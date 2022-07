Fuga de gas, evacuación y felices vacaciones

Las garrafas de buen tamaño que suministran el gas en el edificio que contiene a dos escuelas, la Primaria N° 21, Secundaria N° 70 (Shakespeare E/ Galvez y Gutiérrez), están en el patio exterior (como corresponde). La normalidad no se detiene, hay que bancar la parada, sostener los espacios aún si las condiciones desafían la memoria inmediata y congelan los saberes adquiridos por pérdidas irreparables.

La fuga de gas (ocurrió ayer) se habría producido en una válvula de seguridad. Evacuación de las dos escuelas, comunicación inmediata con Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Consejo Escolar y, por supuesto, con madres y padres de los /as alumnos /as. La fotografía de la plaza (barrio La Victoria) con la comunidad bajo resguardo no es la única muestra que tiene este año 2022.

Personal de la empresa YPF revisa la válvula y retira un garrafón. Llave principal cerrada, escuelas evacuadas e inminente prueba de hermeticidad prevista para hoy, viernes 15 de julio, último día de clases antes del receso de invierno.

Si todo está en condiciones, el ciclo lectivo 2022 seguirá su curso normal… en edificios dignos, seguros y habitables.