Fugas de gas y explosiones en dos escuelas, ATE declara «TRABAJAR SIN MIEDO ES UN DERECHO»

Escuela 49, fuga de gas y una fuerte llama que sale de una hornalla cerrada. Escuela 74, explosión en una cocina que no produjo víctimas ni heridos. ¿Son las únicas situaciones de riesgo demostrable o hay otras?

ATE lanzó un comunicado de prensa en el que expresa «la más profunda preocupación y rechazo frente al desarrollo y manifestación de los hechos mencionados. No queremos volver al 2 de agosto de 2018, no lo podemos permitir y sabemos que toda la comunidad educativa de nuestro distrito tampoco».

En el siguiente párrafo aparece un claro mensaje político hacia los /as responsables, Consejo Escolar y Municipalidad de Moreno: «El silencio no es nuestro idioma y hacemos un llamamiento a los /as responsables políticos e institucionales de la educación a que no solo la bandera del Morenazo sea un estandarte de la Memoria y lo EVITABLE sino un REAL COMPROMISO DE GESTIÓN. Solo así llegaremos a que no pase NUNCA MÁS».

El último párrafo merece mayor atención: «Trabajar sin miedo es un derecho, trabajar sin la amenaza de lo inminente también por nuestra escuela, por nuestros pibes y nuestros trabajadores y trabajadoras, alzamos la voz EXIGIENDO ESCUELAS DIGNAS Y SEGURAS. En ejercicio de nuestras convicciones y fieles a nuestros principios irrenunciables de condiciones dignas de trabajo nos declaramos en Estado de asamblea permanente»