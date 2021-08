¿Fue Suecia más exitosa?

Por Karsten Montag (Multipolar).- El epidemiólogo estatal sueco Johan Giesecke hizo varias predicciones sobre el curso futuro de la crisis del coronavirus en la primavera de 2020, promoviendo el estilo sueco. Más de un año después, los datos oficiales muestran que tenía razón en casi todo: a pesar de las altas tasas de víctimas del COVID-19, las tasas de mortalidad general de Suecia son más bajas o similares a las de sus vecinos escandinavos.

Uno de los partidarios más vehementes del enfoque sueco del COVID-19 es el profesor Johan Giesecke. Se desempeñó como epidemiólogo estatal de Suecia de 1995 a 2005 y posteriormente como científico jefe en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) hasta 2014. Es miembro del Grupo Asesor Estratégico y Técnico para Riesgos Infecciosos de la Organización Mundial de la Salud. (OMS) y también trabaja como asesor de la Agencia de Salud Pública de Suecia durante la pandemia de COVID-19. Al comienzo de la pandemia, Giesecke hizo varias predicciones sobre el desarrollo futuro de COVID-19. Hoy, poco más de un año después, sus declaraciones se pueden revisar con datos actuales.

A diferencia de todos los demás países de la UE, hasta ahora no ha habido ningún bloqueo en Suecia. No era obligatorio el uso de máscaras faciales, las escuelas y las instituciones públicas permanecieron abiertas principalmente. No se requieren pruebas negativas o prueba de vacunación para participar en la vida pública. Dependiendo del número de casos de prueba positivos, el número de participantes de eventos públicos y reuniones sociales fue limitado, y los restaurantes estaban sujetos a diferentes limitaciones, pero no cerrados. La autoridad sanitaria suprema de Suecia solo recomendó principalmente medidas preventivas a sus conciudadanos.

En varias entrevistas en abril de 2020, Giesecke señaló que solo hay dos medidas en la lucha contra las epidemias que se basan en una base científica: lavarse las manos y mantener la distancia social. Giesecke condena el cierre de escuelas y fronteras, el uso de máscaras y la cuarentena interior voluntaria, ya que el riesgo de infección es mayor allí que al aire libre. Ninguna de estas medidas está basada en evidencia, dijo. Acusa a los gobiernos que ordenan medidas no basadas en evidencia para cegar a las personas con políticas simbólicas inútiles.

Además, hizo las siguientes predicciones específicas en las entrevistas:

Los bloqueos solo pueden reducir la mortalidad a corto plazo y posponerla en el futuro. La conclusión es que, al final, en países con encierros morirá tanta gente como en Suecia.

La tasa de muerte de COVID-19 estará entre 0.1 y 0.2 por ciento, y quizás solo un poco más alta que la de la influenza anual.

La lucha contra la propagación de la enfermedad es inútil. A pesar de las estrictas medidas, el virus se propagará por todo el mundo.

Los países que cierren por la fuerza la vida pública sufrirán mayores pérdidas económicas que Suecia.

En las democracias occidentales, la gente se resistirá a los cierres recurrentes.

¿Es Suecia un fracaso?

Recientemente, medios influyentes han afirmado repetidamente que la estrategia sueca ha fracasado porque las cifras de COVID-19 del país son mucho peores que las de sus vecinos escandinavos. Al comparar las muertes oficiales por COVID-19 por millón de personas en el período comprendido entre la primera semana de 2020 y la semana 27 de 2021, Suecia está muy por arriba de sus vecinos y también más alto que Alemania.

Figure 1: Illustration by the author, data sources: Eurostat, WHO Coronavirus Dashboard

Las muertes por COVID-19 generalmente se clasifican mediante pruebas. Esta forma de determinar el número de muertes causadas por una pandemia es completamente nueva y no necesariamente puede considerarse un estándar. En el pasado, debido a la falta de pruebas de laboratorio extensivas para determinar las víctimas de una epidemia de gripe, se utilizó el exceso de mortalidad del total de muertes para identificar el número de muertes relacionadas con la enfermedad. Usando el método estándar y comparando el número total de muertes por millón de personas de los países durante el mismo período de tiempo, el panorama resulta ser completamente diferente.

Figure 2: Illustration by the author, data source: Eurostat

En este caso, Suecia ocupa el segundo lugar detrás de Noruega, y Alemania ocupa el último lugar al comparar estos cinco países. Dado que estos países tienen una estructura de edad diferente, es justo comparar grupos de edad. Pero incluso entonces los resultados son sorprendentes. En el grupo de edad de menos de 60 años, Suecia tiene la tasa de mortalidad más baja en relación con sus vecinos escandinavos y Alemania.

Figure 3: Illustration by the author, data source: Eurostat

Y en el grupo de edad de 60 años o más, Suecia está apenas detrás de Finlandia en tercer lugar y muy por delante de Alemania.

