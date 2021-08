Hasta hoy 16 listas oficializadas

FUENTE JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES –

Con la campaña en marcha, las fuerzas que competirán en septiembre en el primer test electoral ya tienen las listas con número, nombre y color. Se ratifica que el ex concejal y ex presidente del HCD, Marcelo García, encabeza una de las propuestas legislativas. Aún no aparecen las coaliciones de Juntos y Frente de Izquierda – Unidad:

FRENTE DE TODOS / LISTA CELESTE Y BLANCA 2

E.V.A: ENCUENTRO VECINAL EN ACCION DE MORENO / LINEA INTERNA: AMAR SOÑAR UNIR MORENO

AVANZA LIBERTAD / LINEA INTERNA: LIBERTAD

CO.PE.BO / LINEA INTERNA: CORRIENTE DE PENSAMIENTO AUTENTICA

PARTIDO TODOS POR BUENOS AIRES / LINEA INTERNA: TODOS POR LA PROVINCIA

FRENTE PATRIOTA / LINEA INTERNA: PRIMERO LA PATRIA

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR / LINEA INTERNA: UNICA

PARTIDO FEDERAL / LINEA INTERNA: CELESTE Y BLANCA

PARTIDO FEDERAL / LINEA INTERNA: FEDERALISMO PURO

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO / LINEA INTERNA: PARA RENOVAR A LA IZQUIERDA

PARTIDO HUMANISTA / LINEA INTERNA: NARANJA

PARTIDO MOVIMIENTO ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA / LINEA INTERNA: CREER

PARTIDO RENOVADOR FEDERAL / LINEA INTERNA: SOMOS RENOVADORES

PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL / LINEA INTERNA: PRINCIPIOS Y VALORES

PARTIDO UNIÓN CELESTE Y BLANCO / LINEA INTERNA: + VALORES

UNIÓN POR TODOS / LINEA INTERNA: UNIDAD