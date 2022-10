Habla un docente de la ESPUNM: «Esto se resuelve ya si el Municipio autoriza la obra para construir nuestra escuela»

Docente de la ESPUNM, integrante de la Corriente Fundadora de la Universidad Nacional de Moreno. Sergio Maldonado camina junto a los /as alumnos /as de la Politécnica. En ese marcha detiene su análisis en la responsabilidad de la Municipalidad de Moreno que, de mostrar voluntad política lo resuelve de inmediato, afirma el docente en diálogo con Desalambrar: «El conflicto es complejo de entender pero a la altura en la que nos encontramos se necesita de emprolijarlo para saber dónde estamos. Lo primero, es disociar la situación de la Secundaria N° 37 de la Politécnica. Son dos conflictos que tienen que ver con lo edilicio pero son distintos. Lo que estamos reclamando es la inmediata autorización para construir la escuela, incluso funcionando la Escuela 37. Yo como docente del territorio, siendo morenense, digo que aunque parezca un reduccionismo enorme, esto se destraba con una decisión».

¿Cuál?

Que el Municipio autorice la obra para iniciar la construcción. Estamos ante la oportunidad histórica de contar con dos escuelas nuevas, en nuestro caso de la ESPUNM están los recursos nacionales para iniciar la obra, y también los recursos para la Escuela 37. Llevará un tiempo y eso seguramente demandará una reorganización institucional de parte de la UNM para nuestra escuela, pero estamos a una instancia que se reduce a una sola decisión política…

Perdón, la decisión política de Mariel Fernández está tomada, en esa tierra quiere construir un Polo Educativo local que será la nueva sede de Consejo Escolar

Eso desconoce los acuerdos que son fundantes de la Universidad Nacional de Moreno. Nosotros como escuela enseñamos a nuestros alumnos /as el reconocimiento de los acuerdos institucionales, y me parece que un Departamento Ejecutivo, sea del color político que sea, no puede desconocer los acuerdos previos. Se trata, ni más ni menos, de respetar el funcionamiento democrático y el respeto a las instituciones. La ESPUNM es de la comunidad morenense, está pensada para 1500 alumnos /as, por lo tanto no comprender esto es ralentizar una solución a corto y mediano plazo.