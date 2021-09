García será investigado por violencia de género

El silencio no es idioma. Las mujeres toman fuerzas y exigen justicia, que sean escuchadas, acompañadas, respuestas a las demandas.

Luego de la denuncia de Brenda contra Daniel García, la agrupación Furia Transfeminista acompaña, pone el cuerpo y la voz ante otra denuncia. La visibilización produjo acciones, una fundamental: que otras mujeres lleven a la justicia sus denuncias contra García, es decir, no sólo es Brenda.

El joyero será investigado, las victimas podrán ser escuchadas en el pedido de justicia por el fiscal a cargo de la causa. Se esperan que las respuestas sean rápidas, que las partes involucradas y que deberían acompañar a Brenda respondan como la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidades de Moreno y la UFI N° 8.

Y el silencio, la incomodidad no volverá a ser parte de esa realidad. Es Sol de la agrupación Furia Transfeminista quien se pregunta y expresa que “nos parece extraño y hay que preguntarle a la Secretaria de Mujeres de Moreno por qué no le ofrecen psicólogo a la víctima, le dicen a Brenda que no tienen psicólogo a disposición para un acompañamiento más que una entrevista, charla, no algo personal».

¿Cómo te enteraste qué se investigará a García y cuáles son los pasos a seguir?

La fiscalía después de la última nota se comunicó con Brenda, ese mismo día a la tarde, donde le avisaron que la denuncia ya estaba en la UFI 8, que se iba a proceder a investigar, que se iba a tomar los testimonios de las otras víctimas que nosotras mandamos con todos los datos que ellas aportaron con las captura de lo que nos había comentado y ante los mensajes que fueron enviando

¿Cuántas son las víctimas?

En el escrito presentamos cinco, que incluye gente que ha trabajado ahí, que fue testigo de algunos maltratos grandes y que también han podido denunciar

En la entrevista anterior comentaste que se presentaron a la Secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidades de la Municipalidad, que habían perdido la denuncia y luego se comunicaron indicando que el problema había sido resuelto. ¿Volvieron a tener comunicación desde espacio que debería de representar y defender a las mujeres?

La comunicación con Brenda es a partir de que esto toma trascendencia mediática. Se comunicaron para ofrecerle el botón antipanico pero ya lo tenía, se lo otorgaron el día que hizo la denuncia porque estamos hablando de un tipo poderoso y bastante violento porque se ve en el video. Brenda le comunico que ya se lo habían otorgado. Nosotros pedíamos todo el tiempo la asistencia psicológica que Brenda necesita, también de los abogados de la Secretaria y tener comunicación con la fiscalía para que la causa avance.

Nuevamente, después del botón antipánico ¿no tuvo este acompañamiento psicológico que se pide?

No, lo que nos parece extraño y que es para de alguna manera preguntarle a la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades (Lis Díaz) es por qué no le ofrecen psicólogo. Ellos le dicen a Brenda que no tienen psicólogo a disposición para un acompañamiento más que una entrevista, charla, no algo personal.

A partir de esta novedad de que García va a ser indagado, que las víctimas serán escuchadas, ¿piensan alguna actividad, algo para seguir visibilizando esta situación?

Brenda tiene fecha para las pericias psicológicas, se comunicaron de la UFI para avisarle. Se comunicaron del Colegio de Abogados para ofrecerle un patrocinio de un abogado, Brenda se comunicó y le dijeron que no tiene que pagar un abogado. Igualmente nosotros vamos a seguir en contacto para que el fiscal trabaje como tiene que trabajar porque realmente nos da miedo el poder que tiene este tipo, las denuncias que no han avanzado en todos estos años. Nosotros trabajamos siempre transparente y las cosas que no se manejen bien la vamos a ir comunicando

¿Cómo se encuentra Brenda?

Está bien, mucho más tranquila que cuando ella se comunicó con nosotras. Necesitaba ser escuchada, hoy está conforme con todo lo que se logró visibilizando el caso con todas las otras víctimas en las que las denuncias quedaron en la nada y las que no pudieron denunciar. Ella fue la voz de todas las mujeres que la estaban acompañando con mensaje, con llamados, está mas tranquila, ahora necesita que avance todo en la UFI 8.