«Fue nuestro proyecto hacer la segunda guardia más grande de la Provincia de Buenos Aires»

El 11 de abril de 2017 se produjo un hecho histórico: por primera vez tres mujeres asumían la dirección del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Marcela Bustamante, Silvia Giménez y Mabel Kuzcma quien hizo toda su carrera profesional en el centro masivo de atención. En ese período de conducción, Mabel presentó el proyecto para construir una guardia ampliada, digna, fuerte. Pasaron cuatro años de aquella iniciativa que tuvo sus cimientos en el gobierno de Vidal y el corte de cintas en la gestión de Kicillof:

Ahora con la guardia ampliada, ¿podemos pensar en otro hospital? Recuerdo que me dijiste que no era necesario construir otro hospital

No, no tenemos que pensar en otro hospital, tenemos que optimizar lo que tenemos. La problemática que teníamos en ese momento sigue existiendo, si bien tenemos una hermosa nueva guardia iniciada por mi gestión como directora asociada del hospital

Estabas vos, la doctora Bustamante y Giménez

Estaba yo como asociada, Bustamante como Directora Ejecutiva y la doctora Giménez, que lamentablemente falleció de una enfermedad. Éramos tres mujeres luchadoras por la salud, pero sigo insistiendo en lo mismo, no, no podemos tener un nuevo hospital porque solo sería un edificio, necesitamos tener profesionales, necesitamos tener todas las guardias cubiertas, todos los servicios cubiertos, todos los espacios necesarios para la atención absoluta de la gente de Moreno.

Por haber estado en la gestión, en la conducción, ¿por qué es tan difícil construir ese recurso humano, ese capital que puede salvar vidas, hacerlo mejor? ¿Cuál es la falla estructural? ¿Es una cuestión formativa?

En el hospital tenemos excelentes profesionales, todos muy comprometidos, no voy a hablar por mí porque me conocés, pero voy a hablar por mis colegas porque realmente hacen un esfuerzo enorme. La realidad es que los sueldos no son lo que uno espera, porque tenemos todos dos o tres trabajos. Es muy desgastante trabajar en un lugar con tantas exigencias, tanto conocimiento científico de formación, tenemos 14 residencias en el hospital, o sea, estamos formando muchos profesionales, de eso estamos absolutamente orgullosos, estuvimos y estaremos, pero, no se los reconoce. Primero desde lo económico que es muy importante porque necesitamos vivir dignamente, pero tampoco tenemos la suficiente cantidad de recursos, ni de espacios y también estamos hablando de un lugar inseguro. Al hospital también nos llega la inseguridad, afecta a todo Moreno.

Juntos por el Cambio gobernó cuatro años la provincia, y fijate que aparece la pandemia y se afirmó desde el nuevo gobierno que el sistema estaba desmantelado, ¿no había nada?

Sí había. Por supuesto que había porque de no haber habido nada, no hubiésemos podido pasar una pandemia como pudimos pasarla que, más allá de toda la problemática que hubo de la cantidad de muertos enormes, se pudo llevar adelante y hubo terapias, hubo sistemas que funcionaban y hubo profesionales formados, hubo espacios físicos en los cuales poner pacientes, o sea, esto es lo que se formó y se mejoró en la gestión. La humanidad en nosotros, los profesionales de la salud, existe siempre, es muy difícil sostener todos los frentes cuando vos tenés emergencias y sabrás que es un hospital de agudos. Nosotros estamos totalmente humanizados y totalmente empáticos con esto. El problema más grande que radica es la insuficiencia. El hospital no es un hospital preparado para las 800 mil personas que somos en el partido de Moreno

Ahí te puedo decir, hagamos otro hospital

Pero volvemos otra vez al tema, acá hay que hacer una reestructuración de base, acá hay otras cuestiones, si nosotros tuviésemos una buena atención primaria entonces sí podríamos aspirar tal vez un poquito mejor a que el hospital se dedique a lo que realmente se tienen que dedicar.

La UPA y el Modular en Cuartel V, que se supongo se va a refuncionalizar porque para ser un hospital debe contar con especialidades, recurso humano, insumos, quirófano…

Lo que yo te decía recién, volvemos otra vez a esto, a tener un edificio o una estructura que en realidad no está cumpliendo con la función. Los que cumplen la función son las personas que van a trabajar ahí adentro con las capacidades necesarias para lo que se requiera.

¿Para qué sirve la UPA? Descomprimió o no el Mariano y Luciano de la Vega

No, la función de la UPA es otra, una escala intermedia entre lo que es la unidad sanitaria y el hospital, en un lugar donde realmente es un lugar álgido, es un lugar que requiere muchísima más atención que la que tenemos hoy en la zona de Cuartel V es una zona muy poblada, es una zona que requiere atención primaria, mucha atención médica, sabemos que es una zona bastante carenciada, vulnerable, está muy empobrecida y requiere que sea un lugar de atención exclusiva. Hay muchos lugares en los que están dejados al azar, la atención en lo específico. La atención primaria es lo que tiene que ser prioritaria y tiene que ser manejada por los mejores profesionales a disposición de espacio para que podamos detectar debidamente que es lo que requiere el paciente y asistirlo en consecuencia. Acá estamos haciendo un poco a la inversa, cuando en todo el mundo es prioritaria, en Europa te premian por ser mejor especialista en atención primaria y a nosotros acá nos mandan como un premio para que hagas algo más después del hospital o después de tu consultorio. No se lo prioriza, no se lo valora, no se lo jerarquiza y eso es un gran error. En salud eso es un error, porque prevería muchísimas cosas.

Se inauguró la guardia que tuvo inicio en la gestión de Vidal

Es mi proyecto como Directora Asociada, con la Dra. Bustamante, de hacer la segunda guardia más grande armada de toda la Provincia de Buenos Aires, precisamente cuando nosotros fuimos con esto de no nos alcanza, nos ofrecieron la posibilidad de hacerla y realmente trabajábamos muchísimo, trabajó gente muy preparada, todos sanitarias para que todo lo que se haga sea hecho con criterio médico. Porque no es lo mismo un arquitecto o un ingeniero cualquiera que un ingeniero o arquitecto especialista en sanidad.

¿La obra se paró? Ustedes se fueron y vino otra dirección y la obra se frenó de a poco. Terminó la gestión de Vidal y a un año y medio de la gobernación Kicillof se inaugura la guardia

En realidad la obra no se paró pero si se bajó el ritmo de trabajo, lo que hizo que no se llegara a inaugurar durante nuestra gestión, porque yo me fui 6 meses antes pero durante la gestión de María Eugenia Vidal este ralentizamiento del proceso de la obra hizo que no se llegara, después pasó la pandemia y por supuesto pasaron cosas y hoy realmente debo decir por otro lado que estoy super feliz porque es un proyecto que nosotros pudimos hacer, que es muy importante para Moreno, porque complementa lo que es el hospital y agranda los servicios de salud para Moreno.

Antes de otro hospital hay que darle jerarquía y centralidad a la atención primaria, ¿es así?

Es así, sin la atención primaria no va a funcionar, si no mejoramos la atención inmediata de la persona en el barrio donde podemos saber quién es, dónde está y su historia familia y unir todo esto y saber para dónde podemos colaborar con ellos, no va a servir nada que tengamos 20 hospitales de emergencia. Yo no quiero llevar a la gente cuando tiene la emergencia, la quiero atender cuando tiene el primer problema, después no llegar a esa situación.