EL EX INTENDENTE ELIGE SU CAMINO

A las cuestiones relacionadas con la derrota electoral 2019 , la presencia y actuación de los tres representantes de su bloque como parte del Frente de Todos; Rendición de Cuentas 2019 y las dos causas penales en curso en su contra, Walter Festa adopta un criterio de acción política sintetizado en una frase: «quiero ganarle a Mariel en 2023».

Sin el poder que tuvo durante cuatro años, ¿los que antes se comunicaban con usted ya no tienen diálogo o vínculo?

Los de arriba estoy comunicado, con Axel estoy comunicado, le mando un audio y me responde otro audio, con Verónica Magario igual y con Parrilli sigo hablando.

¿Con Cristina?

No, pero tené en cuenta la pandemia, cuando se abra voy a ir a verla. La relación la seguimos teniendo, quizás el hecho de que ahora mis compañeros son Ministros los tiempos son otros, pero la relación sigue estando. ¿Qué hicimos en pandemia? Aproveché acompañar a Romina en sus tiempos de diputada, en pandemia tuvimos que resguardarnos como todo el mundo, empezar a organizarnos.

No vi actividad de Moreno de Todos

Tuvimos

¿No hubo difusión de actividad?

El primer esfuerzo fue organizarnos y no fue un rejunte, mi trabajo es armar.

¿Reorganizarse?

Ponele que si con algunos espacios, me dolió que el Peronismo de Todos fue de Todos menos Festa cuando la mayoría de ellos se han alimentado de nuestra gestión. Recuerdo a Adriana Palacio que estaba en el Hospital y con la capacidad que tiene la convoqué a mi gestión y empezó a ocupar espacios y fue una gran Secretaria de Salud, hizo un trabajo tremendo. El día 11 (de diciembre) empezó a decir que se sienta un espacio donde dicen “Todos menos Festa” y está de acuerdo, es como que está desconociendo que fue parte de una gestión que la reivindicó como dirigente, la quiero muchísimo a ella y a Norita, pero creo que en ese sentido se está equivocando. Damián Contreras también, de mí no puede decir nada.

¿Por qué?

Porque le ha ido muy bien conmigo, a él y a su espacio político. Quizás con el que menos relación tuve fue con Walter Correa, tuvimos algunas charlas en la intermedia, yo intenté por algunos chismes de la política ayudarlo en su momento, él sabe que si, nos hemos encontrado en la 9 de Julio y algunos lugares en Capital para poder decirle “sos diputado y me parece que si…” de esas charlas y de él no puedo decir nada. Es cierto que duele el querer desconocernos, es no ver la realidad política de Moreno, nuestro espacio político existe. Yo no tengo 80 años, tengo 50, ellos mismos han hecho que vuelva el dirigente de 80 y pico de años que es Mariano West que lo llaman para consultar. Deben andar medios perdidos porque vi la nota de Walter Correa pidiéndole al presidente del PJ de Merlo que intervenga o se haga cargo de que se abran las puertas de la Casa del Partido cuando acá las puertas están abiertas de 9 a 15 horas y no hemos recibido una carta de él y cuando le pido explicaciones no me dice nada. .

AUDIO 1 FESTA

El Peronismo de Todos rubrica una carta el día de cumpleaños de la Intendenta, allí se abrió una instancia de cambios en el Partido Justicialista lo que incluía una salida suya como presidente que no sucedió

