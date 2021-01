0 shares







RECHAZO VECINAL A UN PROYECTO ESTRATÉGICO –

Las cartas en la mesa, el gobierno de Mariel Fernández ratifica la ubicación de la planta de TRANSFERENCIA de la basura en Reja Grande mientras que vecinos /as recorren las instancias administrativas, presentaciones judiciales de alta probabilidad y permanencia en la calle.

Esta mañana volvieron a instalarse en Asconapé 51, sede el Palacio de gobierno. Quedó la promesa institucional de recibir a los referentes el miércoles próximo (NdR: una parte del gabinete se encuentra en observación a partir de un contacto estrecho de COVID).

«Apoyamos todas las gestiones en contra de la planta porque la tenemos a pocos metros de donde vivimos», explica Norma del barrio Lomas Verdes II y añade: «Somos de un barrio vulnerable y venimos atravesando un montón de vulnerabilidades, asentamientos, cierre de fábricas y ahora esto. Queremos que estas cosas ilegales se terminen, por eso estamos dejando notas en todos los lugares posibles».

¿Qué barrio o qué Municipio soñás para tu familia?

Un Municipio que construya la salud y la higiene para todas las familias, pero no solo eso, que haga asfaltos y coloque luminarias.

Marcelo habita en una de las viviendas del PRO.CRE.AR, y señala que es la cuarta movilización al Palacio de gobierno sin haber obtenido hasta aquí un encuentro con la Intendenta Mariel Fernández: «Todos los vecinos /as entendemos que la planta de transferencia de la basura afectaría a todos /as que vivimos en la zona (Reja Grande), que es algo que tiene impacto en la salubridad de la población y en un marco de pandemia no se nos puede exponer a los barrios más cercanos, PRO.CRE.AR I y II y San Enrique. En este marco pandémico lo de la planta es criminal».

El Municipio afirma que la planta de transferencia no es contaminante y que no se expondrá a la población, ¿usted que piensa?

Que son solo palabras. No hubo ninguna audiencia pública donde hayan presentado alguna documentación que especifique cuál es el impacto ambiental sobre la población.

Por último, Juan Carlos vive a pocas cuadras del emprendimiento en el barrio San Enrique. Como trabajador municipal y militante del MST y considera que la lucha es de todos: «Esto afecta a todos porque el agua que tomamos es de todos, entonces todos /as debemos encontrar los puntos de coincidencia para enfrentar los intereses de un pequeño grupo que quiere poner ahí una empresa de compactación de la basura. Cualquiera sabe que la basura produce contaminación y por más que lo hagan o la manipulen con guantes blancos va a seguir siendo una estafa. No nos atienden, pedimos hablar con la Intendenta, pero siempre se están justificando porque creo que dicen, no lo puedo comprobar aún, que esto es política. Claro que es así y será más porque lo que ella está haciendo en mala política al negarse a sentarse y hablar con los barrios«.