Fuerte aumento en las Tasas municipales, la empresa EDENOR como agente de recaudación y búsqueda de evasores

ORDENANZAS FISCAL, TRIBUTARIA Y TARIFARIA 2021 –

El actual oficialismo en el Concejo Deliberante, antes de su renovación, aprobó el día sábado las ordenanzas que ya delinearon el Presupuesto General de Gastos 2022. En el segundo llamado sabatino ingresaron al recinto 19 legisladores /as y 18 mayores contribuyentes.

Una traducción necesaria de los números, porcentajes y proyecciones, muestra un aumento promedio de las tasas (que debe traducirse en prestación de servicios) que ronda el 35 por ciento. La Tasa por Servicios Generales demuestra la siguiente variación:

La empresa prestataria del servicio eléctrico es clave en el aumento del poder de recaudación. En la boleta de consumo de EDENOR estarán varios componentes municipales, por supuesto el de Tasa por Alumbrado Público. En este campo para el 2022 crece el pago o contribución mínima asegurada:

La otra Tasa que marca el pulso de la recaudación comunal es la de Tasa por Inspección Seguridad e Higiene (TISH). Cuadro de variaciones en ascenso:

En la sesión extraordinaria del sábado pasado, Lucas Franco, El Capitán del bloque Frente de Todos, explicó el proceso – plan que arrancó en 2020. Ampliar el universo de contribuyentes, equidad y justicia tributaria, prestar mejores servicios a partir de fortalecer la recaudación propia que conlleva a no tocar los fondos afectados que se aplican a políticas específicas. Cobrabilidad que pasa del 30 histórico al 60 por ciento de tasas emitidas, según la exposición de Lucas Franco. Para constatar la evasión la ordenanza fiscal ofrece dos herramientas novedosas y polémicas, a partir de los campos de competencias que tiene el Municipio que recauda por tasas y tarifas. El artículo 13 bis «faculta a inspectores municipales a iniciar procesos de constatación de evasión, con la comprobación empírica como prueba, esto es, la no emisión de facturas por parte del comercio y/o empresa», argumentó Franco. La otra herramienta fue detallada por el presidente del bloque oficialista: «También se solicita la posibilidad de discutir, con aquellas grandes empresas y comercios, que ante la requisitoria de mayor información se nieguen a otorgarla, solicitar la comparecencia de los miembros de los consejos directivos de esas empresas o grandes comercios para darle continuidad al proceso administrativo que puede iniciar el Estado municipal».

El plan tributario, que tiene en Juan Carlos Mairano (Subsecretario de Ingresos Tributarios) como cabeza pensante, tiene en el Presupuesto del año que viene una dato objetivo: en la torta de ingresos es mayor el porcentaje propio que el de fondos que llevan de Provincia + Nación.