Pensaba que estaba la posibilidad de que algún vivo aproveche o haya escuchado la intención de la Intendenta y pensé que tenían las manos también, me di cuenta de que no, que estaba dividido, en esa foto que vos viste no estaban todos de acuerdo, si eso hubiera pasado hubiera asumido la vicepresidencia o el Secretaria General. Todo eso se aclara cuando hablo con Mariel, que me llamo antes de que yo tuviera la reunión con Alberto Fernández, hablamos de temas de Moreno, del aeropuerto, del Parque Industrial y de Los Robles, la charla que podría haber entre una intendenta y un ex intendente que en definitiva es brindar lo que uno aprendió. En mi caso debo reconocer que en las charlas que tenía con Mariano también aprendí antes de ser intendente. Transmitir los proyectos, “el aeropuerto es esta idea, aprovechá que tenés las cooperativas como se hizo en Los Robles con Mariano con los planes bonaerenses”, charlamos de todo eso. Le dije a Mariel “querés ser presidenta del Partido” me dijo que solo quería que se abran las puertas, y le dije que esperara a que termine la pandemia y abríamos las puertas, el lugar está abierto para cuando ella quiera. No le vamos a impedir a la intendenta del Frente de Todos que no ingrese al Partido.

No es tanto el ingreso sino la creación de la Comisión de Acción política

Estaría bueno que se haga pero esa intención surge de un grupo pequeño, no la totalidad del Consejo del Partido, algunos vivos que se hicieron más importantes porque se parecían al Coco Lombardi que en ese momento era el nexo con Mariel Fernández, y quisieron aprovechar la situación. Cuando hablo con ella se rompe todo y se cae nuevamente, lo más lógico es que la elección de diciembre del año que viene haya una interna o una lista de unidad y ya está.

En 2017 Mariano West no presentó lista, fue única y usted presidente. ¿Qué va a pasar en diciembre del año que viene, juega o no?

Todavía falta, vamos a ver cómo. Creo que hay que esperar, habría que ver cómo transcurre este año.

Usted dijo al pasar “le quiero ganar a Mariel Fernández”

Le quiero ganar la elección del 2023, claro. Soy rival interno, no sé si soy el candidato o no pero mi espacio va a enfrentarla, por eso se va a ver que Carola Hernández, Verónica Vendrell, Horacio Chique y todo Moreno con Todos no le va a pedir nada, yo sé que muchos de los que están con ella en este momento se le van a dar vuelta.

¿Por qué?

Porque es natural, se meten adentro, te absorben la energía o los recursos en este caso, sobreviven y vuelven al ruedo.

AUDIO 2 FESTA

Me da la impresión de que Mariel Fernández está construyendo poder, ella ha definido un esquema donde es la centralidad y discute el poder, ha sacado las cajas de las que se alimenta la política. ¿Cree que esto es así o no?

No sé si es así o no, tengo mis dudas.

¿Dónde radican esas dudas?

El poder te lo da la gente no una caja, si hablamos de la política. En todo caso se sentó en su sillón y dijo “Bueno, es mi camino”, tengo mis dudas y lo veremos más adelante, quizás no es para charlar en esta primera entrevista. No sé si construye poder desde ahí, para mí no se hace desde ahí, el poder se construye desde el territorio. En el transcurso del año estuve depresivo, deprimido, pandemia, familia y después me despierta la gente. Los teléfonos de Romina y mío lo tiene medio Moreno y cuando vemos que la gente, algunos sectores que no vamos a nombrar empiezan a extrañarnos o a notar la diferencia, me alimento y digo “hay posibilidades para volver a ganar”, construimos un espacio fuerte y no tengo dudas. La voluntad la tengo, soy un hombre de la política, la misma que tuve del 2011 al 2015 para ganarle al invencible que nadie se animaba a ganarle.

AUDIO 3 FESTA

Una gran mesa de todo el peronismo para construir un proyecto y de allí la unidad, ¿es factible?

Es necesario que haya madurez por lo menos entre los ex intendentes. ¿Cuándo hablas del peronismo con quien habría que sentarse? Somos un montón, ¿Cuántos son los dirigentes, cómo los clasificamos, de primera, segunda línea? ¿Quién tiene que estar? Si decís en Moreno, desde que llegó la democracia han pasado 7 intendentes y hay 4 que están. ¿Se podrán unir los cuatro para el bien del peronismo y de Moreno e ir juntos a reclamarle a Alberto Fernández y Kicilloff en buenos términos lo que a Moreno le hace falta? Porque acá no hace falta levantar la recaudación únicamente, ni un intendente que sea el hombre o mujer maravilla, hacen falta recursos. No se puede construir un asfalto en Moreno con recursos propios, primero hay que pagar los sueldos y los gastos del día a día, es como la casa de uno, si lo que ingresa apenas alcanza para comer ¿Cómo hacés para pintar la casa, cambiar la vereda, la puerta, la ventana? Moreno es igual.

