Fugas de gas en escuelas: Consejo Escolar responsabiliza al gobierno de Mariel

Marcelo y Santa, padres de alumnos /as de ese establecimiento del Plan Federal La Perla (Moreno Centro) concurren al Consejo Escolar de Moreno que preside Sonia Beltrán, docente, ex delegada de SUTEBA. No será quien conduce el organismo provincial la persona que le responderá que «la responsabilidad sobre el gas es de la Municipalidad de Moreno», una mención que no fue escrita en el acta.

La fuga de gas que se produjo ayer al mediodía en la Secundaria N° 77 tuvo origen en «la chancha», hecho de suma gravedad que fue controlado cuando intervino personal de Bomberos Voluntarios.

Las clases están suspendidas.

Marcelo y Santa describen el cúmulo de problemas evitables que presenta el edificio. Piden al gobierno municipal que se «haga responsable y respete la vida de alumnos /as»: