¿Hay condiciones objetivas para un paro de todos los gremios municipales?

Jorge Barreiro, Secretario Adjunto de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, reitera un pensamiento: «Si las dirigencias gremiales dejan de lado los egos es posible construir un bloque de unidad en la acción».

Las recomposiciones salariales alcanzadas deprimen el poder adquisitivo de los/as trabajadores /as municipales. Pero no es solo eso, están los modos y las formas de la gestión, los pase a planta y la interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo: «Nos ha pasado como pocas veces que hemos dialogado entre los distintos compañeros de los gremios, me ha tocado hablar con los compañeros SITRAM y de ATE, y quiero recalcar la uniformidad de criterio, que es raro que nos encuentres a todos parados en la misma vereda y eso también marca un poquito de cómo viene el tema, creo que estamos todos en la misma vereda, entendemos y compartimos mucho de las problemáticas y reclamos de los compañeros y yo te he dicho en otra nota ‘el día que nos dejemos de vedetismo va a ser todo mucho más fácil’ y creo que la verdad que ese momento está llegando y estamos mucho más cerca de los compañeros de las entidades gremiales»

¿Qué falta para una medida de fuerza de todas las entidades gremiales porque, no es que van perdiendo 1 a 0 contra la inflación, van perdiendo 30 a 0 y puede llegar a 50 a 0?

Venimos en un proceso en el que estamos ya con compromisos asumidos, estamos en una Mesa¨Paritaria pronta a reabrirse.

En septiembre

Si, pero cuando fuimos convocados a Mesa Técnica fue uno de los puntos en que entramos en discusión, entonces, podríamos decir que estamos en una instancia de diálogo queriendo ver cómo resolvemos ese punto. Que el caldo de cultivo también te va llevando a que uno tenga que plantear inquietudes, nosotros hemos presentado el pedido formal porque entendemos que el último 5 por ciento es insuficiente.

¿No es un gobierno peronista el de Mariel? No te digo que tengas el peronómetro pero definímelo

Digo, en esta máxima del general Perón, ni sectario ni excluyente, creemos que terminan siendo sectarios con los peronistas que le gustan y excluyente con los que no le gustan. No creo que sea la metodología con la cual tenemos que construir el distrito que queremos, porque no tengo la menor duda de que todos los que somos peronistas queremos un distrito que avance, que salga adelante, y queremos pertenecer a un Moreno que sea digno de ser vivido.