EL ACTIVISMO DE VACUNACIÓN DE LA FUNDACIÓN GATES – En la crisis del coronavirus, el multimillonario Bill Gates hace una aparición de alto perfil como activista de la vacunación. La esencia de ese activismo: una vacuna es la solución, es solo una cuestión de implementación. Según Gates, el G20 ahora debería «abordar la logística de un proyecto de inmunización global». Parece haber poco interés en discusiones adicionales y la consideración de alternativas. El tiempo apremia y la gente confía en Gates, que había identificado el peligro de una pandemia desde el principio y, por lo tanto, sabría qué hacer. ¿Cuán justificada esta esa confianza? / Esta es la 3era entrega de 4 de un informe sobre la Fundación Gates realizado por la revista digital alemana Multipolar. Por Eric Wagner.

Parte 3

Planificación para el control de la población en la OMS desde 1972

En este contexto, los científicos también analizaron la historia de las medidas de control de la población dentro de la OMS, que ha estado operando bajo el nombre eufemístico de «planificación familiar» desde que se fundó la organización en 1945 (Ver LINK). El programa de investigación de la OMS sobre el desarrollo de vacunas para el control de la población comenzó en 1972 (Ver LINK) y se publicó un estudio en 1976 (Ver LINK). Según los científicos, los «servicios» de esterilización de la OMS sin el consentimiento de los afectados se conocen desde la década de 1970, mientras que los casos mencionados por el Dr. Ngare también causaron indignación en México, Nicaragua y Filipinas en la década de 1990.

La Fundación Gates, establecida originalmente en 1994 por el padre de Gates, William Gates Sr., todavía financia actividades de planificación familiar en la actualidad. Como se mencionó anteriormente, la Universidad Johns Hopkins ha recibido más de $ 200 millones de dólares para este propósito en los últimos diez años (Ver LINK). Además, la Fundación Gates también financia la organización Planned Parenthood, que fue dirigida por el padre de Bill Gates cuando el joven Gates era un adolescente (Ver LINK), y que originalmente surgió de la American Birth Control League. La financiación de la OMS y el activismo de vacunación de la Fundación Gates, también en nombre del control de la población, parecen ser la continuación de una tradición familiar.

¿El abuso de vacunas no es un incidente aislado?

No se demostró una participación directa de la Fundación Gates en el abuso de vacunas. Sin embargo, las preguntas permanecen abiertas, como lo demuestra un caso de India en 2009 (Ver LINK). Allí, la organización PATH, financiada por la Fundación, realizó un estudio de 16,000 niñas entre las edades de 9 y 15 con una vacuna contra el cáncer cervical. Posteriormente, muchas de las niñas se enfermaron y cinco murieron, mientras que en otro lugar, de 14,000 niños, dos no sobrevivieron a las consecuencias de la vacuna. PATH y la Fundación Gates fueron acusados ​​de no haber informado a los padres de los niños, la mayoría de los cuales no sabían leer y escribir, sobre la vacuna, sus riesgos y sus objetivos.

El abogado y crítico de la vacunación Robert F. Kennedy Jr. enumera en un artículo toda una serie de abusos en proyectos apoyados por Gates (Ver LINK). Su organización «Children’s Health Defense» advierte enfáticamente contra una vacuna ‘Gates’ en el contexto de la crisis del coronavirus.

Sobre el autor: Eric Wagner, nacido en 1990, estudió educación, historia y ciencias políticas en Leipzig, seguido de estudios del sudeste europeo en Belgrado y Ljubljana. Trabaja como educador en una escuela comunitaria gratuita en Alemania.