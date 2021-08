Fue el Consejo Escolar puso el cartel pero la obra no comenzó

Leila Rodríguez, docente de la Escuela Primaria N° 9 de Paso del Rey, escribe un capítulo más de la lucha que fue, es y será escuelas dignas, seguras y habitables. Ella no olvida que participó de los más de 40 días en el Acampe cuando el Consejo Escolar era conducido por la Intervención. Marchó y reclama justicia por los asesinatos laborales de Sandra y Rubén. Como trabajadora no reserva ninguna crítica, aún cuando los que profesan obsecuencia la tilden de ser funcional a la derecha. Como la única verdad es la realidad, Leila Rodríguez habla de su escuela porque en agosto de 2021, después de un año, recibió la visita de autoridades del Consejo Escolar que pusieron cartel y sacaron la foto de rigor: «Aún hay escuelas que necesitan ser habitables de manera digna y segura, todavía faltan hacer las obras, particularmente yo trabajo en la Escuela Primaria N°9 de Paso del Rey, soy trabajadora de la educación de ese lugar desde hace más de doce años, en el día viernes tuvimos la visita de la presidenta del Consejo Escolar, fue con los compañeros de infraestructura, con el compañero Iván Franco, fue con Maria también, ellos acompañaron, estuvieron ahí, visitaron la escuela, pusieron el cartel de escuela en obra, sacaron las fotos y, todavía no arrancó la obra. El cartel está, el día sábado comenzaban la obra, hoy estamos a martes y todavía la empresa contratada debe resolver algunas cuestiones de la ART, pero la realidad es que la obra que se iba a iniciar el sábado no arrancó.

¿Qué trabajos se tienen que hacer?

Se tienen que hacer trabajos de gas, se tienen que hacer algunas refacciones con el tema de infraestructura en la biblioteca escolar y después otras obra integral que se tiene que hacer en los baños que quedó en pésimas condiciones en la época de Vidal donde nosotros estábamos con la Intervención en el distrito, y esa empresa había dejado el baño, la verdad, en pésimas condiciones, no lo habían terminado de realizar y todavía falta que esa obra culmine, pero por supuesto que los directivos elevan las notas correspondientes, lo hacen desde los canales que tienen que hacer de manera oficial. El directivo siempre cumple con esas pautas y esos pasos y después, las comunidades educativas se tienen que incluir adentro de la comunidad, tienen toda la presentación y tienen todas las ganas de que eso se pueda resolver y nosotros creemos que tenemos la legitimidad también para poder reclamar, lo que estamos haciendo es para los niños y las niñas que necesitan la escuela.

AUDIO 1 LEILA

No percibís que en Moreno hay una construcción de impedir las críticas, me refiero a todo lo relacionado con infraestructura, funcionamiento del Consejo Escolar. Quien lo hace, digo cuestionar, recibe la descalificación

Como espacio político (La Esperanza de Todos) nos dicen, bueno, están cuestionando al peronismo, la verdad que yo por lo menos no lo reconozco como un gobierno peronista, el gobierno distrital de la señora intendenta Mariel Fernández, no tienen respuestas de compañeros, no hay reciprocidad entre compañeros tampoco, pero más allá de eso, nosotros hablamos de las comunidades educativas, va más allá de cualquier tipo de connotación partidaria que podamos tener nosotras y nosotros que es totalmente legítimo pero va más allá, es para las niñas y los niños, esas son las condiciones dignas. Yo estuve este año muy desilusionada con algunas cuestiones y sobre todo con la memoria de nuestra compañera fallecida y de nuestro compañero fallecido, uno no tiene que hacer política en nombre de esos compañeros, sino que lo tiene que hacer a favor de las comunidades educativas para que no vuelva a pasar nunca más un asesinato laboral porque eso es lo que fue, no fue un accidente ni una tragedia como dijo la intendenta cuando tuvo en el acto por la conmemoración, el día que le puso el nombre al pasaje y la verdad que no son errores, es triste, es más que triste tener que escuchar eso. Sobre todo, porque han levantado banderas de lucha, yo estuve en el acampe, los 47 días de acampe, pero también construyendo ideales, construyendo otras formas de ver a las escuelas públicas y empezamos a desandar otro tipo de camino. Hay quienes han construido un gobierno distrital y han construido sus futuros cargos, particularmente creo que muchos y muchas de las compañeras y de los compañeros que acompañamos esa lucha, nosotros estábamos construyendo desde otro lugar y seguíamos sosteniendo esas luchas y yo voy a seguir reclamando por escuelas dignas y seguras, lo voy a seguir haciendo. No es estar en contra del gobierno, porque además este es el año en que más partidas presupuestarias están recibiendo a nivel provincial y a nivel nacional. En el distrito no se ven, y nadie está diciendo que la de DPI, la Dirección Provincial de Infraestructura no se está ocupando. El problema está acá en Moreno, el problema es distrital.