Gisele Agostinelli, concejal de Juntos, desplegó los datos objetivos de las ordenanzas Tributaria y Tarifaria que muestran un aumento promedio del 50 por ciento: «Como es sabido la recaudación se basa y concentra en 2 tasas, la TSG y Tasa de Seguridad e Higiene. De las 162.000 partidas emitidas el 63% corresponde al mínimo de la TSG que casualmente corresponde al cobro que se da a través de la factura de EDENOR. Con esto digo que el 63% de las partidas es cobrable. Entonces si miramos el mínimo nos encontramos con un aumento del 35% para el residencial y del 100% para comercios e industrias. ¿Qué es el 100% para un comercio? Es que deba pagar en la boleta de luz $2000 por fuera de su consumo, que implica que solo por la TSG (Liimpieza, Barrido y Alumbrado) deba pagar 2000 como mínimo, el excedente va por fuera y si es menos te toca el mínimo. Ahora bien, yo me pregunto ¿un local de barrio comercial, una tienda de ropa o una gomería por ejemplo, puede afrontar ese aumento? Más el aumento de la tasa de seguridad e higiene. ¿Realmente creen que estamos tan bien? Sin embargo, esto que acabo de mencionar es solo hablando del mínimo, si hablamos de la tasa en sí, a simple vista no se verían grandes variaciones: un 30% sobre el índice corrector que modifica la valuación fiscal y que forma la base imponible, y un 30% de aumento promedio en las cuotas fijas. Pero cuando vas a lo concreto, y para no equivocarme le pedí al Subsecretario (Mairano) que me explicara para ver si estaba sacando bien las cuentas, te encontrás con aumentos más que considerables, hablamos de 70% de aumento, 128% y más también. Sobre las partidas que antes pagaban el mínimo ahora tienen un 68% de aumento. Es realmente desproporcionado pero cuando vas al presupuesto ves que el aumento que se estima en la recaudación es del 72% lo cual avalaría que los aumentos propuestos superan ampliamente la inflación, al igual que cuando miras lo estimado para la Tasa de Protección Civil con un 138% o la Tasa de Salud y Asistencia con un 138% aumento, dos tasas que se cobra a partir de un porcentaje en relación a la Tasa por Servicio Generales. Lo mismo sucede con la TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE. Esta es una tasa que la forma de cálculo también fue modificada el año pasado y si bien es más simple en su momento no nos dejó margen de comparación. Ahora bien, si vemos los aumentos promedios rondan el 50% distinto a la inflación que se le reconoce al contribuyente dado que la variación entre la escala de ingresos solo reconoce el 40% de inflación, 10 puntos por debajo para el contribuyente. Pero como dije recién cuando vemos el incremento de lo estimado para el presupuesto 2022 en relación al del 2021 la tasa crece un 178%. Creo que está claro que los comerciantes que apuestan por Moreno se van a ver claramente afectados por el incremento de esta tasa. La proyección de la inflación prevé para el 2022 un 48,9% pero en casi todas las tasas, sobre todo en las 2 más importantes, el aumento está ampliamente por encima, inclusive de la inflación que tuvimos este año. En definitiva creemos que los aumentos son excesivos en este contexto de crisis económica, que en muchos casos van a ver trasladados a los productos lo cual no ayuda a la reactivación económica. En una economía que necesita generar industrias, puestos de trabajo, consumo, nuevos mercados, no se ve una política favorable o de incentivo».

En relación a la ordenanza Fiscal 2022, Agostinelli puso de manifiesto la delegación de facultades, los super poderes y de una AFIP paralela: «Siguen con los superpoderes que permiten determinar de manera unilateral ciertas cuestiones. Como por ejemplo: la “variación” o aumentos del 25% y 3 puntos en la alícuota. (art 15). Si hablamos de superpoderes entonces podemos hablar del art 13 bis que faculta al DE a autorizar a funcionarios para que como compradores de civil constate el cumplimiento por parte de los vendedores de emitir factura pudiendo hacer multas o clausurar el lugar. Yo lo llamo AFIP paralela, pero en verdad ni la AFIP es tan incisiva. Son excesivos con el poder y las facultades que quieren ejercer. Recordemos que el artículo 64 ya habilita a la autoridad de aplicación a recurrir al método de determinación sobre base presunta que tiene un montón de formas hasta el nivel de vida del contribuyente. La pregunta es ¿cómo determinan cual es el nivel de vida y bajo qué parámetros? Y en esa línea el artículo 62° otorga una gran facultad «cuando no se presentan DDJJ o cuando resulten impugnables las presentadas, la autoridad de aplicación procederá de oficio la materia imponible y a liquidar la obligación tributaria correspondiente sea de forma directa por conocimiento o mediante estimación». Pero se ve que con eso no alcanza. Otra facultad que llama la atención es la que otorga el art 87 que permite a la autoridad de aplicación exigir anticipos o pagos a cuenta de obligaciones. Además en los artículos 135 136 establecen la re-valuación a criterio del municipio de la valuación fiscal que no crean acordes. Les pregunto ¿cuál es el criterio para decir que la evaluación no representa la realidad económica? También versa en ese sentido el art 186 bis de la Tasa de Seguridad e Higiene que faculta al Departamento Ejecutivo a modificar rubros e importes cuando detecte que los mismos no coincidan con la realidad económica»

Las ordenanzas quedaron aprobadas por todo el bloque oficialista, por todos /as los /as mayores contribuyentes. Fue rechazada por toda la oposición presente.