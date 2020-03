0 shares







Por Jorge Rulli / Trinchera por la Liberación Nacional /

Sugeriríamos el disponernos y organizarnos para un prolongado esfuerzo. Estamos lejos de pensar lo apocalíptico pero también estamos muy lejos de aceptar como ciertas las políticas banales e irresponsables. Una de las pocas cosas buenas de esta crisis planetaria es que probablemente se defolteen muchos países y no solamente la Argentina. Es posible que haya un barajar y dar de nuevo y que podamos imaginar un diseño de país menos demencial y suicida que esta al que nos condujo el Agronegocio y la agricultura industrial de la soja. Nosotros, gracias al menemismo kirchnerismo, nos encontramos ahora con monstruosos Conurbanos de población misérrima y hacinada, por lo demás debilitada por un asistencialismo clientelar , del que resultará muy difícil escapar. Nos gobiernan los mismos que construyeron esas conurbanizaciones forzadas o compulsivas, incluyendo a los líderes piqueteros que hace un mes todavía alentaban ocupaciones de tierras . Hoy se nos propone encerrarnos en nuestra casa y estoquear alimentos, cuando el grueso de los argentinos no tienen algo que pueda llamarse «casa» en el sentido en que lo entienden las élites de clase media/alta que han impuesto su hegemonía cultural.

El grueso de los argentinos carece de dinero para estoquear algo, porque viven de la changa diaria y ahora no pueden viajar. El imperio de esos sectores medios altos en los medios es absoluto y banaliza la tragedia de un país que tiene que afrontar la cuarentena sin poder desatar sus energías profundas porque la casta dirigente sigue alentando la fantasía de un Estado que puede resolverlo todo. La realidad es que no solo es que no tenemos respiradores suficientes sino que hoy día no hay ni siquiera camisolines y barbijos para cubrir necesidades mínimas. Empecemos entonces a organizarnos , movilizando nuestras fuerzas y la de nuestra familia, la de los amigos y la de los vecinos. Hagamos lo que tenemos que hacer porque la tarea es resistir y sobrevivir