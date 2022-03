«Hace tiempo que somos mucho más que una rama femenina»

Sábado 12 de marzo en la histórica Quinta de San Vicente: Más de 500 mujeres del Partido Justicialista bonaerense participaron el sábado del primer Encuentro de la Rama Femenina, donde estuvo presente el diputado nacional Máximo Kirchner, titular de ese espacio político.

Rama Femenina, como destacado. ¿ Hay un encuentro de la Rama Masculina del PJ?

Anahí Sanchetta, militante feminista, abogada, afiliada peronista, escribió: «Gracias a la lucha de inmensas compañeras, las mujeres hace bastante tiempo que somos mucho más que una “rama femenina de un partido”.

En diálogo con Desalambrar amplió el valor de la crítica sin perder de vista la construcción:

¿Qué reflexión te merece lo de rama femenina?

La verdad que me generó como una desilusión por parte de quienes, como yo, que soy afiliada al PJ, espero mucho más de las compañeras que tienen roles trascendentales e importantes en el partido. La verdad es que me genera bastante rechazo pensar como la rama femenina. Me parece que las mujeres somos mucho más que eso, hay mucha lucha, mucha historia para hoy, año 2022, pensarnos y contentarnos dentro de una convocatoria y nombrarnos como rama femenina del partido.

Ese título vendría a representar como un brazo o apéndice del partido al acentuarse la Rama Femenina. Esto de la deconstrucción, y lo traigo a la charla porque días atrás en el Concejo Deliberante, la concejala Díaz Ciarlo, se hacía la pregunta si los hombres comprenden la lucha de las mujeres, habló de la violencia política de forma abierta y profunda

Me parece super válida la pregunta que se hace a los compañeros sobre todo, esta intención de los compañeros al respecto, super necesaria, pero no se está tomando. Me parece que los compañeros no están pudiendo interpretar esa pregunta que les hizo la concejala. Me parece que faltan muchos debates internos y nosotras tenemos la obligación de dar ese debate, tienen la obligación de dar ese debate quienes asumen lugares de decisión, lugares donde puede darse esa discusión. Me parece que quienes están en lugares trascendentales tienen la obligación de dar esa discusión y también, de discutir qué poder queremos ejercer nosotras las mujeres, reproducir la política patriarca o, poder seguir interpelando, construyendo nosotras. Quienes formamos parte de partidos políticos tenemos que poder dar esta discusión.

A propósito del Partido Justicialista de Moreno, lista única y presentación en la Junta y tal vez planteo en la justicia porque algunos candidatos no tienen requisitos mínimos para conducir el partido

Un poco me parece que hay como un déjà vu con lo que pasó en las PASO, esta cuestión de hacer caso omiso de la ley. Estamos convencidos que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero me parece que también hay una práctica de seguir haciendo caso omiso a la ley, seguir insistiendo en esa corporación, en esa dirigencia corporativa en donde se siguen ocupando lugares sin darle participación a otras y otros militantes. Un poco esto, de la crítica de la llamada rama femenina del Partido Justicialista, no lo pensamos como un apéndice y no formar parte de la discusión o de la columna vertebral, hablando del peronismo, hay una necesidad de volver a pensarnos de manera crítica, a volver a incomodar un poco, que me parece que es lo que está faltando. Cuesta, está faltando mucho, hay una comunidad política y cuesta salir de ese lugar de confort también. Yo hace poco, retomando la cuestión del lado del feminismo, leía un comunicado de las compañeras de Mujeres al Oeste, ellas hacían una crítica y hablaban de un Estado endocéntrico y patriarcal y me parece que eso es necesario, esa mirada que hacen las compañeras al Oeste, que puedan trasladarlo también a la estructura partidaria porque después en definitiva es el partido político, como herramienta electoral, que permite que se puedan pensar las políticas públicas. Entonces, no se dan estos debates internos y amplios, no solamente en cuestiones de qué lugares ocupan las mujeres y las disidencias, sino la apertura a todos y todas, que es lo que está faltando.

