ENACOM dispuso que lo cobrado en enero debería ser reintegrado o acreditado en la factura del mes de febrero. Contrariando la decisión del ENACOM, diversas empresas, desconocieron la medida y remitieron facturas a los usuarios para el mes de febrero reiterando el aumento ilegal del 20% y sin reintegrar lo cobrado indebidamente en enero. Ante el reclamo masivo de los usuarios, las empresas manifiestan que no van a cumplir la orden del ENACOM, lo que constituye un agravio a la autoridad de control y merece el rechazo del conjunto de los usuarios. Las empresas están obligadas a devolver lo cobrado de más en enero y facturar un

aumento del 5% en febrero, de lo contrario están violando la Ley.

En razón de ello, se realizó en la mañana de hoy (28 de enero) con la presencia de las entidades que integran la CUSTIC (Comisión de Usuarios de Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), una reunión con el Directorio del ENACOM, presidido por Claudio

Ambrosini y su vicepresidente Gustavo López, en la que las entidades expresamos nuestro apoyo a la Resolución 1466/2020, que fija el aumento en un 5% para las grandes prestadoras del servicio TELEFÓNICA, TELECOM, MOVISTAR, PERSONAL, TELECENTRO, CLARO, CABLEVISION, etc. y a la Resolución 1467/2020, que crea la Prestación Básica Universal que dispone Planes de Acceso a los servicios Tics, a precios accesibles para los sectores más vulnerables de la sociedad, beneficiando a millones de argentinos.

Las 25 Asociaciones de Consumidores, rechazamos enérgicamente: El accionar de las empresas que incumpliendo la Ley se niegan a reintegrar lo cobrado indebidamente en enero y pretenden cobrar las cuotas de febrero con un aumento del 20%, que ha sido reprobado por el organismo de control ya que lo fijó en un 5%;

La conducta adoptada por estas empresas, de desinformar y tergiversar la información brindada a los Usuarios, negándoles el inicio del reclamo respectivo , sin otorgar número de trámite, amenazas constantes de corte del servicio por haber abonado lo que por Ley corresponde y toda conducta abusiva que es contraria y excede el marco protectorio de la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, el Reglamento de prestación de los servicios, las

resoluciones citadas precedentemente y demás normativa vigente en la materia.

Asimismo, las entidades de usuarios decidimos acompañar al ENACOM en las acciones judiciales que el ente de control realice en defensa de las medidas dictadas, resguardando el respeto a la Ley que deben observar las empresas y teniendo como objetivo garantizar que el aumento a aplicar no supere el 5% estipulado por el organismo de control.

FIRMAN:

ACUCC: ANA MARIA GODOY

ACUDA: RICARDO ESPINOSA

ADECUA: SANDRA GONZALEZ

ADELCO: CLAUDIA COLLADO

ADUC: CLAUDIO DEFILIPPI

ADDUC: OSVALDO BASSANO

AUCCH: NELSON VEAS OYARZO

CEC: RENATO BLAIOTTA

CESYAC: DIEGO FERNANDO FONTELA

CODEC: EMMA CABELLO

CONSUMIDORES ARGENTINOS: SERGIO PROCELLI

CONSUMIDORES LIBRES: HECTOR POLINO

DEUCO: PEDRO BUSSETTI

FEMUDECO; INES BIENATTI

LIDECO: ERNESTO ALFIERI

PADEC: RAUL GALINDO

PROCONSUMER: RICARDO NASIO

PROCURAR: ENRIQUE MILLAN

PROTECTORA: ROMINA RIOS

RED ARGENTINA DE CONSUMIDORES: CRISTIAN GALINDO

UCU: ADRIAN BENGOLEA

UNADEC: CHELA KISLER

UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES: CLAUDIO BOADA / FERNANDA LACEY

USUARIOS Y CONSUMIDORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS: RICARDO VAGO