Ella ha dicho “agarré una gran caja que se llama El Trébol, lo saqué, bajé ese gasto que era incontrolable, símil a corrupción y voy a demostrar que con el ahorro puedo hacer lo que antes no se hizo”. Otro ejemplo es TIP SA, una empresa convocada para incrementar el universo de la recaudación, Tallión proceso de nulidad absoluta. “vamos para capitalizar el Estado y brindar mejores servicios públicos”, ese es el concepto.

Buenísimo, si le sale bien es buenísimo, tiene tres años de gestión para demostrar eso y en el último año la gente evaluará. Yo estoy por otro camino, cuando quise municipalizar no me dieron los camiones que le dieron a ella, intenté comprar 10 camiones, necesitaba 20-30 más y no pude municipalizar. Todos me recomendaban que no me meta en eso, no lo pude hacer y las recomendaciones que me dieron todos los intendentes decían lo mismo… ella si lo pudo hacer y le mandaron el mismo (leasing que tenía yo y algunos camiones mas). Ojalá que lo pueda hacer.

¿Tiene dudas que lo pueda hacer? El esquema de contratación de mano de obra, sigue habiendo una parte concesionada, pero era el momento de la municipalización, algo que no escuché en dos décadas

Quise hacerlo antes y no pude, pero está claro que si le va bien le va bien a la gente de Moreno, de eso no tengo dudas. No quiero que a Moreno le vaya mal, ya fui Itendente y no pude hacer lo que quise porque tuve todo en contra: Macri, Vidal, la Justicia, las escuchas, la realidad económica. Me tuve que dedicar a alimentar a comedores y merenderos como pude, no recibía como ella de Nación, Provincia, del Servicio Alimentario y del Movimiento mercadería, recibía la que compraba el Municipio, hicimos público lo que la Provincia mandaba. Ella hoy tiene esta posibilidad, puede ayudar si, tiene el Servicio Alimentario que administra ella, Nación, llegada de todos sus compañeros del Movimiento en el gobierno de Alberto, tiene Provincia que compra al Municipio como siempre. Yo no tuve esa posibilidad, estaba sentado en un lugar donde Nación y Provincia me veían como un sospechoso no sé de qué, en contra de no sé qué y yo lo que quería era gobernar Moreno.

AUDIO 4

Mariel Fernández construye poder y avanza en un criterio político que es muy explícito desde el comienzo de la gestión, con las comunidades, los territorios, las cooperativas y organizaciones de base

Tiene todos los vientos a favor, lo que creo es que si no se equivoca en como administra, que eso nos vamos a ir dando cuenta en el transcurso de las rendiciones de cuentas en los próximos años, si hace bien las cosas y se lleva bien con el gobierno nacional y provincial Moreno tiene chance de salir, hay que darle tiempo recién tiene un año de gestión

Pero me está diciendo en esta nota, que usted le quiere ganar en 2023 ¿cómo se pueden sentar en la mesa todos los intendentes?

