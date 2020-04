0 shares







En La Plata, ciudad donde yacen los edificios legislativos (Cámara de Diputados y Senadores) se dispuso un sistema de ingreso de proyectos con una Mesa de Entradas virtual. Quedan conformadas las comisiones pero no está definido aún de qué manera se trabaja respetando los protocolos (COVID -19). Así, con este andamiaje de Gran Emergencia, la diputada provincial por Moreno, Débora Galán, ingresó un paquete de medidas vinculadas con políticas de Género. Uno de ellos es declarar la emergencia hasta el año 2022: «Declarar la emergencia es como continuar combatiendo y erradicando la problemática, entonces no es solamente por el momento que estamos atravesando sino para trabajar desde la estructura de la problemática desde los municipios, desde la Provincia, en conjunto con las organizaciones sociales que colaboran con el Ministerio, las direcciones, con las Subsecretarías de Género de los municipios. La problemática es estructural y también es necesario plantear reformas en el Poder Judicial. Nosotros siempre hablamos del asesoramiento, del acompañamiento, pero también está el tema jurídico y el perseguir a la justicia que muchas veces no tienen las personas víctimas de violencia de género y familiar. En ese paquete de proyecto que presento está la reforma al Código Procesal Penal para darle facultades al fiscal o la fiscal y que ordenen el dictado de medidas como exclusión del hogar, restricción perimetral que en este momento, si el Departamento Judicial no toma la decisión de dictarla con el fiscal y el Juez de Garantía la debe dictar la Jueza de Familia o de Paz. Eso se hace engorroso, se pierde tiempo».

Esto que está señalando ante un aislamiento social y obligatorio expone a las mujeres ¿a dónde se podría aplicar la exclusión del hogar si el decreto presidencial dice todas adentro de la casa?

Tal cual, esa es la complicación, los cuadros que se presentan complicado pero se evalúa caso por caso y ahí hay un esfuerzo muy grande de las personas que están al frente del trabajo de género en los municipios y en la Provincia. Hay medidas que se fueron tomando en relación con este contexto del “quédate en casa” pero obviamente que no son suficientes, porque hay lugares o casas a las que no llegamos y así paso con Camila y Olga en Moreno, donde no se pudo llegar. En el caso Camila, ella tenía denuncias previas y el Estado no llegó, estuvo ausente porque fallaron los mecanismos de protección y eso es lo que planteó en los proyectos. Están fallando los mecanismos de protección, son muy lindos en las leyes, hay un montón de derechos, de garantías de un procedimiento que si uno lo ve está todo como para que se dé la erradicación de la violencia machista, y esto no significa que no trabajen para mejorarlo. Las modificación del Código Procesal Penal las presento en base al trabajo que se está haciendo en Tigre, que hace muchos años vienen trabajando género y empezaron a descentralizar las fiscalías, las especializaron. La fiscalía en plena cuarentena puso un WhatsApp para recepcionar las denuncias ahí y enseguida se activa un protocolo en base a la valoración de riesgo y se hace el acompañamiento de la mujer casi inmediatamente.

Declarar la emergencia por dos años, reformas del Código Procesal Penal ¿y el presupuesto, la asignación de recursos?

Una de las herramientas fundamentales es que en todo órgano de poder haya presupuesto para esa problemática que se quiere trabajar. En el caso de género en el Poder Judicial necesitamos presupuesto, en Provincia tenemos el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad que en este presupuesto, porque el Gobernador está trabajando con el presupuesto anterior, no se ve reflejado. Pero la propuesta de uno de los proyectos es incorporar el presupuesto con perspectiva de género, visibilizar esa área, no es solamente para decir que esto existe y esto se está trabajando y hay personas que están trabajando para erradicarla sino que también le asignamos dinero para todo lo que necesiten, no solamente un programa de emergencia, que es bienvenido. Esto tiene que ser una política pública e implementarse en determinadas situaciones y que no tengamos que necesitar plata para sacarla a la mujer de su casa, tienen que funcionar todos los mecanismos para evitar esta situaciones de tener que mover a la victima, revictimizarla, darle plata, hay que empoderar económicamente a la mujer, hay que empoderar los mecanismos que deben funcionar de manera aceitada y esto es con presupuesto. Este mismo proyecto lo planteo para los distritos, que en los presupuestos de los municipios también se incorpore el presupuesto con perspectiva de género que el año pasado en Concejo Deliberante de Moreno no se pudo trabajar.