Figure 4: Illustration by the author, data source: Eurostat

La gran brecha entre la comparación de las víctimas oficiales del COVID-19 y el número total de muertes permite solo dos conclusiones lógicas. O significativamente más personas en Noruega, Dinamarca, Finlandia y Alemania han muerto por causas distintas a la pandemia, por ejemplo, las consecuencias de las medidas, o la determinación de las víctimas de COVID-19 basada en pruebas de laboratorio tiene errores importantes, y han sido implementadas de formas diferentes en cada país. Al menos se puede decir que comparar solo el número oficial de víctimas de COVID-19 no es adecuado para evaluar la estrategia del coronavirus de un país.

Giesecke, quien predijo al comienzo de la pandemia que al final morirá tanta gente en los países con encierros como en Suecia, claramente tenía razón en retrospectiva poco más de un año después.

Diferentes estimaciones de mortalidad

En cuanto a la mortalidad por enfermedades, existen dos indicadores, la tasa de letalidad (CFR) y la tasa de letalidad por infección (IFR), que deben distinguirse. El CFR muestra la proporción de muertes confirmadas relacionadas con el número de todos los casos confirmados. El IFR, por otro lado, muestra la proporción de muertes confirmadas relacionadas con el número de todas las infecciones. No todas las infecciones son casos confirmados, ya que muchas infecciones tanto de influenza como de COVID-19 son inofensivas y no se confirman mediante una prueba. Por lo tanto, el número de todas las infecciones de estas enfermedades es significativamente mayor que el de los casos confirmados y, por lo tanto, el IFR es significativamente más bajo que el CFR.

Al comparar el IFR de COVID-19 con el de la influenza, hay algunos aspectos clave a considerar:

En el pasado, el IFR de la influenza se determinaba utilizando el exceso de mortalidad y una estimación aproximada del número de todas las infecciones. Sin embargo, este método tiene importantes fuentes de error:

(1) Para determinar el exceso de mortalidad, solo se calcula la diferencia en muertes absolutas y no se tienen en cuenta cambios demográficos como un aumento significativo del grupo de edad de personas mayores de 80 años. Como resultado, las muertes por enfermedades de la vejez pueden malinterpretarse como muertes por influenza.

(2) El número de personas infectadas se proyecta entre el 5 y el 20 por ciento de la población. Dependiendo de la cifra que se utilice para determinar el número de personas infectadas, el IFR cambia significativamente. Por ejemplo, según la autoridad sanitaria alemana, 25.100 personas en Alemania murieron de influenza en la temporada de influenza 2017/18. Así, la IFR durante este período estuvo entre 0,15 y 0,61 por ciento.

(1) Para determinar el exceso de mortalidad, solo se calcula la diferencia en muertes absolutas y no se tienen en cuenta cambios demográficos como un aumento significativo del grupo de edad de personas mayores de 80 años. Como resultado, las muertes por enfermedades de la vejez pueden malinterpretarse como muertes por influenza. (2) El número de personas infectadas se proyecta entre el 5 y el 20 por ciento de la población. Dependiendo de la cifra que se utilice para determinar el número de personas infectadas, el IFR cambia significativamente. Por ejemplo, según la autoridad sanitaria alemana, 25.100 personas en Alemania murieron de influenza en la temporada de influenza 2017/18. Así, la IFR durante este período estuvo entre 0,15 y 0,61 por ciento. Debido a las pruebas generalizadas desde el inicio de COVID-19 así como a los grandes estudios de seroprevalencia en los que se determinó la formación de anticuerpos contra la enfermedad en los participantes, existen estudios basados ​​en estas cifras para calcular el IFR a partir de COVID-19. Pero este método también tiene un gran potencial de errores.

(1) Como ya se mencionó, es posible que el método de contar las muertes por COVID-19 sea defectuoso. En Alemania, probablemente sea extremadamente incorrecto, ya que el número oficial de víctimas difiere significativamente del exceso de mortalidad, teniendo en cuenta los cambios demográficos.

(2) El análisis de la propagación de la enfermedad mediante estudios de seroprevalencia resulta problemático, ya que aparentemente solo algunos de los infectados desarrollan anticuerpos y los demás aún sobreviven a la enfermedad y se vuelven inmunes, como afirma el profesor Giesecke en un artículo de la revista. revista médica The Lancet. Un estudio alemán llega a una conclusión similar y recomienda que la evaluación de la inmunidad para la infección por SARS-CoV-2 no debe basarse únicamente en las pruebas de anticuerpos.

Las temporadas de influenza 2018/19 y 2019/20 fueron muy leves. Por lo tanto, era de esperar que una gripe más grave o una enfermedad similar a la gripe como COVID-19 provocaría más muertes en la siguiente temporada de gripe que después de una epidemia de gripe más grave el año anterior.

