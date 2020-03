0 shares







SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO / TESTIMONIO DE LA CONSEJERA ESCOLAR LILIANA OJEDA –

Jornada sin clases, horas de trabajo y resultados de un relevamiento sorprendente. La consejera escolar del Frente de Todos Liliana Ojeda permaneció desde las 8 de la mañana hasta que los operarios concluyeron con los trabajos. En diálogo con Desalambrar, Ojeda confirmó los hechos: «En el transcurso de ayer al mediodía de detectó una fuga de gas que se sintió en el primer piso, enseguida la Secretaría y todas las autoridades que estaban en la escuela cerraron todas las llaves, como establece el Protocolo. Como la cocina ya no se usaba más se concluyó con la jornada escolar porque la seguridad estaba dada. En el día de hoy fuimos con un gasista matriculado para poder controlar toda la parte de la cocina donde se utiliza el gas. Se utilizó una herramienta que permite medir todo el tramo de conexión para detectar la fuga».

La obra de la Escuela 49 fue realizada por completo por el gobierno de Vidal, después de las muertes de Sandra y Rubén, ¿está bien hecha o hay fallas de instalación?

No, le pedí al gasista que haga un informe por escrito de las fallas que detectamos en el día de hoy. Por ejemplo, desde donde están los garrafones en el patio y hasta la alimentación debe haber una válvula que permita saber si la fuga arranca ahí. Me dijo el gasista que en obras que realizó la exigen esa válvula, de otro modo no habilitan. Otra de las irregularidades nace de la pregunta de por qué el gas llegó al primer piso. Es producto de que la campana que tiene que sacar el gas que está concentrado se ubica cerca de una ventana y no arriba del techo. Además el extractor no estaba en función. Las cocinas deberían contar con válvulas pero eso tampoco existe. Todo esto quedó en un acta que enviamos a La Plata. Se suponía que esta escuela estaba muy bien pero por las irregularidades que vimos me llama mucho la atención.

¿Mañana hay clases?

Está garantizado que no hay ninguna fuga de gas y mañana hay clases, como corresponde…

¿Usted está a cargo del área de Infraestructura del Consejo Escolar?

No, está a cargo de la compañera María (González), pero como trabajamos como un cuerpo nos repartimos las tareas ya que hay muchas escuelas con problemas. Ella estaba en otra escuelas al igual que la Presidenta Sonia Beltrán.

La contratación del gasista, ¿quién la hizo?

Consejo Escolar.