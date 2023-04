«Hasta que el Municipio no restituya la tierra a la Universidad seguiré hablando desde mi banca»

Segunda sesión ordinaria del año, Orden del Día pautado y un tema que lejos está de agotarse. La Dra. Patricia Rosemberg solicitó la palabra y en uso de la misma expuso una manifestación de repudio contra la administración de Mariel Fernández.

A cinco días de cumplirse un mes de la toma u ocupación de la tierra que la UNM custodió durante 12 años, Rosemberg (Pueblo Libre), leyó un largo documento que argumenta la posesión permanente y pacífica de la tierra, además de los convenios firmados con la propietaria de la lonja (SENAF), el plano de subdivisión aprobado por ARBA, y el Protocolo Adicional por el que la SENAF cede definitivamente a la UNM.

Adjuntamos el documento leído porque tiene todos los instrumentos públicos que la Universidad llevó a la justicia. Es relevante aquel del agrimensor que en 2012 firmó señalando que la tierra es PROPIEDAD NACIONAL, y diez años después el documento de la Municipalidad lleva el nombre y apellido del mismo profesional, lo que en palabras de Rosemberg es, ni más ni menos, que la adulteración de un DOCUMENTO PÚBLICO:

Por fallas técnicas casuales, corte del servicio (suponemos Internet), cuando Rosemberg se refirió al aniversario de la Maternidad se cortó el vivo. Al momento de iniciar su exposición de repudio por la usurpación se cortó. El video de esa exposición en el recinto no sale de la transmisión oficial.

Tras su ponencia, la concejala del Frente de Todos Josefina Díaz Ciarlo, asumió el rol de figura informante (NdR: nota que será publicada en este medio). Solo para comprender la evolución y la respuesta posterior de Rosemberg, el criterio oficialista es que «no se usurpa aquello que es propio», legitimando la acción, modo y forma del 4 de marzo cuando se cortó el alambre, robo de cámaras de seguridad, entre otras cosas, todo bajo la atenta mirada de la Secretaria de Obras Públicas, María Giménez y el Administrador General del IDUAR, Dr. Federico Aliaga.

Todas las figuras legislativas del Movimiento Evita siguieron y respaldaron a Díaz Ciarlo. Para ellos /as, el tema está terminado, super debatido. El único del bloque «marielista» que no dejó su testimonio en este tema fue el ex presidente de bloque Lucas Franco.

El litigio en la justicia tienen dos causas en trámite.

Gonzalo Galeano (Movimiento Evita) reiteró que «le sorprende la alianza entre el peronismo dolido y la derecha».

La foto de la sesión del jueves pasado expuso un quórum dado por una representante de la etiquetada derecha (Ricart), y la flamante representación de la caracterizada izquierda (Seitler). También ausencias en sus bancas de «la llamada derecha», Cigna, Naya, y del Frente Renovador, Andrés Destéfano.

Con la transmisión oficial sin interrupciones, Rosemberg explicó que como «peronista está dolida» e informó al cuerpo que el tema de la ESPUNM no solo no está agotado sino que «lo seguirá planteando en cada sesión hasta que el Municipio restituya la tierra a la Universidad»