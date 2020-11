0 shares







GISELE AGOSTINELLI Y LAS CRÍTICAS AL NUEVO PROYECTO DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA –

Está lo técnico, valor que siempre es cuestionado por lo político cuando éste no puede rebatirlo. Existe la ausencia de mejores políticas que tratan de ser subsanadas con propuestas técnicas.

Para la concejala de Ahora Juntos por el Cambio, el nuevo oficialismo elabora un relato que flaqueza política y no posee conocimiento técnico para hacer una defensa de la nueva política.

La recolección de la basura como servicio público no termina nunca, precisamente porque deben ser entendido como un servicio público, es decir, algo más que un ahorro importante, un freno a las ambiciones de ganancias que paga el pueblo.

Dijo en la exposición: «Dentro de las Condiciones jurídicas (15.1) y enmendables nos encontramos con el inc 4.E, donde se solicita certificado de los representantes legales de la empresa oferente que constate no se encuentran incluidos dentro del Registro de Deudores Alimentarios. Algo tan simple de tramitar como entrar a la página de Gobierno PBA hacer clic, completar una ficha y esperar 48 horas a que llegue a tu casilla de mail ese certificado. Pero eso no se entregó, no se solicitó post apertura pero tampoco el Municipio se tomó el trabajo de hacerlo«-

Agostinelli fue de menor a mayor analizando y relevando los faltantes y/o grises del adjudicatario, empresa Gestionar, una brazo de Camioneros, de Don Hugo: «Las condiciones económicas, que nos hablan de la capacidad económica del oferente que surge de la documentación contable avalada por un profesional en la materia. Esa es la cláusula 15.2, que a diferencia de la anterior al final de la misma establece: “El ocultamiento de la información a la que hace referencias los dos párrafos precedentes será causal de exclusión del proceso licitatorio, o de rescisión del contrato por culpa del concesionario si se detectare con posterioridad«. Yo me pregunto y se lo pregunto a quienes firmaron el dictamen aprobando una adjudicación a una empresa que debió ser automáticamente excluida del proceso licitatorio: ¿Dónde está el dictamen contable a modo de declaración jurada, suscrito por el auditor del que surja que el oferente se encuentra en condiciones patrimoniales, económicas y financieras suficientes como para afrontar las obligaciones que este pliego pone en cabeza del concesionario?

La concejala de Ahora Juntos por el Cambio, ofreció en el recinto toda la información sobre la capacidad de la ganadora, Gestionar, que proveerá de la mano de obra para que el servicio mejore: «GESTIONAR además de la crisis económica nacional, perdió su principal fuente de ingreso por la derogación del contrato de servicio de recolección de residuos de Avellaneda. Y saben que es lo más importante, no que lo evalué yo o cualquiera de los concejales aquí presentes, porque hasta donde tengo entendido ninguno es contador. Hubiese sido importante como lo solicita este pliego que ustedes hicieron, ustedes votaron y ahora ustedes contradicen: Lo haga un Contador Público Nacional matriculado, que sepa, que entienda y que certifique. Por eso mismo, y porque nos llama la atención que no esté, es que le pedimos a un contador auditor que revisara los balances.

INFORME SITUACION DE CIERRE 2019 (BALANCE)

La empresa tienen un nivel de liquidez corriente de 0,7. (activo corriente / pasivo corriente). Esto implica decir que con los activos líquidos que tiene no puede afrontar sus compromisos de los próximos 12 meses siguientes al balance.

Tienen capital de trabajo negativo (activo corriente – pasivo corriente). Esto implica decir que necesitan endeudarse para hacer frente a los compromisos que tienen.

El 88% de sus activos están inmovilizados (activo fijo / total activo). Eso implica que, ante alguna emergencia económica, se deben endeudar o vender sus bienes de uso. Esto implica que si se necesita liquidez (efectivo rápido) la organización no lo posee, ya que vender un inmueble lleva un proceso.

la organización no lo posee, ya que vender un inmueble lleva un proceso. En año 2019 el gasto en intereses de financiación fueron 3 millones, eso demuestra su falta de liquidez, por ende, deben salir a buscar dinero en el mercado.

En términos reales (ajustado por inflación) los ingresos del último ejercicio (2019) disminuyeron un 20% en relación con el ejercicio anterior. Esto aún sería más grave considerando que su principal ingreso era el contrato con Avellaneda el cual fue dado de baja en el último mes.

La organización tuvo una pérdida de 6 millones que se explica por el incremento de costos.

La cooperativa tiene juicios laborales en su contra

Claramente en el año 2019 había deudas fiscales, ya que la cooperativa debió hacer un plan de pagos por deudas por más de 8 millones de pesos.

Al 31 de diciembre debía de aportes y contribuciones exigibles a la suma de 8. 469.774 pesos

Agostinelli no llevó preguntas, planteó afirmaciones que ¿podían subsanarse o enmendar? Algunas, probablemente. Si no están resueltas, todo podrá seguir sin sobresaltos porque el «traje a medida tiene todas las costuras».

Para el cierre, con esas revelaciones no respondidas por el oficialismo, apareció la crítica política a la construcción que le llama relato: «La vez anterior apenas terminamos la votación del pliego salió un spot publicitario del día histórico, se comparó con YPF, se comparó con Aerolíneas. Se dijo que hace 20 años Moreno tiene un sistema de recolección de residuos domiciliario privado que no funciona, lo cual comparto, pero dijeron ahí que habían lograrlo cambiarlo. Se dijo que no renovarían el contrato a la empresa actual, creo eso es una mentira, hasta donde tengo entendido están tratando de alquilarle los camiones de manera directa sin que nadie lo vea o lo discuta, no sabemos montos ni cantidades. También evalúan alquilarle al Trébol la planta de transferencia, o sea que ahora la empresa va a tener 2 contratos sin tener que prestar servicio alguno. LARGA VIDA AL TREBOL. Hablaron de una reducción del 46% pero esos números ya lo dimos por tierra y demostramos que solo de presupuesto oficial no había reducción y a eso hay que sumarle el gasto del alquiler de los camiones, el pago del leasing, el alquiler de la planta de transferencia, los empleados para la planta, el combustible, el transporte al CEAMSE, la auditoría externa e interna, sistema de geoposicionamiento, el ploteo, seguros y todo lo demás. Pero ahora dicen que la reducción es de un 12% respecto del presupuesto. Es decir, que el 12% de reducción se debe al 35% de impuesto a las ganancias que no pagan por estar exentos por ser cooperativa. Dijeron que se trataba de un sistema público centrado no en la ganancia de la empresa. Adivinen que, si bien Gestionar es una cooperativa no mantiene el espíritu de tal, son 23 personas que a base del trabajo de otros y sin hacer más que poner cuota social de $10 se dividen las ganancias que hace el trabajador, porque los trabajadores no pasan a ser socios. Esas 23 personas sin esfuerzo, sin inversión, se dividen las ganancias de otros, y no pagan ganancias como si seguramente lo debe pagar el recolector que hace el trabajo. La verdad para mí eso no tiene espíritu cooperativo. Crear un relato es una especialidad de ustedes. Y ahí lo tienen, pero sepan distinguir NO sacaron al Trébol, NO terminaron con una matriz de 20 años, NO nos ahorramos el 46%, NO se termina con la privatización cuando tenían todo para municipalización, NO capitalizan al municipio sino a una empresa. Y no hicieron las cosas distintas ni más transparentes. Perdón si disentimos con su relato«.