Qué tiene de malo

No, no se trata de bueno o malo, esta diciendo que quiere ganarle en el 2023

Claro, pero en el medio quiero que Moreno crezca, por eso me ofrezco y por eso espero que se den la voluntades de los dos otros dos intendentes y el de ella

Se puede sentar con West y Lombardi

Con Mariano no tengo nada, tenemos miles de diferencias pero si estamos de acuerdo de ir juntos por Moreno obviamente que lo voy hacer, soy militante recientemente ex intendente, y hay una Intendenta que habría que acompañar, no digo que hay que ayudarla hay que acompañarla y más, Mariano West que la apoyó para que sea Intendenta, la tiene que ayudar él, entonces hoy tenemos un gobierno nacional como Alberto Fernández que ha demostrado que así y todo en pandemia está haciendo acciones concretas. Hoy tenemos un gobierno provincial como el de Axel Kicillof que esta aprovechando a pesar de la pandemia acomodar la Provincia, entonces este es el momento para que esos dirigentes vean que desde Moreno lo hemos apoyado con el 60% de los votos y que aun así cuando el peronismo o el frente de Unidad Ciudadana o el Frente para la Victoria perdía en el 2013 y en el 2015 acá en Moreno hemos sido leales, entonces necesitamos para que los gobiernos peronistas tengan resultados acá en el distrito una respuesta de la ciudad, pongo de ejemplo, las últimas grandes obras que hubo acá en el distrito, que fue en la época del fondo del Conurbano, si los aportes que vienen al distrito vienen en función de la coparticipación estamos en el horno porque mientras Moreno recibe tres pesos, Merlo recibe 7 pesos y la Matanza recibe 8 pesos, entonces necesitamos y por más que queramos modificar la coparticipación necesitamos que haya un acompañamiento de todos los municipios que tienen que ceder de lo propio para darle a Moreno, eso no va a pasar

Es lo que hizo el Presidente por decreto respecto a la Ciudad, dijo esto para acá y lo mandó a Provincia, imagínese tres puntos más para Moreno pero hay que sacárselos a Morón, imposible

Por eso estoy hablando de que habría que generar políticamente un reclamo en conjunto para que Moreno se ponga de pie.

AUDIO 5

¿Por qué me dijo en este nota que quiere aclarar el tema de la privatización?

Porque la empresa TIP SA ayudó a levantar la recaudación y yo no sé porque está el prurito de que todo tiene que ser el estado municipa, yo fui parte de economía antes de ser Intendente, 10 años antes trabaja en la recaudación del municipio, yendo a la calle a que la gente pague los impuestos, acordate que soy municipal desde el año 1991 entonces yo hice ese trabajo y está limitado el Municipio al momento de ir en búsqueda de un contribuyente con capacidad contributiva, no se puede legalmente entre comillas obligarlo, entonces teníamos limitaciones por eso la recaudación no levantaba, nosotros en plena crisis llevamos del 27% al 34% de recaudación ¿pero porque era? Porque había una empresa que tenía los resortes legales para meterse en los countrys, meterse en los parques industriales e intentar cobrar a aquellas personas que tenían capacidad contributiva. Nunca mandamos a la empresa a todo Moreno, lo mandamos a un sector. Cuando ellos hablaban de que la empresa se llevaba el 100% de todo Moreno eso es mentira, si queres desmentírmelo dame los papeles, eso es mentira ¿Por qué no lo dije antes? Porque quería seguir escuchando. Los obstáculos echando la culpa para atrás, es como medio natural, es el ABC de la política, bueno ya pasó. Moreno creció muchísimo en cantidad de habitantes, tiene muchas calles destruidas no de ahora sino de hace muchos años atrás, muchas calles de tierra, que le hace falta muchas escuelas primarias, muchas escuelas secundarias, muchos jardines de infantes, hacen falta por lo menos dos hospitales más, todo se hace con dinero y obra pública que tiene que venir de Nación y Provincia, necesitamos que por lo menos eso lo tenga presente

En una sesión del Concejo Deliberante muy particular, Pueblo Libre presenta un proyecto donde se le exige a Mariel Fernández que explique qué se hizo con el fideicomiso de parques industriales porque la venta de la tierra era para servicios públicos y el objetivo de esa presentación de Pueblo Libre es saber qué pasó en este 2020 y en los 4 años de Festa. Lucas Franco pidió mirar todo, ¿qué paso con parques industriales, venta de tierra, dónde fue ese recurso?

