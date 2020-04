0 shares







La Federación de Trabajadores de la Carne (FETSICARA) convocó a un paro de 24 horas para el próximo lunes tras la represión a trabajadores del frigorífico Penta, ubicado en Quilmes, Provincia de Bs As. Así lo confirmó Gabriel Vallejos, delegado gremial, en entrevista con ANRed. Con la excusa de la cuarentena, la empresa cerró las puertas y aprovechó para despedir a la comisión interna y a otros 20 trabajadores. Al mismo tiempo, los trabajadores reclaman por el cobro del mes de marzo. Tras la represión, el Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, se acercó a la planta y se comprometió a investigar el rol de la policía ya que afirmó que “la orden era no reprimir”. Por ANRed.

“Se decidió acá, en las puertas del frigorífico Penta, un cese de actividades el lunes en todas las plantas del país de nuestra fereración, FETSICARA”, fueron las palabras de Gabriel Vallejos, luego de que una asamblea en las puertas de la planta votara la medida. “Es lamentable y doloroso. Los compañeros están hace 20 días sin cobrar por una decisión arbitraria de la empresa, no solo sin cobrar sino sin los aportes correspondientes, por lo que además están sin cobertura de salud en medio de la pandemia”, explicó el delegado comentando el motivo del conflicto.

“La policía empezó a correr a los trabajadores a los tiros. Yo recibí dos balazos de goma y resulta que adentro hay patotas pagadas por la empresa. Esto es increíble”, sostuvo. El conflicto comenzó el 17 de marzo y todavía no hubo respuesta a los trabajadores que se encuentran en esta difícil situación. El pasado martes, los 300 trabajadores afectados se concentraron frente al portón de ingreso a la planta en la localidad de Bernal, reclamando el pago de la quincena (Ver LINK).

“También hay trabajadores en negro. El conflicto empezó porque no se hacían aportes a las obras sociales, no se cumplió con las medidas del gobierno”, aseveró Vallejos. “El grupo Penta tiene tres plantas: una en Echeverría, otra en Varela y acá en Quilmes. Cada vez que hay conflicto mueven las vacas y de esa forma extorsionan a los trabajadores”, afirmó, respondiendo así al argumento patronal de que no hay animales para la hacienda.

Hoy, los trabajadores volvieron a concentrar y la respuesta fue represión. Hay al menos 10 obreros heridos. Algunos con balas de goma, golpes y contusiones. “No tengo precedentes de un patrón que sea tan cruel con los empleados que día a día le hicieron llenar los bolsillos, porque nosotros todos los días venimos a trabajar y solamente nos llevamos lo que marca el convenio, no pedimos más que eso”, comentó uno de los trabajadores.

El Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, llegó a la planta y prometió encargarse de los policías que actuaron mal. “Ustedes hagan lo que tengan que hacer, desde la responsabilidad como trabajadores, y yo voy a hacer lo que tenga que hacer”, afirmó el funcionario. Las preguntas de Claudio Dellecarbonara, diputado provincial por el Frente de Izquierda, no fueron respondidas , como el pedido de una reunión con la intendenta.

Luego, Berni sugirió que “vuelvan a la normalidad, hagan lo que tengan que hacer, y yo voy a hacer lo que tengo que hacer y ver a los heridos”. No quedó claro si la normalidad supone la naturalización de los despidos y los incumplimientos patronales denunciados por los trabajadores o la solución total del conflicto accediendo a las demandas básicas de sus empleados.

Ante las preguntas de ANRed, el ministro respondió que “vamos a averiguar lo que pasó porque la orden era no reprimir”. Y reiteró que no hubo ninguna orden de reprimir.

Mientras tanto, los trabajadores reclaman una intervención del gobierno.

“Vamos a esperar que sancionen a los policías que reprimieron”, respondió uno de los trabajadores, luego de la visita del funcionario. “Estamos tratando de solucionar esto. El tema central ahora es, primero, que nos paguen el sueldo y después que la empresa trabaje”.