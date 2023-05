Gabriel Solano, precandidato a Presidente: “Los ‘kukas’ gobiernan Moreno hace 40 años, el distrito está destruido y el pueblo se muere de hambre”

COMUNICADO PARTIDO OBRERO –

El precandidato a presidente del Frente de Izquierda Unidad propuesto por el Partido Obrero y MST recorrió Moreno y charló con vecinos junto a Lorena Pereira concejala y docente del distrito.

Gabriel Solano denunció: “Gobierna el peronismo con el plan económico del FMI y tenemos a 62 de cada 100 pibes pobres, no tienen para comer. Los salarios son una vergüenza que no llegan nunca a recuperarse con la inflación que está al borde de ser una hiper. En una familia que cobran dos salarios mínimos no se llega a cubrir ni siquiera una canasta básica. El robo a los jubilados es total, con jubilaciones de $70.000 a trabajadores que aportaron toda su vida para no morirse de hambre. Cristina en el acto elogia a los “kukas” pero hoy por hoy gobiernan los “kukas” y el pueblo se muere de hambre.”

“Acá en Moreno gobernaron todas las fracciones del peronismo, desde hace 40 años. Gobernó el peronismo de los barones del conurbano, después La Cámpora y ahora la intendenta es Mariel Fernández, de los movimientos sociales oficialistas. La catástrofe social que relatan los vecinos muestra como todos hundieron a los barrios en la pobreza y el hambre. Avanza el narcotráfico y el narcoestado generando una enorme descomposición social.”

Agregó el precandidato presidencial: “Desde la izquierda tuvimos un gran salto en el segundo y tercer cordón del conurbano ganando el ingreso en 2021 de concejales y concejalas como Lorena Pereyra docente y referente de Moreno. Este progreso está fuertemente conectado con el desarrollo del movimiento piquetero independiente en la lucha contra el hambre en los barrios. Esta enorme base de la izquierda tiene que participar en la definición de la estrategia y los candidatos del Frente de Izquierda. Por eso convocamos al Plenario abierto de la izquierda y los luchadores, en Plaza de Mayo, que va a ser un enorme encuentro de lucha para lanzar en todo el país una alternativa contra los políticos capitalistas responsables del hambre y el ajuste”.