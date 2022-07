«Hasta que no haya más policías solo atendemos urgencias»

El hecho se produjo en el día de ayer en la Unidad de Pronta Atención de Cuartel V. Luego de ser atendida, una mujer tomó del cuello a una enfermera de laboratorio quien perdió el conocimiento y cayó al piso.

Desde el jueves 28 de julio solo se atienden urgencias que respondan a códigos amarillos y rojos.

Desde la Dirección, Adriana Palacio mantiene todo tipo de reuniones para alcanzar un refuerzo de personal policial, por los menos dos efectivos (un masculino y un femenino) durante cada jornada.

Nadia, trabajadora social, fue testigo de la agresión, del hecho de violencia que no es el único en lo que va del año.

Los /as trabajadores /as de la UPA y el Hospital Modular, realizaron una asamblea donde se decidió que «queda suspendida la atención espontánea y por turnos hasta tanto no sea garantizada la seguridad». Solo urgencias de código amarillo (por ejemplo dolor abdominal, vómitos, mareos) y rojo (riesgo de vida).