En nuestros cuatro años la tierra no se ha vendido mucho, y obviamente que hay que sostener el recurso humano y se ha avanzado. Si vos te fijás el Parque 2 no estaba en ese momento, no estaba construido, no había nada y se ha avanzado bastante, que la verdad yo no estuve en esos detalles del parque industrial estaba Juan Pablo Anghileri que para mí hizo un excelente trabajo y tené en cuenta que hasta ese momento que yo asumiera todos los de Moreno mirábamos como se instalaban en General Rodríguez, se paraban de la ruta 24 del lado de Rodríguez y era porque Juan Pablo era Intendente y ofrecía más beneficios de lo que te ofrecía el intendente Mariano West. Yo he sido un Intendente que ha estado muy cerca de cada inversor que venía al distrito para recibirlo, para darles todas las posibilidades para que se instale acá en Moreno pero también tené en cuenta que fue un momento muy difícil del punto de vista económico, así como hoy sube y baja el dólar en aquel tiempo también subía y bajaba el dólar muy fuertemente y eso hacía paralizar la obra pública y las obras del distrito. Hacíamos todos los encuentros para ver como podíamos ayudar a empresarios de Moreno, cualquier empresario lo puede decir, de hecho recibo muchos llamados permanentemente, tanto Romina como yo, de estos empresarios y hemos trabajado en ese camino. En eso nosotros creemos que hemos cumplido

AUDIO 6 FESTA

Entonces se encuentra activo para volver al terreno de la política pero hay muchos /as que lo desconocen

Yo soy supuestamente el límite para muchos, no sé porque si estuvieron conmigo cuatro años, hasta ella misma (Mariel Fernández) estuvo dos años a lado mío, no sé porque soy el límite ahora, no sé si es porque no nos quieren o nos tienen mucho respeto

La única estructura que dijo ‘el límite es Festa’ fue Pueblo Libre, la única que lo planteo así abiertamente

Públicamente, y yo tampoco haría política con Mariano West, ahora Mariano West ya se peleó con Mariel Fernández ahora digo es medio raro esto, esto hay que acomodarlo, pero hay que acomodarlo con altura, hay que pensar en el distrito y sentarnos, poner la cara e ir juntos aún así como militantes porque ya hemos sido intendentes, ahora si como militantes y con la experiencia y la capacidad que cada uno tuvo para ser intendente trabajar juntos para Moreno y darle tiempo, obviamente si después esto pasa y fracasa evidentemente no pudo administrar en el caso de la Intendenta todo esto, pero hay que darle tiempo para mí está más que claro y hay que trabajar como yo lo hice siempre con mucho amor, mucho trabajo, mucho compañerismo. De a poco entendiendo que muchos se nos acercan a nosotros para después ir allá y acordar por un cargo/puesto, pero eso también se entiende, por eso siempre me resultó trabajar con los propios y los propios eran invisibles en 2015 eran 30/40 jóvenes invisibles en la política que después tuvieron nombre y apellido. Me considero que soy un tipo que forma desde abajo, tené en cuenta que en el 2015 éramos 30 y todo el Club Los Indios del peronismo; y en el 2019 éramos todo el peronismo que tenía Mariano West y mucho más, y Mariel Fernández en el Roma con un grupo menor, está a la inversa la política, no porque uno tenga mucha gente alrededor uno gana seguro. Me pasó a mí y le pasó a Mariano West. ¿Qué hay que hacer? Quizás sí formar nuevos cuadros, los cuadros que tengo por ahí alrededor nuestro y que son reconocidos porque ocupan un lugar importante, seguir avanzando. Esto es una carrera, quizás mi rol sea acompañar, de conducir o de ser, eso se verá con el tiempo, Dios dirá y se verá como viene todo. Estoy preparado para dar respuesta a la justicia en todo sentido y estoy preparado para hablar con la gente nuevamente que lo estamos haciendo, organizando mi grupo para intentar VOLVER.