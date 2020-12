0 shares







LAS CASAS ESTÁN… LAS DEMANDAS TAMBIÉN –

Cerca, muy cerca de Navidad. En los vasos o copas lo que no puede faltar es el agua. Las viviendas entregadas en el Plan Federal de La Perla tienen deficiencias (previsibles, aceptadas) pero el agua no sube a los tanques. Ramona es quien habla y dice: «Cuando recibí la llave no teníamos luz pero ahora ya se arregló, nos dieron el medidor prepago, el asunto acá es el tema del agua. Hay unas zanjas que ni se pueden cruzar, están los caños al aire libre y mi marido conectó el agua para que vaya a la canilla de afuera porque no sube al tanque. A veces hay agua pero los días de calor tenés que sacarla de la manguera de afuera

¿El tanque no funciona?

No, no funciona. El mío tiene roto el flotante

¿Y que otras cosas faltan?

Solo la grifería del baño y los portalámparas que eso ya me lo dieron, pero hay otras casas sobre la calle México que le faltan los ventanales, le falta toda la grifería, la mesada se robaron todo y están viviendo así sin ventanas. Los primeros días fue un caos porque te querían robar, usurpar las casas que todavía no habían podido mudarse, a una señora le robaron la bicicleta y le golpearon al nene

Vimos un patrullero desde que llegamos dar vueltas por el barrio ¿eso sigue sucediendo o no?

Si, ayer pasó un patrullero pero el primer día eran más, la policía está en el barrio, bajo un árbol y si lo llamás vienen pero es necesario que den vueltas no uno solo varios

¿La parada del colectivo para salir a trabajar?

Soy de la manzana 10 y tengo que caminar más o menos hasta la escuela N° 77 y mi marido se va trabajar a las 4 de la mañana y a él todavía no le hicieron nada pero hay gente que si.

Esperó diez años para poder concretar el sueño de la casa propia ¿cómo fue el transcurso del tiempo en esta espera? ¿Cómo lo vivió?

Era una emoción terrible, lloraba, mi hija me consolaba y me decía ‘mami, ya está, ya te van a dar tanto que lo esperaste ya te lo van a dar’. Yo no estoy desconforme con la casa, estoy re contenta pero no sabemos nada, nadie vino a decirnos cuánto vamos a pagar, como va a ser la paga.

Usted tiene un plan de pago por su casa y todavía no tiene el monto, las cuotas

Nos dijeron que nos iban a dar una chequera pero todavía no sabemos nada, no se puede reformar la casa

¿Dónde dice que no se puede reformar la casa?

Nos dieron un cuadernillo donde dice como esta la casa.

Si bien está agradecida por la casa, sigue reclamando por la seguridad y el agua

Si por el agua, no hay nadie a quien reclamar, nos dieron cuatro botellas de agua pero el sábado y domingo no, pasaron vendiendo agua, yo tuve que comprar un bidón de agua pero a veces no alcanza la plata, mi marido corta el pasto y yo tengo la pensión de los 7 hijos y yo tengo cuentas que pagar porque al final viniendo de aquí para allá me endeude en todos lados, pero yo estoy re contenta con mi casa no puedo decir que no porque es un sueño pero espero que estén atentos y no se olviden de nosotros

Del Estado municipal, luego de la gran entrega y evento que se hizo ¿se acercó alguien a hablar con usted por estos faltantes o por el reclamo de agua?

No, dijeron que iban a pasar pero todavía no vino nadie.