¿Y eso alcanza a la Jefatura, alcanza al Concejo Escolar, la Secretaría de Educación?

A todas las órbitas educativas del distrito.

Hay que poner los nombres; ¿Alcanza a quién? A los que tienen hoy la función educativa para resolver esto. Vuelvo al inicio, me dijiste pusieron un cartel y la obra no empezó, estamos en agosto

Estamos en agosto, pero es una obra que hace un año y medio atrás tenía que haber empezado y más atrás también.

¿Entonces?

También tuvimos el receso de invierno donde los niños y las niñas no están dentro de las escuelas. No voy a hablar de particularidades porque cada uno tiene el objetivo de poder estar en el Consejo Escolar para poder velar por los derechos de las niñas y de los niños de todo el distrito. Pero lo pongo en un caso particular, porque puedo hablar con claridad de lo que está pasando en esa escuela y pasó todo el receso de invierno y no empezaron las obras, y no había niños.

AUDIO 2 LEILA

Las autoridades de cada escuela cumplen con el ritual de armar el acta y presentar en el Consejo Escolar

Yo doy la palabra y doy fe de que cada compañero trabajador que tiene un cargo jerárquico eleva nota todos los días, llaman, preguntan, reclaman, nosotros venimos desde la semana pasada preguntando qué va a pasar con los auxiliares, aquellos que tomaron de manera excepcional y lo tomaron a través de la necesidad de la pandemia, porque preguntaron en que escuelas hacía falta auxiliares para poder tener los protocolos acordes en medio de la pandemia, porque la pandemia no terminó. Ayer a las 20, 21 horas hubo un comunicado en donde no estaban estos auxiliares, ahora, no puede prever estas situaciones, no tienen la prevención, pero tampoco tiene la acción.

¿No hay política de anticipación?

Por supuesto, no hay políticas públicas de anticipación con respecto a educación.

¿Entonces mañana no hay auxiliares?

Hoy ya no hubo auxiliares en las escuelas, si los que tienen cargo suplente.

AUDIO 3 LEILA

Leila Rodríguez no tiene dudas y no se guarda críticas desde la realidad que ella ve y quiere cambiar: «No hay políticas socioeducativas en el distrito e insisto, no hemos recibido libros, hasta hoy, no hemos recibido libros desde que empezó la pandemia, entonces, con qué herramientas vos le decís a la familia hacemos la virtualidad, si no tienen conectividad, pero tampoco tienen el soporte en papel para poder trabajar y que los tuvieron de Provincia y de Nación, yo ahora recalco porque en este distrito, en medio de la pandemia, ha recibido abundantes recursos. Nos han preguntado, que necesita tu escuela para poder tener Servicio Alimentario Escolar, gas, olla, cuchara, cucharón porque cuando vandalizan una escuela lo primero que se roban son los utensilios de cocina y eso depende del Servicio Alimentario Escolar también. Entonces, el Servicio Alimentario Escolar está en desarrollo comunitario solamente vos te ocupas de la comida. Y toda la otra partida, no la podes tener porque no está dentro del Consejo Escolar. Entonces esa es la importancia que el Servicio Alimentario Escolar, esta caja del Servicio Alimentario Escolar, esté en las órbitas del Consejo Escolar y que se dejen de dar este mes de las niñeces con estas cuestiones de niños y de niñas y que realmente no lo resuelven políticamente porque no les interesa destrabar un conflicto político porque la primera excusa que te dicen es “no tenemos quórum”.

AUDIO 4 LEILA