«Hablaron de un nuevo gobierno, nueva política, transparente, de cara al pueblo y nada de eso ocurrió»

Carlos López era concejal cuando llevó a la justicia el contrato de la basura que explotaba Consorcio Trébol. Dejó en sede judicial las pruebas que, en su análisis, conformaban una serie de ilícitos que permitían las autoridades de gobierno. El dirigente del Partido Socialista de Moreno habló en el programa Quórum (se emite mañana jueves 21 horas por Desalambrar y Canal 6) sobre la basura, el contrato que concluyó en noviembre de 2019 y que no arrojó descuentos ni multas en el primer año de gestión de Mariel Fernández:

Hasta acá, ¿te decepcionó el gobierno local?

Estoy esperando que empiece a funcionar, no solo a lo que hace a obra pública porque estamos en el marco de una pandemia que condiciona todo, la escasez de dinero es notoria, pensar que esto funciona normalmente sería de una barbaridad de mi parte, pero estoy esperando que funcione. Hablaron de un nuevo gobierno, de una nueva política, transparente, de cara al pueblo y nada de eso ocurrió. La transparencia no se pudo ver en la Rendición de Cuentas, falta documentación, nadie explica y ni siquiera contestan en el Concejo Deliberante lo que algunos pocos miembros de la oposición le endilgan, caso concejal Agostinelli, y lo digo porque es justo. Por ejemplo, el tema de la Planta de Transferencia de residuos (Reja Grande) se manejó con una torpeza política, incluso digo que alguien que empieza en política tiene más cuidado. Era un tema para que Mariel Fernández salga aplaudida por toda la comunidad que está involucrada, porque estoy convencido que la planta no solo es útil desde lo económico sino es sustentable desde lo ambiental. Sin embargo el gobierno lo trató de tal manera que si lo hay lo hacen es por la fuerza, violentando la voluntad y la confianza que le tuvo la gente, incluso por lo que escuchamos le mintieron a la comunidad al decirle que en ese predio se construiría una terminal de ómnibus de larga distancia. No solo fue torpeza sino que se han manejado mintiendo y defraudando a la gente. Yo espero que arranque ese nuevo gobierno transparente y que trabaje con el pueblo de Moreno».