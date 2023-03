Gestión Mariel, Fondo Educativo: 71 decretos de obra en las escuelas, con dominio de refacciones generales

A lo largo de los tres primeros años de su gestión, Mariel Fernández, aplicó el Fondo de Financiamiento Educativo. Cómo y en cuánto es materia de análisis, discursos y proclamas. El último gran acto en relación al uso del recurso afectado: aprobación del Presupuesto 2023 anunció que este año se aplicará todo en las escuelas (infraestructura), ni más ni menos que el espíritu y esencia de la ley que creó el Fondo.

El Boletín Oficial es una gran fuente informativa. Allí están publicados los decretos firmados por la Intendenta que nos permiten comprobar la inversión. En el período 2020 -2023 (hasta el momento) la Intendenta firmó 71 decretos que se traducen en, mayoritariamente, refacciones generales:

Hace menos de un mes del inicio de clases, por el registro que tiene nuestro medio, 15 establecimientos que debieron suspender el dictado de la mismas. Aulas que no están en condiciones, falta de agua, y una ola de calor que no ayuda al contexto actual.

Si bien la Jefa comunal a una semana de su discurso inaugurando las sesiones del Honorable Concejo Deliberante, no dejó de pasar por alto el trabajo realizado en materia educativa. Y reconoció con énfasis y orgullo qué “es el récord de obras en infraestructura en las escuelas. Por Sandra y Rubén debemos que todas las instituciones educativas estén en condiciones dignas”.

Como así también hizo mención en que “este gobierno municipal usa un 100 por ciento el Fondo Educativo por primera vez en la historia”. La mandataria comunicó a los presentes que se han realizado “84 aulas nuevas y/o ampliaciones y que vamos a llegar a la construcción de 100 aulas”. Sin embargo, a pocos días del inicio del ciclo lectivo, el discurso toma distancia y se siente ajeno a la realidad de las aulas donde asisten los niños y niñas de Moreno. Lo discursivo no trasciende a la realidad fáctica, la distancia agudiza. Un sistema educativo que no contempla cantidad de días no es calidad.

En Moreno, donde se argumenta que se utiliza el 100 por ciento del Fondo Educativo por primera vez en la historia, se han realizado 71 licitaciones de diferente índoles para los establecimientos educativos. No hay descripción de los montos. En la Rendición de Cuentas 2020, la Secretaría de Economía giró unas placas:

Las obras licitadas se realizaron, ¿esos establecimientos están en condiciones? Un caso ha mencionar y que está a los ojos de toda la comunidad es la Escuela Primaria Nº 1 que suspendió (con rotación incluida) la continuidad pedagógica por “que no están en condiciones, por falta de agua, no funcionan los ventiladores (…)” pero que en el mes de Junio 2021 a través del decreto Nº 1110 se licitó refacciones generales ¿qué contemplaba? No se detalla.

Desde la gestión actual, no hay detalle ni comunicación explícita sobre las 81 nuevas aulas. Que permita cuestionar, observa cuáles son y donde están las obras. Pero si el Boletín Oficial permite contabilizar que en el distrito durante el año 2020 se licitaron 12 obras:

En 2021 fueron obras o intervenciones en 26 escuelas:

En 2022 fueron 28:

En lo que va de este año son cinco (5) obras licitadas:

En detalle, actualmente se suspendieron las clases en: EP Nº4, EP Nº1, EP Nº44, EP Nº3, ES Nº46, EP Nº 25, EP Nº84, ES Nº85, EEST Nº4, EES MEDIA Nº2, EP Nº7, EP N° 39, EP N° 15 JARDÍN 916 Y JARDÍN Nº 922, para éstas dos últimas instituciones se busca espacio por «graves problemas de infraestructura».

Reviste enorme importancia observar que en uso del Fondo Educativo no aparece, en el Boletín Oficial, el Decreto de la obra «Polo Educativo, Consejo Escolar», que se financia con el Fondo Educativo y que en agosto del año pasado se reconoció un adelanto financiero a la empresa DIPRONOR, estando ese tierra «aún en disputa».