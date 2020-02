0 shares







La Cámara federal de Apelaciones de Roca, provincia de Rio Negro, sobreseyó al principal imputado por el asesinato de joven mapuche del Alto Bariloche, Rafael Nahuel. El argumento de la cámara es enfrentamiento. El prefecto Francisco Javier Pintos estaba imputado como autor material del asesinato, no obstante esto la justicia decidió en las últimas horas dictar la falta de mérito.- Por Federico Paterno / Foto de tapa: Arveja Esperanza / Fuente: ANCAP –

Es importante recordar que Rafael fue parte de una recuperación territorial en el lof Lafken Winkul Mapu Lago Mascardi, en la ciudad de Bariloche. La salvaje cacería que se desencadenó esa jornada de noviembre del 2017, tenia como protagonista a Pintos, integrante del grupo Albatros de Prefectura.

Los datos de lo ocurrido haces mas de dos años demuestran que hubo mas de 50 impactos de bala 9 milimetros cuando es asesinado Nahuel. Ese arma era la de Pintos.

Los jueces subrogantes a cargo de acompañar esta decisión son Orlando Arcángel Coscia, Marcelo Grosso y Alejandro Cabral. Lo que aducen los jueces es “dos pericias absolutamente contradictorias entre sí”. Lo que no hay que dejar de destacar es que para estos señores en la jornada del 25 de noviembre del 2017 lo que hubo fue un enfrentamiento, no una represión feroz. La cámara de Rio Negro indica que una de las pericias muestra que la bala que mata a rafa sale del arma de Pintos; no obstante la otra pericia, da como resultado que el disparo no sale del arma del prefecto.

En noviembre del año pasado desde el medio de comunicación popular de Córdoba: La Tinta, informaron que Pintos se paseaba en bicicleta por las calles del partido bonaerense de San Fernando. Los procesados son los mapuches, con la acusación de usurpación, la persecución a este pueblo no cesa. La justicia no es lenta, nunca llega.