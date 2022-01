Guzmán recibe a los gobernadores para analizar las negociaciones con el FMI

El encuentro con los mandatarios provinciales se llevará a cabo a las 17 horas en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno. En una fecha posterior se convocará a otra reunión con dirigentes empresariales y sindicales.

El Gobierno destacó el «marco institucional» de la reunión a la que fueron convocados este miércoles los gobernadores con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para abordar detalles de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y advirtió que «no hay excusas» para ausentarse, en réplica a lo que anticiparon los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC).

La convocatoria, prevista para este miércoles a las 17 en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, se circunscribe a los gobernadores de todas las provincias y, en una fecha posterior, se convocará a otra reunión a dirigentes empresariales y sindicales, tal como se había anticipado ayer.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó en declaraciones a Télam que «lo más razonable es que mañana los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al cual han sido convocados, ya que tantas veces hablan del diálogo y consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado».

De esta forma, la funcionaria se refirió al rechazo de los tres gobernadores radicales Gerardo Morales de Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes y Rodolfo Suárez de Mendoza, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, (PRO) a concurrir con el argumento de que se trata de «una reunión política».

Ante esa negativa, fuentes oficiales indicaron que se apunta a informar a todos los actores de la política, la producción y el trabajo sobre las negociaciones con el FMI «porque la deuda no es de un Gobierno» sino que «las consecuencias son sobre el pueblo y la Argentina toda».

«El Gobierno mantiene una vocación de diálogo y construcción, entendiendo que la Argentina se fortalecerá si nos comportamos como un Estado nación, con la madurez y la responsabilidad política que ello requiere; la deuda no es un problema de un Gobierno, es un problema con el que carga toda la Argentina», señalaron fuentes oficiales.

El ministro Guzmán anticipó que «va a ser una instancia novedosa muy importante» en la que dará «detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, en ese proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcionamiento de la economía argentina».

El senador nacional por el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, dijo este martes que la oposición debe ser «más responsable» al cuestionar la decisión de los mandatarios de Juntos por el Cambio de negarse a participar en la reunión de este miércoles entre los gobernadores y el ministro Guzmán.

«La deuda externa generada por (el ex presidente) Mauricio Macri es un problema para 4 generaciones de argentinos y argentinas y que cargarán los próximos 15 gobiernos. Así de grave es el perjuicio para el país que generaron en tan solo 4 años», escribió en su cuenta de Twitter el senador Recalde.

El director de la empresa de transporte Andesmar, Diego Badaloni, rechazó este martes la decisión de la oposición de no asistir a la reunión prevista para este miércoles con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

«Es una falta de responsabilidad de parte de la oposición, que se viene manejando pésimamente mal desde la caída del presupuesto», señaló Badaloni en diálogo con Télam.

«Cuando al peronismo le tocó ser oposición, no hizo lo mismo; hay determinados valores que no se pueden ignorar, más cuando el Gobierno está buscando tratativas para afrontar una deuda impagable», agregó el empresario.

El CEO de la multinacional Syngenta, Antonio Aracre, cuestionó también la actitud de la oposición de no asistir a la reunión.

«Me hizo ruido que la oposición diga que no va a ir a una reunión con los gobernadores porque sería una reunión política. Y entonces no entiendo a qué se dedican, porque la política es básicamente su función, su rol, me descolocó esa frase», apuntó.

El empresario José Urtubey afirmó a su turno que el diálogo entre el Gobierno y la oposición es «una cuestión de Estado».

Urtubey remarcó que «una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición es clave para acordar con el FMI. Es una cuestión de Estado, no del Gobierno. Por eso me parece importante la convocatoria que se ha hecho a todos los gobernadores».

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, consideró «injustificable y completamente destructivo» que los gobernadores de Juntos por el Cambio no asistan a la reunión.

Costa planteó que «es injustificable y completamente destructivo que un espacio que tiene representación a partir de la gestión de provincias no participe de una convocatoria que se lanza a todos los mandatarios de las provincias para poder tener un diálogo directo con quien está llevando la principal negociación que tiene la economía argentina hoy, que es la del FMI».