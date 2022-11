Golazo: proyecto para expropiar la tierra del Polideportivo Diego Armando Maradona

El 7 de diciembre del año pasado la Intendenta Melina Mariel Fernández y el empresario Jorge Bellsola Ferrer firman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el CONVENIO por el cual la Municipalidad de Moreno obtiene ocho (8) hectáreas y el privado alcanza un cambio de zonificación para su tierra (de rural a industrial) para levantar un parque, lo que incluye en el paquete una calle pública:

El Convenio debe pasar por el Concejo Deliberante. Sin embargo y en ejercicio de la vilipendiada INSTITUCIONALIDAD, el gobierno de La Capitana pone en marcha la obra. Para ello había contratado en forma directa al Estudio de Arquitectura MCL (Micieli) quien realiza el anteproyecto que integra el expediente que termina aprobado y financiado por el Ministerio de Obras Públicas. A propósito, el 23 de diciembre también de 2021, Mariel Fernández como Intendente envía una nota (en carácter de declaración jurada) al Ministerio de Gabriel Katopodis «afirmando que las 8 hectáreas donde se levantará el Polideportivo ya son propiedad del Municipio».

En la apertura de sesiones ordinarias de este año, la Jefa comunal «agradece al empresario» y anuncia la mega obra, un proyecto arquitectónico extraordinario, de alta gama. Pero el Convenio no llegaba al HCD. Los meses corrieron, Katopodis visitó la obra, pero el expediente no aterrizaba en el Departamento Legislativo. Cuando entró por una ventana, el bloque «marielista» intenta aprobarlo. La ausencia Gastón Fraga trunca el operativo. No llega al quórum. Pero el 25 de agosto, el acuerdo entre Mariel Fernández y Bellsola Ferrer ingresa en otra fase. El Colegio de Martilleros Moreno – General Rodríguez, envía una nota a la presidencia del HCD, alertando y/o denunciando que la «tasación de la tierra (que incluye la del polideportivo) no tiene carácter oficial. La pluma del Dr. Aliaga, Administrador del IDUAR, toma dimensión pública y política. Ese jueves 25 de agosto el concejal de Pueblo Libre en el Frente de Todos, Juan Cíccolo, expone la sinfonía de «falsedades» y el expediente regresa a una COMISIÓN AMPLIADA que luego nunca se constituyó. En Legales quedó flotando más de dos meses, en modo cajonamiento mientras la construcción del Polideportivo avanza.

El viernes 28 de octubre Juan Cíccolo presenta un proyecto de ordenanza a la medida del Concejo Deliberante, de sus atribuciones, a favor del gran emprendimiento social y poniendo un freno a las ganancias millonarias del empresario – terrateniente. La expropiación de las ocho (hectáreas) declarándose de utilidad pública lo que significa «pagar al propietario la suma que corresponde por la tasación oficial que realice el Banco Provincia». La pieza política que podrá ser analizada y tratada por el cuerpo colegiado lleva una batería de argumentos, precedentes, interpretaciones acerca de la autonomía municipal y, fundamentalmente, posiciona al Concejo Deliberante en uso de sus facultades:

El Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º.– Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, con el objeto de unificar (artículo 58 L.O.M.) los inmuebles identificados catastralmente como circunscripción V, sección R; parcela rural 1370 AN en su totalidad y parte del inmueble identificado como circunscripción V, sección R; parcela rural 1370 AP ; hasta sumar entre ambos una superficie total de ocho hectáreas (8 ha) ambas de la localidad de Cuartel V; del partido de Moreno. Dichos inmuebles se encuentran con frente sobre la Ruta 24 Km. 56,5 delimitado por las calles Resistencia y Conscripto Bernardi, Barker,

ARTICULO 2º.- Establecer como destino del predio, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, en los términos amplios de los artículos 27 inciso 9) y 28 inciso 3) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

ARTICULO 3º.- La presente expropiación deberá perfeccionarse contra el propietario de los predios Sr. JORGE HORACIO BELLSOLA FERRER, con domicilio en la Ava. Presidente Roque Saenz Peña 1160, piso 5; Departamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

ARTICULO 4º.–El valor indemnizatorio se determinará de acuerdo a la tasación oficial del Banco Provincia de Bs. As. Dicho valor deberá tener en cuenta una tasación sin mejoras, con el avanzado estado de ocupación irregular actual y con el parámetro urbanístico al momento anterior del dictado de la presente Declaración de Utilidad Pública. El gasto que eventualmente irrogue los costos de la expropiación se deberán solventar con el Fondo Municipal de Tierras y Viviendas del Organismo Descentralizado Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional.

ARTICULO 5º.– El Departamento Ejecutivo, deberá cursar comunicación al Registro de la Propiedad Inmueble, para que se lleve a cabo la pertinente la anotación preventiva de la expropiación sobre ambos inmuebles, conforme el plano que se adjunta.- (art. 5 ley 5708)

ARTICULO 6º.– Autorízase al Departamento Ejecutivo, a iniciar las acciones judiciales por expropiación en los términos y condiciones que surgen de los artículos 22 inciso c) 20 y 21 de la Ley 5708.- Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo precedente, en particular se autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar todas las acciones de ejecución directa de la ley conforme lo normado por los artículos 7, 8, 17 y concordantes de la Ley 5708.-

ARTICULO 7º.- Declárase de interés social la escrituración del inmueble a adquirirse, en los términos del artículo 4 inciso d) de la Ley 10830; y del inciso b) del artículo 2) del Decreto Reglamentario Provincial 1256/01.-

ARTICULO 9º.– De forma.

La presentación del proyecto el día 28 de octubre habría puesto en alerta al gobierno. Esta mañana se convocó la Comisión de Legales. Los /as integrantes del «marielismo» comunicaron a los /as concejales /as de la oposición la voluntad de tratar el «expediente original, el del Convenio» sin cambios, el próximo jueves.

Dos preguntas corren ahora:

1 – ¿Tendrá quórum propio el «marielismo»?

2- El Concejo Deliberante tendrá la voluntad histórica de «reafirmar la construcción del polideportivo desde su facultad» y frenar las ganancias extraordinarias de un terrateniente