REUNIÓN EN CAPITAL FEDERAL CON DOCE CONCEJALES –

«Los que marcharon con nosotros contra la Reforma Laboral de Macri ahora quieren precarizar el trabajo en Moreno», define con poder propio el hijo de Don Hugo.

El Secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros tiene en sus espaldas el escudo de la CGT, un enorme cuadro del General Perón y otro de la abanderada de los humildes: Evita.

Secundado por dirigentes de la rama de recolección de residuos, Pablo Moyano no deja dudas a doce concejales de Moreno que «la municipalización de la basura es causa de lucha y movilización».

Si bien en noviembre concluye el vínculo con la empresa Consorcio Trébol, la decisión gremial está tomada: el próximo jueves cuando una parte del oficialismo en el Concejo Deliberante intente sacar la ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, CAMIONEROS tiene previsto movilizar en señal de protesta (el aislamiento social obligatorio puede esperar).

Pablo Moyano mantuvo un encuentro con doce concejales:

Juntos por el Cambio: Mirko García, Claudia Asseff, Gisele Agostinelli, Mariano Cais, Carlos Brancatto, Roxana Ricart y María Dolores Fábregas.

Frente de Todos: Horacio Chiqué, Verónica Vendrell y Carola Hernández

Frente Renovador en el Frente de Todos: Andrés Destéfano

COPEBO en el Frente de Todos: Karina Álvarez

El cónclave deja señales claras que, de no mediar imposibles, reconfigura el poder del Honorable Concejo Deliberante. Claudia Asseff, jefa de bloque de Juntos por el Cambio, brindó algunos detalles del gran asunto: «Nos invitó para escuchar una posición con respecto al tema que estamos viviendo en Moreno sobre El Trébol».

¿Cuál fue la posición, opinión o postura de Pablo Moyano?

Comentaron que estaban preocupados por la situación de los trabajadores de la empresa que van a continuar con el contrato hasta tener otro llamado a licitación para que venga otra empresa a hacer la recolección de residuos. A su vez está la propuesta por parte del Estado Municipal de hacer este pseudo proyecto que estuvimos viendo donde pasarían a sustituir la recolección con otro tipo de sistema, con centros operativos o con la parte informal que están haciendo hoy los carreros, otro tipo de modalidad para recolectar residuos en el distrito.

Concretamente ¿Qué dijo Pablo Moyano? ¿Se opone? ¿No lo va a permitir?

Están preocupado por la situación laboral de los trabajadores que están hoy en la empresa El Trébol, que si se sustituyen por cooperativas u otro tema que no están (incluidos) todos estos trabajadores distritales quedarían en la calle. Es una preocupación y asumir la precarización si se hace con otro sistema, no están defendiendo la empresa, sino a los agremiados que están dentro de la empresa que son los recolectores de residuos que hace años trabajan en Moreno con un avance de antigüedad importante.

Apelo a su memoria inmediata, Pablo Moyano ¿hablo de reforma laboral cuando se analizó ese tema hoy? ¿Qué no se permitiría ningún cambio de contratación porque eso era precarización y reforma laboral?

Dijo que la actual intendenta con su esposo hacían las marchas conjuntamente con ellos contra la Reforma Laboral que quería imponer el presidente Macri y hoy están viendo que las mismas personas que movilizaban quieren hacer lo mismo con la gente de su gremio.

La basura y la recolección de la misma ingresa en la gran agenda de la política y cruza las fronteras locales y ustedes van a Camioneros a buscar qué

En realidad el gremio se había reunido con la actual Intendente y otro grupo de personas, ellos tuvieron reuniones con,Mariel, su esposo (Esteban Castro). La nota que Camioneros emitió hacia el Municipio es puntualmente la preocupación del gremio por las doscientos cuarenta y pico de empleados que son todos del distrito y que ante esta situación quedarían en la calle.

Hay tiempo porque el contrato vence el 9 de julio pero la cláusula que se aplica es el periodo de gracia de cuatro meses, o sea que terminaría en noviembre. Ustedes tienen para trabajar, los concejales pueden hacer un pliego sin mirar a una empresa, ni a una cooperativa, ni a Camioneros, registrar que es un servicio público y llevar el proyecto y debatir en el Concejo Deliberante porque hay tiempo.

Exactamente, esa es la propuesta que después de la reunión nosotros en nuestro bloque lo expresamos ya que el gobierno municipal no presentó absolutamente nada. En lo particular yo se lo expresé a Mariel en una reunión que hemos tenido hace unos cuantos meses, en aquel momento estaba Walter Festa, no sé si te acordás que no dejaron sesionar el tema de la prórroga, se lo decía coherentemente que se votara la prórroga y mientras tanto se llamara a licitación, ganara Mariel o Aníbal, podían modificar esto, hacer cumplir el pliego de bases y condiciones, tener el tiempo de llamar a licitación y contratar una nueva empresa. El problema radica en que el Municipio de Moreno no tiene los recursos para municipalizar la recolección de residuos, es una utopía y lamentablemente en un distrito grande, complejo y con el estado urbanístico de las calles es inviable, no se puede levantar el residuo sólido urbano con carros, motos o con otras cuestiones. No tenemos camiones para levantar las ramas, para poder asistir, para tapar los pozos. Cuando pase la pandemia hay que hacer algo serio con todo este tema, los costos, las formas, que el cumplimiento se haga correctamente, pero no podemos hablar de algo que es inviable. Todos estamos de acuerdo en que se debe hacer una educación domiciliaria, con las escuelas, la sociedad, para empezar el reciclado de residuos, buscar variables y alternativas porque es un tema que afecta el medioambiente, sabemos lo que pasa con el CEAMSE que está desbordado, son propuestas de muchos años y todos los que tenemos memoria lo hemos dicho en las bancas, cuando hemos sido candidatos, hablo de nuestro espacio. Pero de un día para otro que vayamos a una precarización de la recolección de residuos es un tema muy serio que no se puede hacer de esta forma.

Es cierto que el momento daría imposibilidades para pensar en un esquema de municipalización, sin contar con una planificación, pero siempre he creído que la municipalización es posible con un programa político. Tampoco y de ninguna manera, se puede pagar a una empresa que no presta el servicio como corresponde

Estamos de acuerdo, no hemos sido cómplices de ningún robo porque no hemos votado absolutamente nada, lo hablo en primera persona, hace años estoy en el Concejo Deliberante. Hay que tener un criterio real, lógico para dar sobre la realidad, Moreno no está en condiciones de municipalizar de ninguna forma la recolección de residuos, más en un momento como este, en las condiciones en que está nuestro distrito. Hay que ser serios, mirar todo el contexto de toda la Provincia de Buenos Aires y el Conurbano. ¿Dónde está municipalizado? Es lindo decirlo, es utópico, hace unos años como concejal con otras personas como Cristina García hablamos sobre la posibilidad de la municipalización, pero no están los recursos ni los camiones, apenas se puede pagar los sueldos en el Municipio de Moreno. Hay que ser serios, cautelosos, prudentes pero no dejar a la sociedad sin la recolección de residuos como debe ser. Todos los basurales a cierto abierto que hay la Municipalidad tiene la facultad de poder de policía, debería sancionar a quienes generan esos basurales.

Si el lunes 11 de mayo tuvo esta cumbre en la casa de Camioneros… hoy puede haber otra donde la Jefa Comunal de Moreno plantee su visión y el proyecto que considera estratégico. Un Moyano estará escuchándola.