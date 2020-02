34 shares







CAROLA HERNÁNDEZ CONCEJAL DEL FRENTE DE TODOS SOBRE EL GOBIERNO DE MARIEL FERNÁNDEZ –

Circular o memorándum interno, como se prefiera, es un documento oficial que sale de la Secretaría de Gobierno hacia el resto de las áreas «informando» que por razones de emergencia la «bonificación por horas extras no serán pagadas pero se ofrece a cambio los francos compensatorios».

Cuando toma «algo de dimensión la noticia» que vulnera parcialmente la ordenanza que cita Iván Liendro (Secretario de Gobierno), en off algunos concejales /as oficialistas que el Poder Ejecutivo comentan que Mariel Fernández enmendará el error. Horas más tarde recibimos una «plaquita oficial» (NdR: agradecemos a la presidenta del HCD Araceli Bellota el material que no aparece colgado en el facebook oficial Municipalidad de Moreno) «donde no hay aclaración o corrección sobre el uso de la ordenanza, aunque desliza los alcances del recorte presupuestario (85 millones de pesos anuales) que impacta en el bolsillo de los y las trabajadores /as oficinistas».

El modo de ir por lo general sin explicar luego lo específico o particular no mejora la política, por el contrario, ahonda la brecha que existe entre comunidad y dirigencia, y por supuesto, limita la acción del poder Legislativo al no contar éste con la información asentada en un «papel» para decir que «el error está subsanado».

Carola Hernández, ex Administradora General del IMDEL (gestión Festa) y con mandato de concejala hasta diciembre de 2021, manifestó a Desalambrar no solo el descontento político por la manera de ejecutar sus medidas el gobierno local sino lo que entiende es el plan de Mariel Fernández como Intendenta: «Cuando comienza a circular ese documento (día viernes) surge un alerta entre algunos concejales porque se señala que el recorte de horas extras alcanza a las áreas Administrativa, Vivienda y Servicios Públicos. Lo que hacen es tomar el pre proyecto de ordenanza del Ejecutivo y no el que se votó con las modificaciones del HCD. Recuerdo que lo hicimos de esa forma porque ni siquiera teníamos la explicación de qué alcances o significado tenía la Emergencia Administrativa. Por eso insisto, no aprobamos aquel proyecto por temor de que tomaran las medidas que ahora tienen una segunda etapa, seguir contra los trabajadores /as municipales».

El día viernes, luego de tomar espacio la circular de la Secretaría de Gobierno, por la noche llega una placa con el logo del gobierno, informando que las no bonificaciones de horas extras responde a equilibrar las cuentas, que se trata de un ahorro – ajuste de 85 millones de pesos, y que alcanza a quienes hacen trabajo de oficina, ¿le alcanza la respuesta?

Para nada porque creo que el mecanismo que utiliza el gobierno es el «actuar y después informar como quiere». Si a la noche sacan un comunicado es porque la circular no era correcta y donde decía que suprimen la Bonificación para todos aquellos /as que están en gestión administrativa, pero en el comunicado de la noche aclara que es para «quienes cumplen tareas de oficina». Es decir, ejecuta la medida y espera si hay algún cuestionamiento que lo lleve a corregir, mismo modo que se aplicó con el Decreto 3077 (despidos – no renovación de contratos).

El Concejo Deliberante es un poder independiente, sus integrantes no son empleados del Poder Ejecutivo, y lo digo porque en el comunicado oficial no se reconoce el mal uso de la ordenanza y entonces como puede pensarse que el hipotético error está subsanado

Por esa razón es que el Concejo Deliberante debe tomar cartas en el asunto y está más allá de aspectos que nosotros rechazamos y no votamos en la ordenanza de Emergencia. Es clarísimo que la primer medida que tomó el gobierno local fue que el ajuste lo paguen los trabajadores /as, dijo que echaba a 400 militantes de Festa o que eran ñoquis pero nunca mostró el listado, y ahora la metodología de ajustar en las horas extras es para todos los trabajadores municipales. Quiero saber a cuántos compañeros y compañeras alcanza esto; la pérdida que representa en el poder adquisitivo ya que sabemos que los «operativos es lo que genera un sueldo más o menos contemplado». No tengo esas respuestas, tal vez haya que pedírselas a los sindicatos, más allá de lo que haremos los concejales /as en hacer urgente un pedido de informes. Creo fundamental expresar que antes de la Emergencia se votó el Presupuesto 2020 donde el gasto en Personal representa un 56 por ciento, un cinco por ciento más que en 2019; se aprobó un total de 5.434 agentes, 380 más que en el año 2019; se votó un 34 por ciento más del salario mínimo para todos los trabajadores /as, es decir, con todos los derechos adentro, por lo cual nosotros nunca aprobamos un ajuste que vaya en contra de los municipales.