SON 27 CASOS CASOS POSITIVOS QUE DETECTÓ EL MUNICIPIO –

Transcripción de la entrevista que brindó esta mañana en la Radio Pública el Subsecretario de Salud Juan Varani. Afirma que el emprendimiento tiene habilitación provincial y local. En segundo lugar, traslado de los adultos mayores que necesitaban una atención médica por las patologías que presentan: «Fue una situación que relevamos el miércoles a la tarde, el jueves a la mañana hicimos el hisopado a los 32 personas residentes y trabajadores, el día domingo tuvimos el resultado y actuamos en consecuencia. Es un geriátrico que consta de la habilitación tanto provincial como municipal en el cual nosotros habíamos trabajado y veníamos relevando la situación en abril de este año. Llegó una notificación de una persona de caso sospechoso dentro de los residentes que se encontraban dentro del hogar, nos acercamos a hacer un relevamiento, confirmamos esta situación de que había varias personas con síntomas respiratorios entonces el día jueves en la mañana dispusimos de hacer el hisopado a todos los residentes y a las trabajadoras que se encontraban en la institución habiendo realizado 37 hisopados, 32 residentes y 5 trabajadoras. Logramos tener el resultado en el día de ayer con 25 situaciones de Covid confirmadas, dentro de las cuales 23 eran de residentes y 3 de trabajadores. Dispusimos presentarnos al lugar ayer por la tarde y realizamos junto al SAME, para realizar una evaluación clínica de todas las personas que se encontraban alojadas en la institución, determinando la necesidad de trasladar 3 personas, 2 que se encontraban con síntomas compatibles de neumonía y una persona que al estar en diálisis y tener la inmunidad comprometida decidimos que lo mejor era trasladarla a un hospital para que tuviera un seguimiento más de cerca sobre su estado de salud. Todas las personas que quedaron en el hogar se encuentran en perfectas condiciones con los signos vitales normales y sin presentar síntomas respiratorios, por ese motivo es que se determinó que podían quedar alojadas en la residencia con un seguimiento clínico muy exhaustivo donde vamos a pedir un relevamiento tres veces por día de todos los signos vitales para que ante un mínimo cambio de alguna de las personas se puede hacer su traslado donde corresponda para brindarle una atención de calidad ante esta situación»

RADIO PÚBLICA: Juan, esto tiene que ver con el programa que está llevando adelante Nación y Provincia, ¿tiene que ver con Detectar o con una denuncia que hicieron al Municipio?

No, esto tiene que ver con una notificación que llegó al equipo de Vigilancia Epidemiológica y en relación a eso actuamos como un bloqueo en una institución cerrada. Hay otras estrategias que se están trabajando en los geriátricos que son en los que no hay casos sospechosos, que se testea de forma preventiva para prevenir un brote, justamente. En esta situación llegamos cuando la cuestión ya estaba instalada, en relación a eso fue que tomamos esta determinación de hacer un muestreo de todas las personas que se encontraban en el hogar

RADIO PÚBLICA:¿Tienen una idea de cómo llega el virus al lugar?

La realidad es que los residentes estaban aislados desde el principio de la pandemia, no hay otra posibilidad de que la gente que entra y sale sea la que puede haber traído el virus al establecimiento, tanto trabajadores como el mismo dueño, así que no se sabe quién pero dentro de las trabajadores, enfermeras, asistentes había personas con síntomas que resultaron confirmadas

RADIO PÚBLICA: Bien Juan. ¿Pudieron charlar con los familiares de las personas que asisten a ese lugar? ¿Qué opinión tienen ellos de que dejen a los pacientes que no tienen grandes problemas de salud en el lugar?

Realmente no hablamos nosotros con los familiares, eso lo dejamos en manos del dueño del geriátrico que se comunicara, obviamente que le dimos nuestros teléfonos para que se comuniquen ante cualquier duda pero con la experiencia que tenemos y habiéndolo consultado previamente con la Directora Provincial de Epidemiologia y con diferentes directores de la Región Sanitaria como de la Provincia, nos recomendaron actuar según el protocolo vigente donde establece que si las personas que se encuentran alojados no tiene signos ni síntomas respiratorios pueden quedarse alojadas con un estricto control clínico y ante la mínima presencia de síntomas realizar la derivación correspondiente

RADIO PÚBLICA: ¿A qué nosocomio trasladaron a los pacientes que llevaron del geriátrico?

Al nuevo hospital modular que se encuentra en la UPA 12, ahí se encuentran las tres personas que fueron trasladadas que están estables, no estaban con una complicación evidente en el día de ayer que los evaluamos pero como tenían algún signo de alguna cuestión respiratoria preferimos sacarnos las dudas y hacer de mas que de menos

RADIO PÚBLICA: ¿Eso tiene que ver con el pico de la pandemia? ¿estamos en el pico de la pandemia? ¿cómo se puede interpretar?

Esto se interpreta como un brote en una institución cerrada, que podría pasar en cualquier institución donde se sortea las instancias de triage y de pautas de protección de los cuidados personales de los asistentes que son las personas que ingresan al geriátrico. La realidad es que no tiene relación con este supuesto pico sino que podría haber pasado ahora o hace dos meses atrás, tiene que ver estrictamente con una cuestión de exposición de una persona que entró y evidentemente o no cumplió con las pautas de cuidado o entró asintomática dentro de la institución, lo estamos investigando todavía ese casual. Esta cuestión que vos planteás, que se plantea en muchos medios y que se hace como una especie de futurología con este posible pico, no hay una evidencia de que eso tenga otra relación que con la circulación de personas, o sea que a mayor circulación de personas mayor circulación viral, por el momento eso es lo que se está evidenciando

Adultos mayores, grupo de riesgo. Procedimiento y actuación con cuidado, celeridad y sin fotos, ni cámaras ni medios husmeando en la zona, todo lo contrario a lo que ocurrió con el geriátrico La Nona.

Solo hay un punto visual que conecta los emprendimientos, La Nona no tenía cartel… tampoco el geriátrico San Miguel Arcángel.

GERIÁTRICO LA NONA