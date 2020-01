15 shares







DOS DICTÁMENES PLANTEAN ANULAR EL DECRETO DE LA INTENDENTA FERNÁNDEZ –

Tiene mucha utilidad hacer uso de una frase del General Perón respecto a controlar para no conocer nada. Ese sábado de diciembre cuando el cuerpo de concejales/as estaba listo para «hablar» del Presupuesto 2020, tuvo una moción de actualidad y preocupación: los despidos y la no renovación de contratos. En la sala de sesiones se votó por unanimidad crear una Comisión que pueda revisar, caso por caso, la decisión del Poder Ejecutivo en mano de Mariel Fernández. En la semana que concluye se eligieron los representantes, cuatro por los dos bloques existentes. Tras la primer reunión donde no apareció el listado ni el vocero Ejecutivo, se pasa a un cuarto intermedio donde tampoco llega la nómina de por los menos 600 personas, de acuerdo a las afirmaciones de la Jefa Comunal y de su Subsecretario de Legal y Técnica. ¿Cómo puede controlar el Concejo Deliberante al Departamento Ejecutivo si se niega la información vital? Sin listado la Comisión no existe. No obstante el día jueves quedan instruidos tres dictámenes, dos del Frente de Todos y uno de Juntos por el Cambio. Véase que el oficialismo no tiene acuerdo y, Marcelo Cosme y Carola Hernández elaboran un criterio distinto al de Patricia Rosemberg y Lucas Franco.

Desalambrar accedió a dos de los tres dictámenes, el oficialismo más oficialista no respondió a la solicitud.

Juntos por el Cambio entrega algo más que una declaración de buenos deseos. Plantea ANULAR EL DECRETO 3077 que anuló los tres decretos de Festa ya que vulnera la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley 14.656 y el Convenio Colectivo de Trabajo y la Constitución Provincial. Como alimento para el debate, indica que «los trabajadores /as no pueden ser la variable de ajuste» y que «el sueldo tiene carácter alimentario y esencial».

En ese documento no está la firma de la concejal Roxana Ricart, la cuarta integrante de Juntos por el Cambio que adujo un serio problema personal.

El siguiente dictamen tiene un gran punto de coincidencia: pide anular el Decreto 3077, es decir, que Mariel Fernández retrotraiga su gran medida y acción política. Solicita detalle pormenorizado de cada trabajador alcanzado por el Decreto 3077 pero esta solución carece de efecto porque los mismos concejales firmantes, Marcelo Cosme y Carola Hernández apuntan y dicen: Repudiamos el Decreto 3077 y pedimos su anulación.

El receso legislativo ordinario ya comenzó. Concejales /as están técnicamente de vacaciones pero al tratarse de un problema técnico, legal, político y social, no puede descartarse en absoluto que el Nuevo HCD lleve los tres dictámenes al recinto para debatir y aprobar una ordenanza que exprese a la mayoría y a la minoría. Es lo que debería producirse para no ser rápidamente un apéndice del Ejecutivo. No es serio enviar los tres dictámenes a los asesores legales de la Intendenta para que «ellos evalúen posibilidades».

Como gesto del cambio o tierra prometida, la sesión extraordinaria la puede convocar el mismo cuerpo y votar una ordenanza seria, responsable y transparente.

Artículo N° 68 inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades:

Extraordinarias: El Concejo podrá ser convocado por el Intendente a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija, o convocarse por sí mismo cuando, por la misma razón, lo solicite un mínimo de un tercio del número de sus miembros.