Las condiciones de vida y también la situación económica en los países con encierros han cambiado, en algunos casos drásticamente, durante las dos últimas temporadas de gripe. En particular, los ancianos y las personas que ya estaban muy próximas a la muerte fueron separados de sus familiares durante semanas en residencias de ancianos o, en ocasiones, recibieron una atención deficiente debido a la falta de personal. Además, los bloqueos han provocado pérdidas económicas relativamente importantes. Por lo tanto, no está claro en qué medida las medidas redujeron la mortalidad o cuántas personas murieron por las propias medidas.

En este contexto, todos los estudios y metaestudios para determinar el IFR de COVID-19 y su comparación con la influenza deben considerarse de manera crítica, porque los datos sobre el número de víctimas y la propagación de la infección se basan también en estimaciones y proyecciones aproximadas. como diferentes y, en el caso de COVID-19, nuevos métodos que no han sido probados durante mucho tiempo.

Una evaluación de los estudios de seroprevalencia de diferentes países realizada por el renombrado epidemiólogo y estadístico Profesor John Ioannidis de la Universidad de Stanford en marzo de 2021 encontró un IFR promedio global de 0.15 por ciento y probablemente de 1.5 a 2 mil millones de infecciones. En Alemania, esto correspondería aproximadamente al valor más bajo de una epidemia de gripe grave (donde el 20 por ciento de la población está infectada) y, por lo tanto, confirmaría la predicción de Giesecke.

El virólogo alemán Christian Drosten, por su parte, se refirió en un podcast el 29 de septiembre de 2020 a un metaestudio que determinó una IFR del 0,8 por ciento en EE. UU. En comparación con el IFR promedio de la influenza de 0.05 por ciento, la tasa de mortalidad por infección por COVID-19 debería ser 16 veces mayor. Dado que la población alemana es mayor que la estadounidense, Drosten concluye un IFR de COVID-19 en Alemania de alrededor del uno por ciento. Sin embargo, cabe mencionar que esta cifra es una evaluación aproximada del científico alemán. Drosten dijo en el podcast que no lo calculó, sino que solo hizo una estimación aproximada, ya que no es demógrafo. A pesar de estas deficiencias, su cifra de IFR para Alemania se puede encontrar tres veces entre los primeros cinco resultados en una búsqueda de Google con las palabras clave «Infektionssterblichkeit COVID 19» (al 4 de agosto de 2021).

Dado que los resultados de los estudios y estimaciones del IFR de COVID-19 difieren tanto y la comparación entre la influenza y el SARS-CoV-2 está resultando difícil, es apropiado utilizar otros métodos para evaluar la mortalidad de COVID-19. . Una comparación de los números absolutos de muertes en Suecia durante las temporadas de influenza, que duran desde la semana 40 hasta la semana 20 del año siguiente, muestra que fluctuaron en gran medida y fueron más altas en las temporadas de influenza 2019/20 y 2020/21. que en la mayoría de los períodos correspondientes anteriores.

Figure 5: Illustration by the author, data source: Eurostat

Dado que, como en muchos otros países occidentales, se están produciendo cambios demográficos en Suecia y el grupo de personas mayores de 60 años está creciendo constantemente, una comparación de las tasas de mortalidad específicas por edad, es decir, la proporción de fallecidos en un grupo de edad en relación con el tamaño de la población de ese grupo de edad, es más adecuado para comprender la evolución de la mortalidad. Visualizando estas cifras, es obvio que no ha habido desarrollos preocupantes desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en Suecia, ni en el grupo de edad de menos de 60 años ni en el grupo de edad de personas de 60 años o más.

Figure 6: Illustration by the author, data source: Eurostat

Figure 7: Illustration by the author, data source: Eurostat

Al menos para Suecia, un país que hasta ahora ha superado la crisis del coronavirus sin cierres completos y el uso obligatorio de máscaras, Giesecke también tenía razón con respecto al IFR del SARS-CoV-2. Debido a las comparaciones con las tasas de mortalidad en años anteriores, no puede ser significativamente más alta que la de la influenza. Los números absolutos de muerte más altos también se pueden asignar más bien a cambios demográficos que a una mayor mortalidad por influenza o COVID-19.

El curso de las olas de muerte resultantes del COVID-19 es similar al de las olas de influenza severa en el siglo XX.

Muchos países que tenían, en comparación con España, Italia, Francia y el Reino Unido, una tasa de mortalidad excesiva relativamente baja en la primavera de 2020 y lo explicaban por la implementación exitosa de sus medidas, tuvieron que darse cuenta en el invierno de 2020/21 de que una tasa de mortalidad aún más severa La forma de restricciones de contacto, los toques de queda y el cierre de escuelas y negocios no pudieron evitar que más personas se infecten con el patógeno y, en casos extremos, mueran a causa de él. Este efecto se puede ver claramente en los países vecinos Alemania y Francia, así como en España y Portugal.

