¿Gas para las escuelas o el gasoducto para las empresas privadas de Parques Industriales?

Viaje a la tierra de Mariel, a sus orígenes. Repaso obligado a declaraciones recientes. Apertura de sesiones (mes de marzo), La Capitana anuncia algo muy importante para su localidad, Cuartel V: «En este mejoramiento del hábitat, se inician las obras del Polideportivo en Cuartel V. Son ocho hectáreas sobre la Ruta. Tengo que agradecer a un empresario, a Jorge Bellsola Ferrer. Pudimos hacer un trabajo de compensación porque ya no había tierra pública sobre la Ruta (24) y nosotros necesitábamos que el Polideportivo sea de fácil acceso. Por eso contamos con ocho hectáreas para hacer un polideportivo de mucha calidad».

El Polideportivo, la tierra cedida y el beneficio privado tiene hilos conductores. La cesión – compensación a favor del interés general. Bellsola Ferrer podrá obtener no solo un cambio lógico de zonifación en Cuartel V, sino comercializar la tierra con gasoducto incluido en el prometido nuevo Parque Industrial Privado:

Ese sueño que persigue Mariel desde antes de ser concejal, cuando fue legisladora en la gestión de Mariano West, y ahora como Intendenta, está muy cerca. Es tan veloz el actual proceso que el Departamento Ejecutivo, el pasado 11 de abril pública, el llamado por la licitación del gasoducto en Cuartel V: «El acto de apertura tendrá lugar en la oficina de la Jefatura de Compras ubicada en el Palacio Municipal, Asconapé 51, Moreno Centro. El valor del pliego es de $195.000,00 (ciento noventa y cinco mil pesos) y se realizará hasta las 12 horas del 28 de abril. La recepción de las consultas por escrito será hasta cinco días previos a la fecha del acto de apertura de manera presencial y/o mediante correo electrónico a: compras@moreno.gov.ar, con el asunto: “Licitación Pública N°15/2022” en hoja membretada y con firma de responsable de la firma que pretenda consultar. En tanto la recepción de ofertas se aceptarán hasta las 13 horas del 28 de abril en la Oficina de la Jefatura de Compras».

Ese mismo día el Honorable Concejo Deliberante junto a Mayores Contribuyentes, deben aprobar o no la toma de un préstamo por de 66 millones de pesos que otorga la Provincia de Buenos Aires y que se descontará, de una sola vez, de los ingresos que el Municipio recibe por coparticipación.

Juan Manuel Cíccolo, concejal de Pueblo Libre en el Frente de Todos, elabora preguntas de sentido político, que tienen actualidad y profundidad:

Gasoducto, empréstito conveniente, parques industriales, trabajo, polideportivo, todo un paquete que ojalá pueda analizarse el próximo día jueves, ¿cuál es su análisis?

Entendemos que los parques necesitan gas para funcionar y eso está claro, no planteamos ninguna disyuntiva porque, evidentemente queremos que funcione y que se desarrolle la actividad productiva que es energía en los parques, generando laburo genuino para el pueblo de Moreno y desarrollo. Lo que planteamos es quién debería pagarlo y para nosotros, sin lugar a dudas, es el Fideicomiso ya que el mismo fue creado para administrar los fondos que generan la venta de la tierra. El fideicomiso se creó, lo dice el artículo 1 de la ordenanza, de la creación de Parques Industriales, tiene por objetivo utilizar los excedentes de la venta de la tierra, o sea, la idea principal, fue más allá del desarrollo de los parques en sí y la creación de trabajo genuino, era que la venta de esa tierra que es de todo los morenenses tenga un excedente. La idea era que con el primer parque hacer el segundo y el segundo generaría un excedente de dinero que el artículo 1 de la ordenanza dice que se debería utilizar en la mejora de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, lo que sea. En ese contexto, hoy vemos solo que no se cumple eso, sino que además de no cumplirse eso estaría generando a todos los morenenses una deuda.

AUDIO 1 CICCOLO

Pediste toda la información sobre la venta de tierras de parques industriales y se entregó, después de un tiempo, una carpeta como respuesta, ¿alcanzó la misma o está incompleta?

El pedido de informes no fue entregado en tiempo y forma, pero cuando lo recibimos estaba bastante incompleto. Por ejemplo, cuando ingresa dinero, la forma que se vendieron, al contado. No se facilita la documentación que hemos pedido, nosotros pedimos en el informe que se acompañara con documentación, por ejemplo, boletas de compra y venta. En el informe, creo que falta también, lo tramos donde tenes información de ingresos y egresos y el capital que tiene en ese momento el fideicomiso, pero, después hay otros lazos que no están. Entonces, hoy si me preguntás cuánta plata tiene el fideicomiso no lo sabemos. Después la venta por el actual consejo administrativo, según el informe, serían de casi 11 millones de dólares por la venta de casi 290 mil metros cuadrados. Lo que nos interesaría saber es en qué se gastó y si se gastó. Nos parece que alcanza y sobra mucho para pagar en este caso el tendido de la red de gas. El Concejo Deliberante por unanimidad pide el informe, generalmente los informes no son contestados y los contestados no dan la información pedida. Si todos lo votamos y no hay respuestas, el siguiente paso debe ser llamar a los funcionarios y que ellos nos den una explicación y creo también, en pos de la institucionalidad, lo deberían acompañar todos los concejales, más allá de cualquier cuestión partidaria.

AUDIO 2 CICCOLO

Entonces se trata de definir quién lo financia, el pueblo de Moreno o el Fideicomiso de Parques Industriales

Se trata de prioridades. Esa herramienta de crédito (66 millones de pesos), teniendo las escuelas que tenemos, que por ahí, se dice que por ahí se compra la comida ya hecha, se reparte hecha y llega en mal estado, por no tener la posibilidad de cocinar en el colegio y vos decís, bueno, endeudémonos para darle gas a los colegios.

Es muy interesante la contra propuesta. En la apertura de sesiones, Mariel Fernández le agradeció a Bellsola Ferrer por la sesión de hectáreas donde se hará el polideportivo Diego Armando Maradona, si yo leí bien, en el proyecto de gasoducto, una parte va a beneficiar al futuro parque industrial, privado, ¿eso qué es?

Eso es cuestión de análisis, de discusión. Ahí lo que se plantea el dueño de esas tierras; esas tierras hoy son rurales, el dueño de esas cede una parte para hacer el Polideportivo, a cambio el Municipio cambia la zonificación que pasa a ser industrial. Sabés que el valor de la tierra rural es uno y el de la tierra industrial es otro, bastante mayor, en ese contexto podría entrar el tema del gasoducto porque termina beneficiando. Por eso digo, nos van a endeudar y quisiera saber para qué y quién beneficia este endeudamiento que lo vamos a pagar todos.