Figure 8: Illustration by the author, data source: Eurostat

Figure 9: Illustration by the author, data source: Eurostat

Si bien Francia y España sufrieron altas cifras de mortalidad en la primavera de 2020 en comparación con sus respectivos países vecinos, Alemania y Portugal, se pudo ver el panorama opuesto en el invierno de 2020/21. Obviamente, el virus no parece estar particularmente impresionado por medidas como los cierres completos y el uso obligatorio de máscaras, sino que muestra un curso en su propagación que también podría observarse durante las olas de influenza severa en el siglo XX. Después de uno a un máximo de dos amplitudes de onda de alta mortalidad en exceso, el número de muertes disminuyó significativamente durante las temporadas de gripe que siguieron.

Al parecer, también se ha confirmado la predicción de Giesecke considerando la propagación del virus independientemente de las medidas respectivas.

Las pérdidas económicas de Suecia son inferiores a la media de la UE

Con la excepción de Irlanda, todos los demás países de la UE, así como el Reino Unido, sufrieron una depresión económica en 2020. Sin embargo, con un -3,5 por ciento, las pérdidas de Suecia son casi la mitad del promedio de -6,3 por ciento en la UE y significativamente más bajas. que en la mayoría de los países de la UE.

Figure 10: Illustration by the author, data source: World Bank (click here for a larger display)

Esta predicción de Giesecke también se ha hecho realidad para la mayoría de los países de la UE. En comparación con sus vecinos de la UE, Suecia está a la par de Dinamarca y Finlandia.

Protestas en muchos países

Si bien el gobierno de Suecia ha abandonado casi por completo las restricciones relativamente menores a la vida pública para el verano de 2021 y las personas sin una vacuna contra el SARS-CoV-2 no experimentan discriminación, los alemanes todavía están obligados a usar máscaras en espacios públicos cerrados, y los políticos alemanes amenazan a las personas no vacunadas con consecuencias de gran alcance si continúan negándose a vacunarse. Y aunque en Suecia sigue siendo poco probable un bloqueo a pesar de las cifras de incidencia significativamente más altas que en Alemania, los alemanes deben esperar más cierres de escuelas y negocios, así como toques de queda para el otoño de 2021.

En Alemania, la resistencia a las medidas que carecen de evidencia científica ha dado lugar a las mayores manifestaciones desde el final de la Guerra Fría. La violencia policial durante el proceso de detención de las protestas, anteriormente prohibidas por razones difíciles de comprender, llevó al relator especial de la ONU, Nils Melzer, a advertir al gobierno alemán y a la policía que no trataran al pueblo como un enemigo. También ha anunciado que exigirá una declaración al gobierno alemán sobre los más de cien testimonios de violencia policial desproporcionada durante las protestas del 1 de agosto de 2021 en Berlín.

El 7 de agosto, se llevaron a cabo protestas en Francia con un total de alrededor de 230.000 participantes debido a la exclusión prevista de la vida pública de personas no vacunadas, no probadas o convalecientes. También hubo manifestaciones contra medidas del coronavirus más estrictas en Italia. En las democracias occidentales, un gran número de personas está protestando contra las restricciones permanentes previstas a los derechos fundamentales. También en este caso tenía razón el epidemiólogo sueco.

Donde Giesecke estaba equivocado

Cuando se le preguntó en una entrevista con la revista austriaca Addendum en abril de 2020 cómo cree que se desarrollaría la pandemia en el futuro, Giesecke respondió que todo terminaría en gran parte en un año. Para Suecia, que limitó sus medidas principalmente a recomendaciones dirigidas a la población durante la crisis del coronavirus, esta predicción puede haber sido correcta. Sin embargo, debido a la estrategia de cierre y la amenaza o incluso la implementación de vacunas obligatorias en Alemania y otros países, es probable que las medidas sigan siendo un tema de debate político durante los próximos años y sigan dividiendo a la sociedad.

En cuanto a las comparaciones del número de muertes y tasas de letalidad presentadas en este artículo, es sorprendente, si no absurdo, que tanto los medios alemanes e internacionales como el rey sueco Carl Gustav afirmen que la estrategia sueca para hacer frente al coronavirus ha fallado. Ocurre justo lo contrario.

El país ha demostrado de manera impresionante cómo la crisis del coronavirus se puede superar con éxito sin restringir masivamente los derechos democráticos básicos y sin dividir permanentemente a la sociedad. Debido a su estrategia, Suecia debería ser el modelo con el que se puedan medir todos los demás países. Está en mejor situación económica que la mayoría de los estados miembros europeos, tiene muertes por millón de personas significativamente más bajas que la mayoría de los demás países de la UE y su sociedad no se enfrenta a una prueba interna debido a las protestas masivas contra las medidas.